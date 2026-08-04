Рецепта на деня: Италианска яйчена супа "Страчатела"

Необходими продукти:
- пилешки бульон - 1200 мл;
- яйца - 4 бр.;
- пармезан, настърган - 60 г;
- фина галета - 2 с.л.;
- пресен магданоз - 1/2 връзка;
- индийско орехче - 1 щипка;
- сол - на вкус;
- черен пипер - на вкус;
- багета - 8 филийки.
Начин на приготвяне:
За тази италианска яйчена супа Страчатела най-важна е добрата основа. Бульонът се налива в тенджера и се загрява на умерен огън, докато започне леко да къкри. Ако е домашен и вече е солен, солта се добавя внимателно накрая, за да не стане супата прекалено наситена.
В купа се разбиват яйцата с настъргания пармезан, фината галета, щипка индийско орехче и малко черен пипер. Сместа трябва да стане гладка и еднородна. Галетата помага на яйчените нишки да се оформят по-плътно и придава характерната нежна текстура на супата.
Когато бульонът заври леко, огънят се намалява. Яйчената смес се излива на тънка струя, като бульонът се разбърква постоянно с вилица или телена бъркалка. Така се получават фините „парцалчета“, от които идва името Страчатела.
Супата се вари още 3-4 минути, докато яйцата се стегнат, но без да се преваряват.
Магданозът се измива, подсушава и нарязва на ситно. Добавя се в края, за да запази свежия си аромат и яркия зелен цвят. Супата се опитва и при нужда се овкусява с още сол и черен пипер.
Филийките багета се запичат за 4-5 минути в сух тиган или във фурна на 200 градуса, докато станат златисти и хрупкави.
Италианската яйчена супа Страчатела се сервира гореща, поръсена с още малко магданоз, а препечената багета се поднася отстрани, пише gotvach.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 италянската кухня е по добра от нашта
10:16 04.08.2026
2 И у нсс също
Но тя слаташе дреболиите и с яйцата се получаваха тези нишки в супата. Беше много вкусно
Без итслианските измишпьотини пармезан и фина галета. А пък от моя приятелка, женена в Италия знам, че и и тях в къщи не се слага всичко в супата
т
Неше любиюа
10:33 04.08.2026
3 Идън
10:37 04.08.2026
4 Баш как си требе
10:42 04.08.2026