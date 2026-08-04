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Петима убити и шестима ранени при атака с украински дронове срещу Московска област
  Тема: Украйна

Петима убити и шестима ранени при атака с украински дронове срещу Московска област

4 Август, 2026 10:42 1 452 73

  • русия-
  • украйна-
  • дронове-
  • ракети

През последните месеци Украйна засили въздушните си удари с голям обсег навътре в територията на Русия, като атаките са насочени предимно срещу нефтопреработвателни заводи и складове за електронна търговия

Петима убити и шестима ранени при атака с украински дронове срещу Московска област - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Петима души са били убити, а склад се е запалил след атака с дронове в Московска област, съобщи губернаторът на областта, цитиран от световните агенции, сред които Ройтерс и Франс прес, пише БТА.

Ранени са шестима души, допълни губернаторът Андрей Воробьов в публикация в Телеграм. Той каза, че украински дронове са атакували областта

По думите му при атаката се е запалил и склад в промишлената зона Новоселок в Чеховския общински район на Подмосковието, като пожарът впоследствие е бил потушен. Освен това са били повредени частна къща и автомобил.

Склад край втория по големина град в Русия Санкт Петербург е бил ударен от дронове, съобщи губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко в Телеграм тази сутрин, предаде Ройтерс.

В публикацията си Дрозденко не уточнява кое точно е поразеното съоръжение.

В същото време съседна Финландия е въвела временни ограничения на въздушния трафик в източната част на Финския залив, обявиха финландските Сили за отбрана в платформата Екс.

През последните месеци Украйна засили въздушните си удари с голям обсег навътре в територията на Русия, като атаките са насочени предимно срещу нефтопреработвателни заводи и складове за електронна търговия.

От 18 юли Украйна атакува около десетина обекта на руската фирма за електронна търговия „Уайлдберис“ с цел да наруши дейността на компанията, която е ключова за руската потребителска икономика.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 матю хари

    32 32 Отговор
    Русийката умира пред очите ни.

    Коментиран от #19

    10:43 04.08.2026

  • 2 Димитринчо

    19 4 Отговор
    Повечко са.

    10:43 04.08.2026

  • 3 Отломки от криворъкото руско ПВО

    23 22 Отговор
    Както вчера на плажа.

    Коментиран от #5, #8

    10:45 04.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хахахаха

    16 19 Отговор

    До коментар #3 от "Отломки от криворъкото руско ПВО":

    Важното, че дрона не стигна до двореца в Геленджик, а за тупин жертвите са нула. На толкова ги оценява. Така, че ПВО си свърши работата, двореца е спасен, поне този път.

    Коментиран от #20

    10:48 04.08.2026

  • 6 РФ е въздух под налягане !

    28 31 Отговор
    Украйна показа на света, че силата на Москва е в свирката .
    Вече никой не се страхува от монголоидните opки от московското феодално царство.
    Навсякъде руснаците са презирани и гонени като kpacтави примати.

    Коментиран от #40

    10:48 04.08.2026

  • 7 Мишел

    28 17 Отговор
    От много месеци Украйна атакува само незащитени невоенни обекти.

    Коментиран от #16

    10:49 04.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Овчар

    22 22 Отговор
    Напъните на платените медии да изкарат Украйна силна и непобедима ще приключат през зимата..!

    Коментиран от #17, #22

    10:50 04.08.2026

  • 10 Еврастчета задноподатливи,

    14 17 Отговор
    всички ще бъдете тричани със струна от пиано през хилавите инселски вратлета и няма да има НАТО и ЕС да ви помогнат

    Коментиран от #21, #44

    10:51 04.08.2026

  • 11 Спомняте ли си СССР? Къде е?

    23 19 Отговор
    РФ е в период на разпад и в момента текат последните и дни, които ще преминат в невиждана агония.
    Предстои парчаладосването на земите и Китай вече усвоява активно, това което смята за свое.

    Коментиран от #15

    10:51 04.08.2026

  • 12 Ще целят Подмосковието,

    18 10 Отговор
    докато налучкат могилката на Путлер.

    10:53 04.08.2026

  • 13 Попов

    19 17 Отговор
    А едно време ни облъчваха, че русийката била някаква сила ...
    Била е сила заради Украйна !

