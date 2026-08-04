Извънредно изслушване на майката на Ива Михайлова в НС

Извънредно заседание на парламентарната Комисия по политиките за българите извън страната е свикано за днес следобед, съобщи БНР.
От информацията, публикувана на сайта на парламента, става ясно, че в дневния ред е включена една-единствена точка - изслушване на Христина Михайлова. Тя е майка на българската гражданка Ива Михайлова и ще представи въпроси, свързани с воденото срещу дъщеря ѝ съдебно производство в Република Северна Македония.
Прокуратурата в Република Северна Македония обвинява 22-годишната Ива Михайлова за причиняване на катастрофа през октомври миналата година. От сблъсъка Михайлова е получила тежки наранявания. Досега съдът в Кочани пет пъти е отказвал на българската гражданка да напусне страната за лечение въпреки предоставените медицински документи и финансови гаранции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НЗОК
Коментиран от #5
07:30 04.08.2026
2 Без име
07:31 04.08.2026
3 Резил
Украйна и Македония под общ знаменател.
В крайна сметка всичко е заради умиращата НАТО !
08:13 04.08.2026
4 За Всяки проблем !
Защо? Не започнете Да Следватае !
Конституцията и Закона ?
08:45 04.08.2026
5 То е ясно
До коментар #1 от "НЗОК":За наша, разбира се.
08:45 04.08.2026