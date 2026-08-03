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Ювентус се прицелва във вратаря на Тотнъм Гулиелмо Викарио

Ювентус се прицелва във вратаря на Тотнъм Гулиелмо Викарио

3 Август, 2026 11:27 392 0

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Торинският колос търси нов страж, а италианецът е фаворит за поста

Ювентус се прицелва във вратаря на Тотнъм Гулиелмо Викарио - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лятната трансферна сага в Ювентус продължава с пълна сила, като този път вниманието на "бианконерите" е насочено към Гулиелмо Викарио – настоящият вратар на Тотнъм Хотспър. Според последните информации от Sky Italia, именно 27-годишният италианец е най-вероятният избор за нов страж на "Старата госпожа".

Ювентус усилено преговаря с лондонския клуб за възможността да привлече Викарио под наем, като в договора може да бъде включена и клауза за бъдещо откупуване. Очаква се трансферът да се осъществи още това лято, тъй като Викарио не попадна в групата на "шпорите" за предсезонното им турне, официално поради лека травма.

Въпреки че Викарио изглежда фаворит за титулярния пост, Юве не изключва и други варианти. Сред алтернативите се откроява японският национал Зайън Сузуки, който в момента пази вратата на Парма. За подписа на младия талант обаче се борят и други европейски грандове, сред които и актуалният шампион на Европа – Пари Сен Жермен.

Докато Викарио е на прага на раздяла със Северен Лондон, "шпорите" вече подсигуриха бъдещето си на вратарския пост, като удължиха договора на младия Антонин Кински. Това решение допълнително улеснява евентуалното преминаване на италианеца в Серия А.


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