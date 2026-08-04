Петима убити и шестима ранени при атака с украински дронове срещу Московска област

Петима души са били убити, а склад се е запалил след атака с дронове в Московска област, съобщи губернаторът на областта, цитиран от световните агенции, сред които Ройтерс и Франс прес, пише БТА.
Ранени са шестима души, допълни губернаторът Андрей Воробьов в публикация в Телеграм. Той каза, че украински дронове са атакували областта
По думите му при атаката се е запалил и склад в промишлената зона Новоселок в Чеховския общински район на Подмосковието, като пожарът впоследствие е бил потушен. Освен това са били повредени частна къща и автомобил.
Склад край втория по големина град в Русия Санкт Петербург е бил ударен от дронове, съобщи губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко в Телеграм тази сутрин, предаде Ройтерс.
В публикацията си Дрозденко не уточнява кое точно е поразеното съоръжение.
В същото време съседна Финландия е въвела временни ограничения на въздушния трафик в източната част на Финския залив, обявиха финландските Сили за отбрана в платформата Екс.
През последните месеци Украйна засили въздушните си удари с голям обсег навътре в територията на Русия, като атаките са насочени предимно срещу нефтопреработвателни заводи и складове за електронна търговия.
От 18 юли Украйна атакува около десетина обекта на руската фирма за електронна търговия „Уайлдберис“ с цел да наруши дейността на компанията, която е ключова за руската потребителска икономика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 матю хари
Коментиран от #19
10:43 04.08.2026
2 Димитринчо
10:43 04.08.2026
3 Отломки от криворъкото руско ПВО
Коментиран от #5, #8
10:45 04.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хахахаха
До коментар #3 от "Отломки от криворъкото руско ПВО":Важното, че дрона не стигна до двореца в Геленджик, а за тупин жертвите са нула. На толкова ги оценява. Така, че ПВО си свърши работата, двореца е спасен, поне този път.
Коментиран от #20
10:48 04.08.2026
6 РФ е въздух под налягане !
Вече никой не се страхува от монголоидните opки от московското феодално царство.
Навсякъде руснаците са презирани и гонени като kpacтави примати.
Коментиран от #40
10:48 04.08.2026
7 Мишел
Коментиран от #16
10:49 04.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Овчар
Коментиран от #17, #22
10:50 04.08.2026
10 Еврастчета задноподатливи,
Коментиран от #21, #44
10:51 04.08.2026
11 Спомняте ли си СССР? Къде е?
Предстои парчаладосването на земите и Китай вече усвоява активно, това което смята за свое.
Коментиран от #15
10:51 04.08.2026
12 Ще целят Подмосковието,
10:53 04.08.2026
13 Попов
Била е сила заради Украйна !
10:53 04.08.2026
14 Кочо
Коментиран от #37
10:54 04.08.2026
15 Останалите слагат чалми
До коментар #11 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":за кво ни трябваше да им даваме православието, като Гундяев го обърна на бардак.
10:55 04.08.2026
16 Хахахаха
До коментар #7 от "Мишел":Незащитени????? А къде остана безаналоговото ПВО на раша, което беше най-добро в света? Защо оставя незащитени обекти?
10:55 04.08.2026
17 Докторите дадоха
До коментар #9 от "Овчар":срок на Путин до септември.
Коментиран от #30
10:56 04.08.2026
18 Читател
10:57 04.08.2026
19 Путин многоходовия
До коментар #1 от "матю хари":Сорос ми заповяда се правя на луд пред копейките по пиаците и строежите и да им казвам че съм "многоходов"
10:57 04.08.2026
20 Путин
До коментар #5 от "Хахахаха":Русия нищо не е загубила в тази война. Това е цитат от реално изказване на Псулер от 2024 г. Има го в мрежата.
Коментиран от #24
10:58 04.08.2026
21 ЩЕКА 🤡🤩🐐
До коментар #10 от "Еврастчета задноподатливи,":Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌🍌
10:59 04.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 УСПЕХ УКРАЙНА
Коментиран от #58, #63
10:59 04.08.2026
24 Хахахаха
До коментар #20 от "Путин":За тупин руски жертви няма. Той не ги смята за хора.
Коментиран от #27
11:00 04.08.2026
25 Хохохо
Коментиран от #70
11:00 04.08.2026
26 Младите в мордор
11:01 04.08.2026
27 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑
До коментар #24 от "Хахахаха":Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз нациИ на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша
Коментиран от #64
11:01 04.08.2026
28 нсичкото идва от натовците
11:02 04.08.2026
29 Млад русораст
11:02 04.08.2026
30 Сериозно ли ?.
До коментар #17 от "Докторите дадоха":Много лоша новина украинското блато . След Путин ще дойде някой , дето няма да се шегува с банкерите !
Коментиран от #45, #56
11:02 04.08.2026
31 НЕМОЖАЧи.ру
11:02 04.08.2026
32 Януари 2022
11:04 04.08.2026
33 ВВП
Коментиран от #39
11:05 04.08.2026
34 Ядрени кипейки
ну паГади
11:05 04.08.2026
35 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
11:05 04.08.2026
36 РФ е един огромен свинарник ! 🐷
Години наред пропагандата се пенеше как необятната империя строи най-великите самолети в света, но когато ставаше дума за граждански полети, руснаците тихомълком купуваха или вземаха на лизинг изцяло американски Boeing и европейски Airbus.
Истинският мащаб на тази технологична немощ блесна в пълния си блясък след началото на санкциите. Вместо гордо да заменят западните машини с родни разработки, те направиха това, което могат най-добре – просто откраднаха стотици чужди пътнически самолети, блокирайки ги в страната и пререгистрирайки ги незаконно. Отрязани от оригинални резервни части, софтуерни обновления и сертифицирана поддръжка, руските авиолинии бяха принудени да преминат към брутално авиационно оцеляване.