    10:53 04.08.2026

  • 14 Кочо

    19 14 Отговор
    Путин се стреми да оправдае името си пред българските русофили! Безаналоговая абасрация! Никога не са били по безпомощни! Когато германците ги насметоха, запяха Страна огромная и дадоха отпор! СВО - резил и падение!

    Коментиран от #37

    10:54 04.08.2026

  • 15 Останалите слагат чалми

    17 7 Отговор

    До коментар #11 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":

    за кво ни трябваше да им даваме православието, като Гундяев го обърна на бардак.

    10:55 04.08.2026

  • 16 Хахахаха

    19 11 Отговор

    До коментар #7 от "Мишел":

    Незащитени????? А къде остана безаналоговото ПВО на раша, което беше най-добро в света? Защо оставя незащитени обекти?

    10:55 04.08.2026

  • 17 Докторите дадоха

    18 9 Отговор

    До коментар #9 от "Овчар":

    срок на Путин до септември.

    Коментиран от #30

    10:56 04.08.2026

  • 18 Читател

    12 13 Отговор
    Прави впечатление , че съседна Финландия спряла въздушния си трафик като знае , че криворъките укри ще стрелят .

    10:57 04.08.2026

  • 19 Путин многоходовия

    13 7 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Сорос ми заповяда се правя на луд пред копейките по пиаците и строежите и да им казвам че съм "многоходов"

    10:57 04.08.2026

  • 20 Путин

    8 6 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахаха":

    Русия нищо не е загубила в тази война. Това е цитат от реално изказване на Псулер от 2024 г. Има го в мрежата.

    Коментиран от #24

    10:58 04.08.2026

  • 21 ЩЕКА 🤡🤩🐐

    8 6 Отговор

    До коментар #10 от "Еврастчета задноподатливи,":

    Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌🍌

    10:59 04.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 УСПЕХ УКРАЙНА

    14 14 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценноНека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    Коментиран от #58, #63

    10:59 04.08.2026

  • 24 Хахахаха

    14 7 Отговор

    До коментар #20 от "Путин":

    За тупин руски жертви няма. Той не ги смята за хора.

    Коментиран от #27

    11:00 04.08.2026

  • 25 Хохохо

    7 11 Отговор
    Русия да действа като Израел и всичко ще си дойде на мястото

    Коментиран от #70

    11:00 04.08.2026

  • 26 Младите в мордор

    7 8 Отговор
    Не искат да стават оркове и в момента там е хит видеото "не си моя президент

    11:01 04.08.2026

  • 27 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    11 7 Отговор

    До коментар #24 от "Хахахаха":

    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз нациИ на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    Коментиран от #64

    11:01 04.08.2026

  • 28 нсичкото идва от натовците

    9 9 Отговор
    Това е натовски тероризъм срещу Русия.

    11:02 04.08.2026

  • 29 Млад русораст

    5 5 Отговор
    Рак хванах.

    11:02 04.08.2026

  • 30 Сериозно ли ?.

    6 9 Отговор

    До коментар #17 от "Докторите дадоха":

    Много лоша новина украинското блато . След Путин ще дойде някой , дето няма да се шегува с банкерите !

    Коментиран от #45, #56

    11:02 04.08.2026

  • 31 НЕМОЖАЧи.ру

    8 7 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация....

    11:02 04.08.2026

  • 32 Януари 2022

    5 7 Отговор
    Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката

    11:04 04.08.2026

  • 33 ВВП

    5 9 Отговор
    Тия дни Киев ще бъде заравнен .

