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Новият сезон на „Черешката на тортата“ стартира с ударна седмица на комиците

Новият сезон на „Черешката на тортата“ стартира с ударна седмица на комиците

4 Август, 2026 07:18 955 6

  • черешката на тортата-
  • шеф иван манчев-
  • комици

Петима от най-обичаните български актьори и стенд-ъп артисти кръстосват черпаци в ефира на NOVA

Новият сезон на „Черешката на тортата“ стартира с ударна седмица на комиците - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Започна дългоочакваният нов сезон 19 на кулинарното риалити „Черешката на тортата“. Новата кулинарна седмица по NOVA е поверена изцяло на майсторите на хумора. Петима популярни актьори и комици ще трябва да докажат, че владеят кулинарното изкуство толкова добре, колкото и сцената, в опит да спечелят почетния плакет на шеф Иван Манчев.

Кои са звездните участници в новата петорка?

Продуцентите залагат на колоритен състав, който обещава висок рейтинг и нестихващ смях около масата.

Милена Маркова – Маца – Обичаната комедийна актриса дава старт на кулинарната надпревара. Тя изненадва колегите си с балансирано здравословно меню, включващо безглутенов хляб от трици и традиционен хърватски десерт.

Станимир Гъмов – Един от най-откровените български актьори, известен с пиперливия си хумор. Неговото присъствие гарантира както забавни моменти, така и безкомпромисни критики към чиниите на останалите.

Поли Недкова – Очарователната актриса и влогър, която ще се опита да пренесе своята креативност и свежо онлайн присъствие директно върху готварската печка.

Димитър Донски – Популярният стенд-ъп комик, чиито шеги ще взривят масата. Предстои да разберем дали кулинарните му умения отстъпват на комедийния му талант.

Антоан Петров – Анди – Талантливият актьор и майстор на имитациите, който залага на артистичното представяне на своите ястия и кулинарните изненади.

Строгите правила на шеф Иван Манчев в сезон 19

Изискванията към звездните домакини през тази година са по-високи от всякога. Всеки делничен ден от 20:00 часа участниците трябва да намерят тънкия баланс между кулинарната комедия и кулинарното изкуство. Тяхната задача включва подготовката на петстепенно меню, концептуална изненада и справяне със специфична тайна мисия, зададена лично от шеф Манчев. Още в първите вечери липсата на ключови продукти и непредвидени ситуации подлагат на сериозно изпитание самообладанието на актьорите.

Тънката граница между добрата вечеря и пълната пародия ще бъде подложена на сериозен тест под зоркия поглед на шеф Иван Манчев.

В снощния епизод на „Черешката на тортата“ първи домакин в седмицата на комиците беше актрисата Милена Маркова – Маца. Тя посрещна Димитър Донски, Поли Недкова, Антоан Петров – Анди и Станимир Гъмов с много хумор и меню, съставено от нейни любими рецепти.

Вечерята започна с мезета и разядка от крема сирене, авокадо и рукола, последвани от салата с айсберг, бейби спанак, ябълки и шамфъстък. За основно Маца сервира свинска вратна пържола с картофи, печени люти чушки и домашен безглутенов хляб от овесени трици, моцарела и сусам. Финалът беше хърватската бисквитена торта „Баядера“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Изчерпано!!!

    9 1 Отговор
    Монотонно. Едно и също, само участниците различни. Това кулинарно предаване замръзна на едно ниво. Нищо ново.
    Освен онзи, не знам кой е, който се обажда от време на време синякакви плоски коментари, пълни безсмислици та чак дразнещи!
    Не ми е по вкуса.
    Твърде елеменарно.

    Коментиран от #5

    07:36 04.08.2026

  • 2 В това предаване

    6 0 Отговор
    Няма никакви правила!
    Кой готви, на кой му готвят, трети им помагат, е това какво състезание е?
    И баба знае така!
    И още: едни посрещат у дома си, което май беше замисъл на предаването, други в чужди жилища, а по- големите тарикати- направо в ресторанта!
    И накрая печели някой сноб мързелив, като онова дребното фръцне, което на всичко отгоре е и неуко, ама някога изпяло една детска песен. Всъщност песента беше прекрасна в съпровод на двамата пианисти- братята близнаци.
    Ех, Крисия! Много скоро никой няма да се сеща за теб!

    07:50 04.08.2026

  • 3 Новичок

    2 1 Отговор
    За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите,ИКТ Клъстер – Варна организира нетуъркинг среща,, с подкрепата на Посолството на САЩ, София Тех Парк и под патронажа на министъра на образованието и науката.

    07:54 04.08.2026

  • 4 ама тооооооооооопа

    1 0 Отговор
    Митко много прекъсва хората.

    08:25 04.08.2026

  • 5 Интер

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Изчерпано!!!":

    Елементарем си ти.

    И зъл.
    Гледайй си идиотското хелс кичън, или игри на волята. Или участвай в тях, иди дс те наритат и
    ада ти стане хуууубаво

    08:46 04.08.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Това предаване е абсолютно безумие!Буквално ПИР ПО ВРЕМЕ НА ЧУМА!!!
    И ако това е елита на нацията... ясно що сме на дъното!

    08:49 04.08.2026