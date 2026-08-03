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Нацистки кораби изплуваха от пресъхналия Дунав в Сърбия

Нацистки кораби изплуваха от пресъхналия Дунав в Сърбия

3 Август, 2026 10:42 1 902 19

  • нацистки кораби-
  • останки-
  • сърбия-
  • дунав

Част от тях съдържат боеприпаси и експлозиви, което превръща историческите находки в сериозна заплаха за корабоплаването и за хората, които се приближават до тях

Нацистки кораби изплуваха от пресъхналия Дунав в Сърбия - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ръждясали останки от германски военни кораби, потопени в края на Втората световна война, отново се показаха над водата в сръбския участък на Дунав. Продължителната суша и горещите вълни понижиха нивото на реката до изключително ниски стойности, разкривайки част от корабите край пристанищното селище Прахово в Източна Сърбия.

Плавателните съдове са били част от германската Черноморска флотилия. Те са потопени умишлено през 1944 г., когато нацистките части се оттегляли под натиска на настъпващата Червена армия. Целта била корабите да не попаднат в ръцете на противника и едновременно с това да бъде затруднено движението по стратегически важния воден път.

Осем десетилетия по-късно изкривените корпуси, командните мостове и останките от оръжейни кули все още се намират по дъното на Дунав. Част от тях съдържат боеприпаси и експлозиви, което превръща историческите находки в сериозна заплаха за корабоплаването и за хората, които се приближават до тях.

Нивото на Дунав в Сърбия и Хърватия достигна рекордно ниски стойности през юли 2026 г. след продължителни горещини и липса на валежи. На места реката се отдръпна със стотици метри, оставяйки лодки върху тинята и разкривайки обширни пясъчни ивици. В Източна Сърбия това отново направи видими останките от германската флотилия.

Макар в публикациите често да се посочва, че Дунав е „пресъхнал“, реката не е изчезнала напълно. Водният ѝ стълб обаче е намалял дотолкова, че движението на товарни съдове е силно затруднено. Баржите и танкерите преминават с едва 30–40% от обичайния си товар, а вносът на горива за Сърбия е спаднал значително.

Корабите край Прахово се появяват над повърхността и при предишни периоди на суша. През 2022 и 2024 г. необичайно ниските води също разкриха десетки останки, някои от които стесняваха плавателния коридор от около 180 на едва 100 метра.

Сръбските власти и Европейският съюз вече работят по проект за изваждането и обезопасяването на корабите. Преди започването на операциите водолази и специалисти по обезвреждане на боеприпаси трябва да проверят всеки корпус за мини, снаряди и други взривни вещества. Част от останките вече са извадени на брега, но много продължават да лежат под пясъка и тинята.

Премахването им е сложна и опасна задача. Металните конструкции са силно корозирали, а всяко неправилно преместване може да предизвика разпадане на корпуса или детонация на запазени боеприпаси. Предвижда се корабите да бъдат изваждани поетапно, след като бъдат обследвани и обезопасени.

Ниското ниво на Дунав има последици далеч отвъд появата на историческите останки. Сушата вече влияе върху товарния транспорт, енергетиката, риболова и туризма в редица европейски държави. Учените свързват екстремните условия с продължителните горещи периоди, по-малкото валежи и засиленото изпарение.

Появата на нацистките кораби край Прахово е едновременно свидетелство за драматичните събития от Втората световна война и предупреждение за съвременните климатични промени. Историята, останала скрита под водите на Дунав в продължение на десетилетия, отново излиза на повърхността – този път заради една от най-тежките суши в региона.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Капитан

    11 4 Отговор
    Дейви Джоунс идва за грешните души на украинските!

    Коментиран от #7, #12

    10:44 03.08.2026

  • 2 Трол

    7 1 Отговор
    80 години са чакали момента, в който да изплуват.

    10:45 03.08.2026

  • 3 венке мари тва

    8 2 Отговор
    ли е германски кораб от миналия век на ИИ изображението дет си цъкнала
    мяза на лодка от времето на викингите

    Коментиран от #5

    10:45 03.08.2026

  • 4 Европейският съюз вече работят по

    8 4 Отговор
    репатрирането на скрапа до германия
    и глоба за замърсяване на реката

    10:49 03.08.2026

  • 5 хехе

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "венке мари тва":

    Чети под фотото е написано, че е илюстративно колкото до корабите се чудя от кога ги делят на демократични, нацистки и т.н.

    10:50 03.08.2026

  • 6 Йончо

    4 2 Отговор
    Украински?

    10:59 03.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 нациската машина е била с развита флота

    2 1 Отговор
    в един момент нациските държави стават около 17 страни . дунава е от морето до берлин . така плитководни кораби и катери пренасяли какво ли не . тя дунава е плитка . но кораба е лесна мишена за руските бомбардировачи . и покрай сръбска ги потапяли . най изгодно е по вода и с влака . у нас сега развиват транспорта по магистралата . хиляди шофьори по цял ден обикалят . товарят и разтоварват . за толкова години можеше да направят под земята метро влак за товари . на ток . ама откъде идея .

    11:06 03.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мъж

    0 2 Отговор
    Няма ли някой петрохански педофил там 🤣🥳

    11:09 03.08.2026

  • 11 Българин

    3 0 Отговор
    Как може един кораб да е нацистки?!? Защо не пишете “нацисткото летище Враждебна”?!?

    11:21 03.08.2026

  • 12 идва

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Капитан":

    за калната ти вена

    11:35 03.08.2026

  • 13 хаспуха ти

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ела":

    ше се поти

    11:36 03.08.2026

  • 14 Железо

    3 0 Отговор
    Защо не се събира този бакър и на вторични.

    11:38 03.08.2026

  • 15 Историк

    1 4 Отговор
    Щом са нацистки, значи са руски!

    11:48 03.08.2026

  • 16 Дунаве, Дунаве

    1 0 Отговор
    Мамути, кораби, сушата продължава, кой знае какво още се види - страх ме е да си помисля.

    12:09 03.08.2026

  • 17 Край

    1 0 Отговор
    Е па у Филиповци са най-добрите експерти бе. Ше ги нарежат за жилезу за 2 часа.

    12:12 03.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Вено, празна си каро хралупа,

    1 0 Отговор
    казва се МОСТИК мястото от което се управлява кораба, а не КОМАНДЕН МОСТ. Влиза ти нещо в главата само когато лапаш риба без кости, офса

    12:26 03.08.2026