Днес те официално „канибализират“ флотилията си – изкормват напълно здрави западни самолети, за да свалят части , с които кърпят останалите машини. Дори прехвалената им национална гордост, „Сухой Суперджет“, бързо се оказа просто руска тенекия, натъпкана със западна авионика и европейски двигатели, която днес стои приземена по хангарите заради липса на вносни компоненти. Защото е много лесно да громиш „прогнилия Запад“ от клавиатурата, но е безкрайно унизително да се молиш на контрабандни канали за едни части
11:08 04.08.2026
37 гост
До коментар #14 от "Кочо":Когато германците ги насметоха Сталин се е заключил в дачата и 45 дена е бил в пълен ступор !! Има документи и признания на висши функционери от ЦК !! И Хитлер ги мачкаше като пилци , преди да се намесят САЩ и съюзниците ! Ако се беше изпълнил плана на Япония след Пърл Харбър да имат 2 години да нападнат СССР в гръб , преди САЩ да се възстановят , немско-японската граница щеше да е на Урал още 1942 г !! Сталин до последно е държал над половината "красная" на източната граница , щото е знаел , че там да спре японците ще е три пъти по-трудно ! И чак когато САЩ блокираха Япония в Тихия океан се осмели да я прехвърли срещу Хитлер !
Коментиран от #41
11:08 04.08.2026
38 Абе
11:09 04.08.2026
39 Биби и Дони
До коментар #33 от "ВВП":Не пич, ше има необичайна топла вълна над техеран първо🐐💥
Коментиран от #61
11:09 04.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Факт
До коментар #37 от "гост":През лятото на 1941 година 4,7 милиона червеноармейци се предават в плен на немците Толкова за "величието" им.Сега го вижда целият свят.
Коментиран от #48
11:13 04.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Доротея
11:14 04.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Въх! Горните руски олигарси
До коментар #30 от "Сериозно ли ?.":Досега скачаха "сами" от прозорците, сега някой ще ги фърля ли?
Мдааа, лоша работа!
11:16 04.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Рyснак
До коментар #42 от "ру БЛАТА":Бил съм в Полша, Австрия, Чехия, Хърватия, Франция, Гърция.
11:19 04.08.2026
48 Кочо
До коментар #41 от "Факт":Предавали са се най много тези, които не са руснаци! Немците педантично отбелязват, че ако подразделението е съставено над 60% от руснаци, обикновено се бият до последния червеноармеец! Тези хора сами преодоляха некадърността на самия Сталин, подлузурковците около него и предателството! Германците настъпваха като на парад в Литва и Украйна! Стигнаха ли същинската Русия, споменът за Наполеон оживя в още по мащабни размери!
Коментиран от #50, #57
11:19 04.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 😂😂😂😂😂😂
До коментар #48 от "Кочо":Баш тогава се събуди Лендлиза от САЩ.
Чети,образовай се,просвещавай се.Срамно няма.
11:25 04.08.2026
51 ВВП
11:26 04.08.2026
52 БРАТЯ УКРАИНЦИ
Коментиран от #72
11:26 04.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Русофил
11:30 04.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Горбачов
До коментар #30 от "Сериозно ли ?.":След Путин дето бил Сталин 2 идва Горбачов 2.
Ха ха ха ха ха
11:33 04.08.2026
57 гост
До коментар #48 от "Кочо":Когато стигнаха Москва омразните ти британци започнаха денонощни бомбардировки над цяла Германия !! След като отказаха Хитлер изобщо да "завладява" Великобритания !!! Първата държава победила Хитлер се казва Великобритания , а не СССР , за твой ужас !! И общата територия на която САЩ и съюзниците воюваха с Хитлер на 5 КОНТИНЕНТА е над 100 пъти по-голяма от тази , на която е воювал с красная !! Ако не беше нападал Великобритания и САЩ не беше я подкрепил , Хитлер щеше да мине Урал преди Сталин да успее да се събуди , щото един месец след нападението е чакал да дойдат да го разстрелят !
Коментиран от #69
11:34 04.08.2026
58 Мишел
До коментар #23 от "УСПЕХ УКРАЙНА":Така нулират, че при обмена на тела получават 501 тела на украински военни срещу 23 руски тела. Това е война до последния украинец.
Коментиран от #60, #65, #66
11:36 04.08.2026
59 Жорко
11:38 04.08.2026
60 Да не си
До коментар #58 от "Мишел":Трол?
11:39 04.08.2026
61 Мишел
До коментар #39 от "Биби и Дони":След като Тръмп унищожи иранската цивилизация седем пъти, сега САЩ нямат джепане за нищо сериозно.
11:39 04.08.2026
62 факт
11:42 04.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Орк на тротинетка 🧌🛴
До коментар #58 от "Мишел":Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..
11:51 04.08.2026
66 Димяща ушанка 🤩💀
До коментар #58 от "Мишел":Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит
11:51 04.08.2026
67 Аеееее
11:51 04.08.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Кочо
До коментар #57 от "гост":Не мога да ти отговора, понеже ми изтриват мненията! Не е и нужно да обяснявам на фанатизиран обитател на сайтовете! Отиди, превземи Русия и не ми обяснявай кога и какво ,,ЩЕ" и ,,АКО"!
11:58 04.08.2026
70 И КРИМ НЕ Е РУСКИ
До коментар #25 от "Хохохо":Е ДА ДЕЙСТВА ДЕ, АМА КАТО НЕ МОЖЕ.
12:10 04.08.2026
71 Аеееее
12:21 04.08.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 да позная ли
12:39 04.08.2026