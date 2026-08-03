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Григор Димитров с три позиции нагоре в световната ранглиста

Григор Димитров с три позиции нагоре в световната ранглиста

3 Август, 2026 11:51 442 4

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  • карлос алкарас-
  • александър зверев-
  • феликс оже-алиасим-
  • новак джокович-
  • даниил медведев

Българският ас се изкачва, въпреки контузията – какво следва за него?

Григор Димитров с три позиции нагоре в световната ранглиста - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Въпреки че бе принуден да се оттегли от надпреварата в Лос Кабос, Мексико, заради травма в крака, получена по време на тренировка, Григор Димитров се изкачи с три позиции в световната ранглиста. В момента той заема 137-ото място, а до края на сезона няма точки, които да защитава – чудесна възможност за нови победи и още по-високо класиране.

Макар да пропуска предстоящия Мастърс в Монреал, Григор няма намерение да се отказва от големите битки. Благодарение на получената „уайлд кард“, той ще се включи директно в основната схема на престижния турнир в Синсинати.

Седмицата донесе и значителни промени сред най-добрите в мъжкия тенис. Карлос Алкарас си върна второто място, измествайки Александър Зверев, докато Даниил Медведев, Флавио Коболи и Тейлър Фриц се изкачиха с по една позиция. Алекс де Минор отстъпи с едно място назад, а Бен Шелтън се смъкна от осмата на десетата позиция.

Топ 10 на световната ранглиста при мъжете:

1. Яник Синер

2. Карлос Алкарас

3. Александър Зверев

4. Феликс Оже-Алиасим

5. Новак Джокович

6. Даниил Медведев

7. Алекс де Минор

8. Флавио Коболи

9. Тейлър Фриц

10. Бен Шелтън


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сечко

    1 0 Отговор
    Вче станаха няколко години откакто играе контузено-болен

    11:59 03.08.2026

  • 3 Тончо

    2 0 Отговор
    ГришУ не пропуска Мастерa в Монреал, просто организаторите на този мейджър АТР турнир не дадоха WC на нашто парвеню! А това плешиво парвеню не иска да играе квалификации, така както Циципас го направи за да играе в основната схема на турнира в Монреал!! Жалка история!!

    12:11 03.08.2026

  • 4 Григор

    1 0 Отговор
    Брей-й-й работата е сериозна. Много високо се е изкачил!

    12:11 03.08.2026

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