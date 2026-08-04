Новият сезон на „Черешката на тортата“ стартира с ударна седмица на комиците

Започна дългоочакваният нов сезон 19 на кулинарното риалити „Черешката на тортата“. Новата кулинарна седмица по NOVA е поверена изцяло на майсторите на хумора. Петима популярни актьори и комици ще трябва да докажат, че владеят кулинарното изкуство толкова добре, колкото и сцената, в опит да спечелят почетния плакет на шеф Иван Манчев.
Кои са звездните участници в новата петорка?
Продуцентите залагат на колоритен състав, който обещава висок рейтинг и нестихващ смях около масата.
Милена Маркова – Маца – Обичаната комедийна актриса дава старт на кулинарната надпревара. Тя изненадва колегите си с балансирано здравословно меню, включващо безглутенов хляб от трици и традиционен хърватски десерт.
Станимир Гъмов – Един от най-откровените български актьори, известен с пиперливия си хумор. Неговото присъствие гарантира както забавни моменти, така и безкомпромисни критики към чиниите на останалите.
Поли Недкова – Очарователната актриса и влогър, която ще се опита да пренесе своята креативност и свежо онлайн присъствие директно върху готварската печка.
Димитър Донски – Популярният стенд-ъп комик, чиито шеги ще взривят масата. Предстои да разберем дали кулинарните му умения отстъпват на комедийния му талант.
Антоан Петров – Анди – Талантливият актьор и майстор на имитациите, който залага на артистичното представяне на своите ястия и кулинарните изненади.
Строгите правила на шеф Иван Манчев в сезон 19
Изискванията към звездните домакини през тази година са по-високи от всякога. Всеки делничен ден от 20:00 часа участниците трябва да намерят тънкия баланс между кулинарната комедия и кулинарното изкуство. Тяхната задача включва подготовката на петстепенно меню, концептуална изненада и справяне със специфична тайна мисия, зададена лично от шеф Манчев. Още в първите вечери липсата на ключови продукти и непредвидени ситуации подлагат на сериозно изпитание самообладанието на актьорите.
Тънката граница между добрата вечеря и пълната пародия ще бъде подложена на сериозен тест под зоркия поглед на шеф Иван Манчев.
В снощния епизод на „Черешката на тортата“ първи домакин в седмицата на комиците беше актрисата Милена Маркова – Маца. Тя посрещна Димитър Донски, Поли Недкова, Антоан Петров – Анди и Станимир Гъмов с много хумор и меню, съставено от нейни любими рецепти.
Вечерята започна с мезета и разядка от крема сирене, авокадо и рукола, последвани от салата с айсберг, бейби спанак, ябълки и шамфъстък. За основно Маца сервира свинска вратна пържола с картофи, печени люти чушки и домашен безглутенов хляб от овесени трици, моцарела и сусам. Финалът беше хърватската бисквитена торта „Баядера“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Изчерпано!!!
Освен онзи, не знам кой е, който се обажда от време на време синякакви плоски коментари, пълни безсмислици та чак дразнещи!
Не ми е по вкуса.
Твърде елеменарно.
Коментиран от #5
07:36 04.08.2026
2 В това предаване
Кой готви, на кой му готвят, трети им помагат, е това какво състезание е?
И баба знае така!
И още: едни посрещат у дома си, което май беше замисъл на предаването, други в чужди жилища, а по- големите тарикати- направо в ресторанта!
И накрая печели някой сноб мързелив, като онова дребното фръцне, което на всичко отгоре е и неуко, ама някога изпяло една детска песен. Всъщност песента беше прекрасна в съпровод на двамата пианисти- братята близнаци.
Ех, Крисия! Много скоро никой няма да се сеща за теб!
07:50 04.08.2026
3 Новичок
07:54 04.08.2026
4 ама тооооооооооопа
08:25 04.08.2026
5 Интер
До коментар #1 от "Изчерпано!!!":Елементарем си ти.
И зъл.
Гледайй си идиотското хелс кичън, или игри на волята. Или участвай в тях, иди дс те наритат и
ада ти стане хуууубаво
08:46 04.08.2026
6 ДрайвингПлежър
И ако това е елита на нацията... ясно що сме на дъното!
08:49 04.08.2026