Нацистки кораби изплуваха от пресъхналия Дунав в Сърбия

Ръждясали останки от германски военни кораби, потопени в края на Втората световна война, отново се показаха над водата в сръбския участък на Дунав. Продължителната суша и горещите вълни понижиха нивото на реката до изключително ниски стойности, разкривайки част от корабите край пристанищното селище Прахово в Източна Сърбия.

Плавателните съдове са били част от германската Черноморска флотилия. Те са потопени умишлено през 1944 г., когато нацистките части се оттегляли под натиска на настъпващата Червена армия. Целта била корабите да не попаднат в ръцете на противника и едновременно с това да бъде затруднено движението по стратегически важния воден път.

Осем десетилетия по-късно изкривените корпуси, командните мостове и останките от оръжейни кули все още се намират по дъното на Дунав. Част от тях съдържат боеприпаси и експлозиви, което превръща историческите находки в сериозна заплаха за корабоплаването и за хората, които се приближават до тях.

Нивото на Дунав в Сърбия и Хърватия достигна рекордно ниски стойности през юли 2026 г. след продължителни горещини и липса на валежи. На места реката се отдръпна със стотици метри, оставяйки лодки върху тинята и разкривайки обширни пясъчни ивици. В Източна Сърбия това отново направи видими останките от германската флотилия.

Макар в публикациите често да се посочва, че Дунав е „пресъхнал“, реката не е изчезнала напълно. Водният ѝ стълб обаче е намалял дотолкова, че движението на товарни съдове е силно затруднено. Баржите и танкерите преминават с едва 30–40% от обичайния си товар, а вносът на горива за Сърбия е спаднал значително.

Корабите край Прахово се появяват над повърхността и при предишни периоди на суша. През 2022 и 2024 г. необичайно ниските води също разкриха десетки останки, някои от които стесняваха плавателния коридор от около 180 на едва 100 метра.

Сръбските власти и Европейският съюз вече работят по проект за изваждането и обезопасяването на корабите. Преди започването на операциите водолази и специалисти по обезвреждане на боеприпаси трябва да проверят всеки корпус за мини, снаряди и други взривни вещества. Част от останките вече са извадени на брега, но много продължават да лежат под пясъка и тинята.

Премахването им е сложна и опасна задача. Металните конструкции са силно корозирали, а всяко неправилно преместване може да предизвика разпадане на корпуса или детонация на запазени боеприпаси. Предвижда се корабите да бъдат изваждани поетапно, след като бъдат обследвани и обезопасени.

Ниското ниво на Дунав има последици далеч отвъд появата на историческите останки. Сушата вече влияе върху товарния транспорт, енергетиката, риболова и туризма в редица европейски държави. Учените свързват екстремните условия с продължителните горещи периоди, по-малкото валежи и засиленото изпарение.

Появата на нацистките кораби край Прахово е едновременно свидетелство за драматичните събития от Втората световна война и предупреждение за съвременните климатични промени. Историята, останала скрита под водите на Дунав в продължение на десетилетия, отново излиза на повърхността – този път заради една от най-тежките суши в региона.