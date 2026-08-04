Рецепта на деня: Италианска яйчена супа "Страчатела"

Необходими продукти:

пилешки бульон - 1200 мл;

яйца - 4 бр.;

пармезан, настърган - 60 г;

фина галета - 2 с.л.;

пресен магданоз - 1/2 връзка;

индийско орехче - 1 щипка;

сол - на вкус;

черен пипер - на вкус;

багета - 8 филийки.

Начин на приготвяне:

За тази италианска яйчена супа Страчатела най-важна е добрата основа. Бульонът се налива в тенджера и се загрява на умерен огън, докато започне леко да къкри. Ако е домашен и вече е солен, солта се добавя внимателно накрая, за да не стане супата прекалено наситена.

В купа се разбиват яйцата с настъргания пармезан, фината галета, щипка индийско орехче и малко черен пипер. Сместа трябва да стане гладка и еднородна. Галетата помага на яйчените нишки да се оформят по-плътно и придава характерната нежна текстура на супата.

Когато бульонът заври леко, огънят се намалява. Яйчената смес се излива на тънка струя, като бульонът се разбърква постоянно с вилица или телена бъркалка. Така се получават фините „парцалчета“, от които идва името Страчатела.

Супата се вари още 3-4 минути, докато яйцата се стегнат, но без да се преваряват.

Магданозът се измива, подсушава и нарязва на ситно. Добавя се в края, за да запази свежия си аромат и яркия зелен цвят. Супата се опитва и при нужда се овкусява с още сол и черен пипер.

Филийките багета се запичат за 4-5 минути в сух тиган или във фурна на 200 градуса, докато станат златисти и хрупкави.

Италианската яйчена супа Страчатела се сервира гореща, поръсена с още малко магданоз, а препечената багета се поднася отстрани, пише gotvach.bg.