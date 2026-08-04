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Огнен ад на Балканите! Евакуират селища край Атина

Огнен ад на Балканите! Евакуират селища край Атина

4 Август, 2026 12:12 827 10

  • гърция-
  • горски пожари-
  • кириакос мицотакис

Петима души загинаха през последните няколко дни, тъй като кризата с горските пожари в Европа се измести на изток от Франция и Испания

Огнен ад на Балканите! Евакуират селища край Атина - 1
Фокус Фокус

Гръцките власти издадоха нови заповеди за евакуация на село Псата близо до Порто Гермено, западно от Атина, и още седем близки района, тъй като огромен горски пожар, горящ четвърти ден, се разпали отново, опожарявайки домове и опустошавайки една от малкото останали зелени площи близо до гръцката столица, пише Ekathimerini. Няма съобщения за пострадали, но пожарът е повредил десетки домове и е унищожил най-малко 12 600 хектара, предимно гора.

Петима души загинаха през последните няколко дни, тъй като кризата с горските пожари в Европа се измести на изток от Франция и Испания. Краткосрочните перспективи са неблагоприятни, тъй като към вторник регионът на столицата и околностите на Атика са обявени за райони с ниво на риск от горски пожари 4 по 5-степенна скала. Същото ще важи и за южната част на остров Евия и източния остров Хиос в Егейско море.

Според данни на Европейския съюз и Гърция, някога зелената Западна Атика е загубила по-голямата част от горското си покритие от горски пожари през последните девет години, като са унищожени над 52 000 хектара. Останалите околности на Атина, град с над 3,6 милиона население, също са били многократно опустошени от пожари.

Междувременно в понеделник следобед близо до Ламбея в района на Олимпия в западен Пелопонес избухна нов пожар, мобилизирайки 77 пожарникари с 19 пожарни машини и седем самолета. Властите временно затвориха част от главна регионална магистрала, но не се съобщава за щети по домовете.

Правителството обяви субсидии за подпомагане на наемите до 500 евро на месец за хора, чиито домове са били обявени за негодни за живеене след скорошните горски пожари. Министерството на климатичните кризи и гражданската защита заяви, че програмата за подкрепа на временни жилища ще продължи до две години за собствениците на основни жилища, които са били обявени за временно неизползваеми или опасни.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СПИСВАЧИТЕ ТУКА

    0 2 Отговор
    На Балканите няма огнен ад.

    12:21 04.08.2026

  • 2 БОЛШЕВИК-ФАШИСТ

    2 4 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    12:28 04.08.2026

  • 3 БОЛШЕВИК-ФАШИСТ

    2 2 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки и яя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    12:28 04.08.2026

  • 4 БОЛШЕВИК-ФАШИСТ

    1 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    12:28 04.08.2026

  • 5 БОЛШЕВИК-ФАШИСТ

    2 2 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:29 04.08.2026

  • 6 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ

    1 2 Отговор
    Огнен ад е в дупката на руския трол тук.

    Коментиран от #10

    12:36 04.08.2026

  • 7 Гретка с моторетка

    0 1 Отговор
    Абе дали пък няма глобално затопляне? Де да знам аз - глупаво момиченце с арсперга синдром... Вие умните знаете повече

    12:37 04.08.2026

  • 8 От 10 години

    1 0 Отговор
    От 10 години през юли,август,септември и октомври в Гърция на стъпвам - или жълто или черно изгоряло,ту пожар,ги наводнение.

    12:47 04.08.2026

  • 9 Аеееее

    0 0 Отговор
    Келявите марш да гасите пожара

    12:49 04.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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