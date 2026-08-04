Петима убити и шестима ранени при атака с украински дронове срещу Московска област

Петима души са били убити, а склад се е запалил след атака с дронове в Московска област, съобщи губернаторът на областта, цитиран от световните агенции, сред които Ройтерс и Франс прес, пише БТА.

Ранени са шестима души, допълни губернаторът Андрей Воробьов в публикация в Телеграм. Той каза, че украински дронове са атакували областта

По думите му при атаката се е запалил и склад в промишлената зона Новоселок в Чеховския общински район на Подмосковието, като пожарът впоследствие е бил потушен. Освен това са били повредени частна къща и автомобил.

Склад край втория по големина град в Русия Санкт Петербург е бил ударен от дронове, съобщи губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко в Телеграм тази сутрин, предаде Ройтерс.

В публикацията си Дрозденко не уточнява кое точно е поразеното съоръжение.

В същото време съседна Финландия е въвела временни ограничения на въздушния трафик в източната част на Финския залив, обявиха финландските Сили за отбрана в платформата Екс.

През последните месеци Украйна засили въздушните си удари с голям обсег навътре в територията на Русия, като атаките са насочени предимно срещу нефтопреработвателни заводи и складове за електронна търговия.

От 18 юли Украйна атакува около десетина обекта на руската фирма за електронна търговия „Уайлдберис“ с цел да наруши дейността на компанията, която е ключова за руската потребителска икономика.