    Коментиран от #39

    11:05 04.08.2026

  • 34 Ядрени кипейки

    3 6 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    11:05 04.08.2026

  • 35 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    9 5 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    11:05 04.08.2026

  • 36 РФ е един огромен свинарник ! 🐷

    11 4 Отговор
    Ако митът за руската железопътна мощ катастрофира в германските влакове на Siemens, то приказката за „безаналоговата“ руска авиация направо пада свободно от небето.
    Години наред пропагандата се пенеше как необятната империя строи най-великите самолети в света, но когато ставаше дума за граждански полети, руснаците тихомълком купуваха или вземаха на лизинг изцяло американски Boeing и европейски Airbus.
    Истинският мащаб на тази технологична немощ блесна в пълния си блясък след началото на санкциите. Вместо гордо да заменят западните машини с родни разработки, те направиха това, което могат най-добре – просто откраднаха стотици чужди пътнически самолети, блокирайки ги в страната и пререгистрирайки ги незаконно. Отрязани от оригинални резервни части, софтуерни обновления и сертифицирана поддръжка, руските авиолинии бяха принудени да преминат към брутално авиационно оцеляване.
    Днес те официално „канибализират“ флотилията си – изкормват напълно здрави западни самолети, за да свалят части , с които кърпят останалите машини. Дори прехвалената им национална гордост, „Сухой Суперджет“, бързо се оказа просто руска тенекия, натъпкана със западна авионика и европейски двигатели, която днес стои приземена по хангарите заради липса на вносни компоненти. Защото е много лесно да громиш „прогнилия Запад“ от клавиатурата, но е безкрайно унизително да се молиш на контрабандни канали за едни части

    11:08 04.08.2026

  • 37 гост

    11 5 Отговор

    До коментар #14 от "Кочо":

    Когато германците ги насметоха Сталин се е заключил в дачата и 45 дена е бил в пълен ступор !! Има документи и признания на висши функционери от ЦК !! И Хитлер ги мачкаше като пилци , преди да се намесят САЩ и съюзниците ! Ако се беше изпълнил плана на Япония след Пърл Харбър да имат 2 години да нападнат СССР в гръб , преди САЩ да се възстановят , немско-японската граница щеше да е на Урал още 1942 г !! Сталин до последно е държал над половината "красная" на източната граница , щото е знаел , че там да спре японците ще е три пъти по-трудно ! И чак когато САЩ блокираха Япония в Тихия океан се осмели да я прехвърли срещу Хитлер !

    Коментиран от #41

    11:08 04.08.2026

  • 38 Абе

    6 3 Отговор
    Магучите що не ги фащат?

    11:09 04.08.2026

  • 39 Биби и Дони

    6 5 Отговор

    До коментар #33 от "ВВП":

    Не пич, ше има необичайна топла вълна над техеран първо🐐💥

    Коментиран от #61

    11:09 04.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Факт

    7 6 Отговор

    До коментар #37 от "гост":

    През лятото на 1941 година 4,7 милиона червеноармейци се предават в плен на немците Толкова за "величието" им.Сега го вижда целият свят.

    Коментиран от #48

    11:13 04.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Доротея

    6 4 Отговор
    В Освобождение и други филми показваха как Хитлер се върти в бърлогата си в несвяст, не знае какво да предприеме и повтаря името на някакъв генерал, който щял да дойде с 12 армия и спаси фюрито от руснаците! Накрая взе, та се гръмна и се спаси от самия себе си! Всякакви аналогии са безпочвени! Предупреждаю!

    11:14 04.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Въх! Горните руски олигарси

    7 3 Отговор

    До коментар #30 от "Сериозно ли ?.":

    Досега скачаха "сами" от прозорците, сега някой ще ги фърля ли?
    Мдааа, лоша работа!

    11:16 04.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Рyснак

    0 3 Отговор

    До коментар #42 от "ру БЛАТА":

    Бил съм в Полша, Австрия, Чехия, Хърватия, Франция, Гърция.

    11:19 04.08.2026

  • 48 Кочо

    6 5 Отговор

    До коментар #41 от "Факт":

    Предавали са се най много тези, които не са руснаци! Немците педантично отбелязват, че ако подразделението е съставено над 60% от руснаци, обикновено се бият до последния червеноармеец! Тези хора сами преодоляха некадърността на самия Сталин, подлузурковците около него и предателството! Германците настъпваха като на парад в Литва и Украйна! Стигнаха ли същинската Русия, споменът за Наполеон оживя в още по мащабни размери!

    Коментиран от #50, #57

    11:19 04.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 😂😂😂😂😂😂

    6 3 Отговор

    До коментар #48 от "Кочо":

    Баш тогава се събуди Лендлиза от САЩ.
    Чети,образовай се,просвещавай се.Срамно няма.

