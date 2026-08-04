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Извънредно изслушване на майката на Ива Михайлова в НС

Извънредно изслушване на майката на Ива Михайлова в НС

4 Август, 2026 07:16 1 299 5

  • ива михайлова-
  • кочани-
  • северна македония

Досега съдът в Кочани пет пъти е отказвал на българската гражданка да напусне страната за лечение въпреки предоставените медицински документи и финансови гаранции

Извънредно изслушване на майката на Ива Михайлова в НС - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Извънредно заседание на парламентарната Комисия по политиките за българите извън страната е свикано за днес следобед, съобщи БНР.

От информацията, публикувана на сайта на парламента, става ясно, че в дневния ред е включена една-единствена точка - изслушване на Христина Михайлова. Тя е майка на българската гражданка Ива Михайлова и ще представи въпроси, свързани с воденото срещу дъщеря ѝ съдебно производство в Република Северна Македония.

Прокуратурата в Република Северна Македония обвинява 22-годишната Ива Михайлова за причиняване на катастрофа през октомври миналата година. От сблъсъка Михайлова е получила тежки наранявания. Досега съдът в Кочани пет пъти е отказвал на българската гражданка да напусне страната за лечение въпреки предоставените медицински документи и финансови гаранции.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НЗОК

    3 0 Отговор
    За коя сметка ще е лечението?

    Коментиран от #5

    07:30 04.08.2026

  • 2 Без име

    7 0 Отговор
    А ще има ли извънредно заседание също и за нахапаното от зловещото куче българско дете ?

    07:31 04.08.2026

  • 3 Резил

    1 0 Отговор
    Резил е защото се търсят политически дивиденти !
    Украйна и Македония под общ знаменател.
    В крайна сметка всичко е заради умиращата НАТО !

    08:13 04.08.2026

  • 4 За Всяки проблем !

    1 0 Отговор
    Извънредно Заседание !

    Защо? Не започнете Да Следватае !

    Конституцията и Закона ?

    08:45 04.08.2026

  • 5 То е ясно

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "НЗОК":

    За наша, разбира се.

    08:45 04.08.2026

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