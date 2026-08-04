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Рецепта на деня: Италианска яйчена супа "Страчатела"
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Италианска яйчена супа "Страчатела"

4 Август, 2026 10:05 615 4

  • яйчена супа-
  • страчатела-
  • италианска кухня-
  • какво да сготвя

Традиционна супа от Рим и област Лацио. Името идва от италианското stracciare – разкъсвам, заради фините яйчени нишки в горещия бульон

Рецепта на деня: Италианска яйчена супа "Страчатела" - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • пилешки бульон - 1200 мл;
  • яйца - 4 бр.;
  • пармезан, настърган - 60 г;
  • фина галета - 2 с.л.;
  • пресен магданоз - 1/2 връзка;
  • индийско орехче - 1 щипка;
  • сол - на вкус;
  • черен пипер - на вкус;
  • багета - 8 филийки.

Начин на приготвяне:

За тази италианска яйчена супа Страчатела най-важна е добрата основа. Бульонът се налива в тенджера и се загрява на умерен огън, докато започне леко да къкри. Ако е домашен и вече е солен, солта се добавя внимателно накрая, за да не стане супата прекалено наситена.

В купа се разбиват яйцата с настъргания пармезан, фината галета, щипка индийско орехче и малко черен пипер. Сместа трябва да стане гладка и еднородна. Галетата помага на яйчените нишки да се оформят по-плътно и придава характерната нежна текстура на супата.

Когато бульонът заври леко, огънят се намалява. Яйчената смес се излива на тънка струя, като бульонът се разбърква постоянно с вилица или телена бъркалка. Така се получават фините „парцалчета“, от които идва името Страчатела.

Супата се вари още 3-4 минути, докато яйцата се стегнат, но без да се преваряват.

Магданозът се измива, подсушава и нарязва на ситно. Добавя се в края, за да запази свежия си аромат и яркия зелен цвят. Супата се опитва и при нужда се овкусява с още сол и черен пипер.

Филийките багета се запичат за 4-5 минути в сух тиган или във фурна на 200 градуса, докато станат златисти и хрупкави.

Италианската яйчена супа Страчатела се сервира гореща, поръсена с още малко магданоз, а препечената багета се поднася отстрани, пише gotvach.bg.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 италянската кухня е по добра от нашта

    0 2 Отговор
    американците и германците това ядат . в черешката на тортата могат да ядат по една италянска супа и готово . но искат да преяждат с вредни храни . един вид техни познати от готварския бранш рекламират брокола за вечеря или чйца за закуска а после ядат всички паржоли, картофи , млечна баница, гювеч, мусака и бисквитена торта . това е хитрина . такава е политиката . снимат какво ядел ким и после плещят за евтини зеленчуци на пазара . вредата от месата . цените в туризма .

    10:16 04.08.2026

  • 2 И у нсс също

    1 1 Отговор
    Когато моите родители гледаха кокошки ка село, моята майка праврше такава супа за нас децата.
    Но тя слаташе дреболиите и с яйцата се получаваха тези нишки в супата. Беше много вкусно
    Без итслианските измишпьотини пармезан и фина галета. А пък от моя приятелка, женена в Италия знам, че и и тях в къщи не се слага всичко в супата




    т

    Неше любиюа

    10:33 04.08.2026

  • 3 Идън

    1 0 Отговор
    Да! Гореща супа с яйца е най- подходяща за тези горещини през лятото...вместо един помръжляк- ,,жена,майка,кралица,,...

    10:37 04.08.2026

  • 4 Баш как си требе

    1 0 Отговор
    И да я набухаш с чесън, чер пипер и червени, люти чушки... охаааа!

    10:42 04.08.2026