    11:25 04.08.2026

  • 51 ВВП

    4 3 Отговор
    Тия дни Киев ще бъде заравнен .

    11:26 04.08.2026

  • 52 БРАТЯ УКРАИНЦИ

    5 6 Отговор
    русия е АГРЕСОР

    Коментиран от #72

    11:26 04.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Русофил

    3 3 Отговор
    Истинските некупенш русофили мразят Путин. Путин го харесват само платени обратнополови - русофоби.

    11:30 04.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Горбачов

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Сериозно ли ?.":

    След Путин дето бил Сталин 2 идва Горбачов 2.


    Ха ха ха ха ха

    11:33 04.08.2026

  • 57 гост

    5 5 Отговор

    До коментар #48 от "Кочо":

    Когато стигнаха Москва омразните ти британци започнаха денонощни бомбардировки над цяла Германия !! След като отказаха Хитлер изобщо да "завладява" Великобритания !!! Първата държава победила Хитлер се казва Великобритания , а не СССР , за твой ужас !! И общата територия на която САЩ и съюзниците воюваха с Хитлер на 5 КОНТИНЕНТА е над 100 пъти по-голяма от тази , на която е воювал с красная !! Ако не беше нападал Великобритания и САЩ не беше я подкрепил , Хитлер щеше да мине Урал преди Сталин да успее да се събуди , щото един месец след нападението е чакал да дойдат да го разстрелят !

    Коментиран от #69

    11:34 04.08.2026

  • 58 Мишел

    6 4 Отговор

    До коментар #23 от "УСПЕХ УКРАЙНА":

    Така нулират, че при обмена на тела получават 501 тела на украински военни срещу 23 руски тела. Това е война до последния украинец.

    Коментиран от #60, #65, #66

    11:36 04.08.2026

  • 59 Жорко

    4 2 Отговор
    Тъпанари,какво друго да кажа,рано или късно ще клекнат,но дотогава нищо няма да остане от жалката им държава,да не кажа,че е собственост на господа Хамериканците.

    11:38 04.08.2026

  • 60 Да не си

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "Мишел":

    Трол?

    11:39 04.08.2026

  • 61 Мишел

    1 3 Отговор

    До коментар #39 от "Биби и Дони":

    След като Тръмп унищожи иранската цивилизация седем пъти, сега САЩ нямат джепане за нищо сериозно.

    11:39 04.08.2026

  • 62 факт

    3 3 Отговор
    Украйна е ударила и турски търговски кораб, трима от екихажа са в критично състояние. Според международното морско право корабите са част от територията на държавата, под чийто флаг плават. Значи е ударена територия на държава-член на НАТО от държава, която не е член на алианса, а НАТО се прави, че не разбира за какво става дума. Резонно се поставя въпроса колко отбранителен съюз е НАТО и доколко защитава сигурността на членовете си от непридизвикани нападения от трети страни.

    11:42 04.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Орк на тротинетка 🧌🛴

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "Мишел":

    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    11:51 04.08.2026

  • 66 Димяща ушанка 🤩💀

    2 2 Отговор

    До коментар #58 от "Мишел":

    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    11:51 04.08.2026

  • 67 Аеееее

    0 2 Отговор
    Келявите марш на фронта

    11:51 04.08.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Кочо

    2 3 Отговор

    До коментар #57 от "гост":

    Не мога да ти отговора, понеже ми изтриват мненията! Не е и нужно да обяснявам на фанатизиран обитател на сайтовете! Отиди, превземи Русия и не ми обяснявай кога и какво ,,ЩЕ" и ,,АКО"!

    11:58 04.08.2026

  • 70 И КРИМ НЕ Е РУСКИ

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Хохохо":

    Е ДА ДЕЙСТВА ДЕ, АМА КАТО НЕ МОЖЕ.

    12:10 04.08.2026

  • 71 Аеееее

    0 0 Отговор
    Келявите марш на фронта

    12:21 04.08.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 да позная ли

    0 0 Отговор
    в складовете е имало консерви които Русия е искала да изнесе за Африка. Някой да не си помисли, че е за части за ракети и дронове.. няма такива неща.

    12:39 04.08.2026

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