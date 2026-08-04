Извънредно изслушване на майката на Ива Михайлова в НС

Извънредно заседание на парламентарната Комисия по политиките за българите извън страната е свикано за днес следобед, съобщи БНР.

От информацията, публикувана на сайта на парламента, става ясно, че в дневния ред е включена една-единствена точка - изслушване на Христина Михайлова. Тя е майка на българската гражданка Ива Михайлова и ще представи въпроси, свързани с воденото срещу дъщеря ѝ съдебно производство в Република Северна Македония.



Прокуратурата в Република Северна Македония обвинява 22-годишната Ива Михайлова за причиняване на катастрофа през октомври миналата година. От сблъсъка Михайлова е получила тежки наранявания. Досега съдът в Кочани пет пъти е отказвал на българската гражданка да напусне страната за лечение въпреки предоставените медицински документи и финансови гаранции.