Левски се изправя пред ново предизвикателство по пътя към Шампионската лига

Днес футболният гранд Левски ще се опита да направи още една решителна стъпка към заветната цел – участие в основната фаза на Шампионската лига. В 20:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“ ще прозвучи първият съдийски сигнал, даден от литовеца Донатас Румсас, който ще постави началото на сблъсъка с казахстанския Кайрат.

Възпитаниците на Хулио Веласкес демонстрират впечатляваща форма от началото на сезона. „Сините“ са непобедени в последните си седем срещи във всички турнири, като записаха пет победи и две равенства. Последният им успех дойде с категоричното 3:0 срещу Септември (София), което допълнително повиши самочувствието в лагера на столичани.

Гостите от Алмати пристигат в София с високо вдигнати глави. Казахстанският тим е в разгара на своя шампионат и се радва на пет поредни победи в първенството. В европейските битки Кайрат показа характер, елиминирайки драматично Омония (Никозия) след изпълнение на дузпи.

В навечерието на двубоя треньорът на Левски, Хулио Веласкес, разкри, че няма да може да разчита на Акрам Бурас, който получи травма в последния мач. Състоянието на Майкон остава под въпрос и ще се решава в последния момент. От другата страна, Кайрат ще бъде без ключовия си плеймейкър Жоржиньо, който е с контузия в коляното след сблъсъка с Ордабаси.

Ако Левски успее да преодолее Кайрат, следващото препятствие по пътя към групите на Шампионската лига ще бъде гръцкият АЕК.