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Гръмотевична буря отложи финалите на тенис турнира във Вашингтон

Гръмотевична буря отложи финалите на тенис турнира във Вашингтон

3 Август, 2026 12:18 531 0

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Природата диктува темпото на корта

Гръмотевична буря отложи финалите на тенис турнира във Вашингтон - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вашингтон се превърна в арена не само на спортни страсти, но и на капризите на времето. Финалните двубои от престижния турнир WTA 500 бяха прекъснати и отложени заради неочаквана и мощна гръмотевична буря, която буквално помете кортовете и обърка графика на организаторите.

В центъра на вниманието бе сблъсъкът между световната номер 3 Джесика Пегула и талантливата филипинка Александра Еала. Американката, която бе поставена под номер 1 в схемата, успя да вземе първия сет с 6:4. Във втората част обаче Еала поведе с 2:1, когато проливният дъжд и гръмотевиците прекъснаха играта и принудиха състезателките да напуснат корта.

След повече от пет часа в очакване на подобрение на метеорологичните условия, организаторите взеха трудното решение да отложат финала с един ден. Феновете и тенисистките останаха в напрежение, а надеждите за зрелищен завършек се пренесоха за следващия ден.

Не само дамите бяха засегнати от бурята. Мъжкият финал между американския фаворит Тейлър Фриц и младата испанска сензация Рафаел Ходар също бе отложен. Двамата ще трябва да изчакат още малко, преди да се впуснат в битка за трофея на Вашингтон.


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