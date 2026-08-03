Гръмотевична буря отложи финалите на тенис турнира във Вашингтон

Вашингтон се превърна в арена не само на спортни страсти, но и на капризите на времето. Финалните двубои от престижния турнир WTA 500 бяха прекъснати и отложени заради неочаквана и мощна гръмотевична буря, която буквално помете кортовете и обърка графика на организаторите.

В центъра на вниманието бе сблъсъкът между световната номер 3 Джесика Пегула и талантливата филипинка Александра Еала. Американката, която бе поставена под номер 1 в схемата, успя да вземе първия сет с 6:4. Във втората част обаче Еала поведе с 2:1, когато проливният дъжд и гръмотевиците прекъснаха играта и принудиха състезателките да напуснат корта.

След повече от пет часа в очакване на подобрение на метеорологичните условия, организаторите взеха трудното решение да отложат финала с един ден. Феновете и тенисистките останаха в напрежение, а надеждите за зрелищен завършек се пренесоха за следващия ден.

Не само дамите бяха засегнати от бурята. Мъжкият финал между американския фаворит Тейлър Фриц и младата испанска сензация Рафаел Ходар също бе отложен. Двамата ще трябва да изчакат още малко, преди да се впуснат в битка за трофея на Вашингтон.