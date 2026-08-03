Ювентус се прицелва във вратаря на Тотнъм Гулиелмо Викарио

Лятната трансферна сага в Ювентус продължава с пълна сила, като този път вниманието на "бианконерите" е насочено към Гулиелмо Викарио – настоящият вратар на Тотнъм Хотспър. Според последните информации от Sky Italia, именно 27-годишният италианец е най-вероятният избор за нов страж на "Старата госпожа".

Ювентус усилено преговаря с лондонския клуб за възможността да привлече Викарио под наем, като в договора може да бъде включена и клауза за бъдещо откупуване. Очаква се трансферът да се осъществи още това лято, тъй като Викарио не попадна в групата на "шпорите" за предсезонното им турне, официално поради лека травма.

Въпреки че Викарио изглежда фаворит за титулярния пост, Юве не изключва и други варианти. Сред алтернативите се откроява японският национал Зайън Сузуки, който в момента пази вратата на Парма. За подписа на младия талант обаче се борят и други европейски грандове, сред които и актуалният шампион на Европа – Пари Сен Жермен.

Докато Викарио е на прага на раздяла със Северен Лондон, "шпорите" вече подсигуриха бъдещето си на вратарския пост, като удължиха договора на младия Антонин Кински. Това решение допълнително улеснява евентуалното преминаване на италианеца в Серия А.