Григор Димитров с три позиции нагоре в световната ранглиста

Въпреки че бе принуден да се оттегли от надпреварата в Лос Кабос, Мексико, заради травма в крака, получена по време на тренировка, Григор Димитров се изкачи с три позиции в световната ранглиста. В момента той заема 137-ото място, а до края на сезона няма точки, които да защитава – чудесна възможност за нови победи и още по-високо класиране.

Макар да пропуска предстоящия Мастърс в Монреал, Григор няма намерение да се отказва от големите битки. Благодарение на получената „уайлд кард“, той ще се включи директно в основната схема на престижния турнир в Синсинати.

Седмицата донесе и значителни промени сред най-добрите в мъжкия тенис. Карлос Алкарас си върна второто място, измествайки Александър Зверев, докато Даниил Медведев, Флавио Коболи и Тейлър Фриц се изкачиха с по една позиция. Алекс де Минор отстъпи с едно място назад, а Бен Шелтън се смъкна от осмата на десетата позиция.

Топ 10 на световната ранглиста при мъжете:

1. Яник Синер

2. Карлос Алкарас

3. Александър Зверев

4. Феликс Оже-Алиасим

5. Новак Джокович

6. Даниил Медведев

7. Алекс де Минор

8. Флавио Коболи

9. Тейлър Фриц

10. Бен Шелтън