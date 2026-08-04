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Левски се изправя пред ново предизвикателство по пътя към Шампионската лига

Левски се изправя пред ново предизвикателство по пътя към Шампионската лига

4 Август, 2026 09:46 597 1

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  • казахстан-
  • кайрат-
  • хулио веласкес

Сините мечти оживяват тази вечер срещу Кайрат – всичко за ключовия сблъсък

Левски се изправя пред ново предизвикателство по пътя към Шампионската лига - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес футболният гранд Левски ще се опита да направи още една решителна стъпка към заветната цел – участие в основната фаза на Шампионската лига. В 20:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“ ще прозвучи първият съдийски сигнал, даден от литовеца Донатас Румсас, който ще постави началото на сблъсъка с казахстанския Кайрат.

Възпитаниците на Хулио Веласкес демонстрират впечатляваща форма от началото на сезона. „Сините“ са непобедени в последните си седем срещи във всички турнири, като записаха пет победи и две равенства. Последният им успех дойде с категоричното 3:0 срещу Септември (София), което допълнително повиши самочувствието в лагера на столичани.

Гостите от Алмати пристигат в София с високо вдигнати глави. Казахстанският тим е в разгара на своя шампионат и се радва на пет поредни победи в първенството. В европейските битки Кайрат показа характер, елиминирайки драматично Омония (Никозия) след изпълнение на дузпи.

В навечерието на двубоя треньорът на Левски, Хулио Веласкес, разкри, че няма да може да разчита на Акрам Бурас, който получи травма в последния мач. Състоянието на Майкон остава под въпрос и ще се решава в последния момент. От другата страна, Кайрат ще бъде без ключовия си плеймейкър Жоржиньо, който е с контузия в коляното след сблъсъка с Ордабаси.

Ако Левски успее да преодолее Кайрат, следващото препятствие по пътя към групите на Шампионската лига ще бъде гръцкият АЕК.


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  • 1 Алфа шегаджия 🃏

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