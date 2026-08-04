Новият сезон на „Черешката на тортата“ стартира с ударна седмица на комиците

Започна дългоочакваният нов сезон 19 на кулинарното риалити „Черешката на тортата“. Новата кулинарна седмица по NOVA е поверена изцяло на майсторите на хумора. Петима популярни актьори и комици ще трябва да докажат, че владеят кулинарното изкуство толкова добре, колкото и сцената, в опит да спечелят почетния плакет на шеф Иван Манчев.

Кои са звездните участници в новата петорка?

Продуцентите залагат на колоритен състав, който обещава висок рейтинг и нестихващ смях около масата.

Милена Маркова – Маца – Обичаната комедийна актриса дава старт на кулинарната надпревара. Тя изненадва колегите си с балансирано здравословно меню, включващо безглутенов хляб от трици и традиционен хърватски десерт.

Станимир Гъмов – Един от най-откровените български актьори, известен с пиперливия си хумор. Неговото присъствие гарантира както забавни моменти, така и безкомпромисни критики към чиниите на останалите.

Поли Недкова – Очарователната актриса и влогър, която ще се опита да пренесе своята креативност и свежо онлайн присъствие директно върху готварската печка.

Димитър Донски – Популярният стенд-ъп комик, чиито шеги ще взривят масата. Предстои да разберем дали кулинарните му умения отстъпват на комедийния му талант.

Антоан Петров – Анди – Талантливият актьор и майстор на имитациите, който залага на артистичното представяне на своите ястия и кулинарните изненади.

Строгите правила на шеф Иван Манчев в сезон 19

Изискванията към звездните домакини през тази година са по-високи от всякога. Всеки делничен ден от 20:00 часа участниците трябва да намерят тънкия баланс между кулинарната комедия и кулинарното изкуство. Тяхната задача включва подготовката на петстепенно меню, концептуална изненада и справяне със специфична тайна мисия, зададена лично от шеф Манчев. Още в първите вечери липсата на ключови продукти и непредвидени ситуации подлагат на сериозно изпитание самообладанието на актьорите.

Тънката граница между добрата вечеря и пълната пародия ще бъде подложена на сериозен тест под зоркия поглед на шеф Иван Манчев.

В снощния епизод на „Черешката на тортата“ първи домакин в седмицата на комиците беше актрисата Милена Маркова – Маца. Тя посрещна Димитър Донски, Поли Недкова, Антоан Петров – Анди и Станимир Гъмов с много хумор и меню, съставено от нейни любими рецепти.

Вечерята започна с мезета и разядка от крема сирене, авокадо и рукола, последвани от салата с айсберг, бейби спанак, ябълки и шамфъстък. За основно Маца сервира свинска вратна пържола с картофи, печени люти чушки и домашен безглутенов хляб от овесени трици, моцарела и сусам. Финалът беше хърватската бисквитена торта „Баядера“.