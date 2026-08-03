Григор Димитров с три позиции нагоре в световната ранглиста

Въпреки че бе принуден да се оттегли от надпреварата в Лос Кабос, Мексико, заради травма в крака, получена по време на тренировка, Григор Димитров се изкачи с три позиции в световната ранглиста. В момента той заема 137-ото място, а до края на сезона няма точки, които да защитава – чудесна възможност за нови победи и още по-високо класиране.
Макар да пропуска предстоящия Мастърс в Монреал, Григор няма намерение да се отказва от големите битки. Благодарение на получената „уайлд кард“, той ще се включи директно в основната схема на престижния турнир в Синсинати.
Седмицата донесе и значителни промени сред най-добрите в мъжкия тенис. Карлос Алкарас си върна второто място, измествайки Александър Зверев, докато Даниил Медведев, Флавио Коболи и Тейлър Фриц се изкачиха с по една позиция. Алекс де Минор отстъпи с едно място назад, а Бен Шелтън се смъкна от осмата на десетата позиция.
Топ 10 на световната ранглиста при мъжете:
1. Яник Синер
2. Карлос Алкарас
3. Александър Зверев
4. Феликс Оже-Алиасим
5. Новак Джокович
6. Даниил Медведев
7. Алекс де Минор
8. Флавио Коболи
9. Тейлър Фриц
10. Бен Шелтън
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сечко
11:59 03.08.2026
3 Тончо
12:11 03.08.2026
4 Григор
12:11 03.08.2026