Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Технологии »
Европа затяга мерките около съдържанието с AI

Европа затяга мерките около съдържанието с AI

4 Август, 2026 10:35 734 6

  • европа-
  • ai-
  • изкуствен интелект-
  • закон

Въведен е нов "Закон за изкуствен интелект"

Европа затяга мерките около съдържанието с AI - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Европейската комисия официално засили своята кампания за „цифровата истина“, като задейства сериозни финансови средства за налагане на строги правила за прозрачност в областта на изкуствения интелект в целия блок. Съгласно новите регулаторни насоки, въвеждащи „Закон за изкуствения интелект“, на технологичните компании, публичните институции и медийните организации вече няма да бъде позволено да размиват незабележимо границите между съдържание, създадено от хора, и такова, генерирано от машини. Всяко изображение, аудиофайл или видеоклип, който симулира реални хора, места или събития – широко известни като „дипфейкове“ – вече трябва да бъде ясно и видимо маркиран още от момента, в който потребителят го види. Същите изисквания важат за системите за биометрична категоризация, инструментите за разпознаване на емоции и нередактирания текст, генериран от изкуствен интелект, публикуван с цел информиране на обществеността по въпроси от общ интерес.

За да се улесни спазването на изискванията и да се избегнат недоразуменията, Брюксел е разработил стандартизиран набор от официални визуални знаци с надписи като „AI“, „AI Generated“ и „AI Modified“. Тези икони са създадени така, че да предоставят на интернет потребителите незабавна яснота с един поглед, като правят разграничение между снимка, която е леко подобрена с помощта на интелигентен софтуер, и изображение, създадено изцяло от нулата чрез алгоритъм. Освен това дигиталните платформи и каналите за обслужване на клиенти вече са законово задължени да информират потребителите, когато те общуват със система за изкуствен интелект, а не с човешки представител.

Европейският съюз дава ясно да се разбере, че несериозното отношение към цифровата автентичност ще струва скъпо. Корпорациите, заловени в нарушение на тези правила за прозрачност, са изправени пред тежки административни санкции, достигащи до 15 милиона евро или 3 процента от общия им годишен оборот в световен мащаб, в зависимост от това коя от двете суми е по-висока. Дори официалните институции на ЕС и държавните агенции са изложени на глоби до 750 000 евро за неспазване на изискванията, въпреки че са предвидени пропорционални облекчения, за да се предпазят малките предприятия и нововъзникващите технологични стартъпи от незабавен фалит.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 0 Отговор
    Трябва да има и подобна щампа „AI Generated“ и в новинарските сайтове, а и сред коментарите.

    Коментиран от #4, #6

    10:41 04.08.2026

  • 2 Програмист

    4 0 Отговор
    Значи фактибг ще фалира.. то всичките им статии са с чатгпт 🤣😂

    10:45 04.08.2026

  • 3 А на немските каляски

    3 0 Отговор
    ще има ли стикер че са направени от AI за да влизат по-често в сервизите и да изпразват джобовете на европейският бастун.

    10:46 04.08.2026

  • 4 Само питам

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    А защо не специални значки за евроатлантическите ни политици ?

    10:52 04.08.2026

  • 5 така е

    2 0 Отговор
    От ИИ печелят най-много пакостниците. Духа е изпуснат от бутилката.

    10:56 04.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.