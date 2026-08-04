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Скритото оръжие на EREV технологията и защо поддръжката се оказва козът срещу плъгин хибридите

Скритото оръжие на EREV технологията и защо поддръжката се оказва козът срещу плъгин хибридите

4 Август, 2026 12:20 750 2

  • erev-
  • phev-
  • удължен пробег-
  • плъгин хибриди

Анализ на сервизните планове при нови модели разкрива как генераторният режим предпазва двигателя от износване и намалява разходите за обслужване

Скритото оръжие на EREV технологията и защо поддръжката се оказва козът срещу плъгин хибридите - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Технологията на електрическите превозни средства с удължен пробег (EREV) постепенно си проправя път извън китайския пазар, където вече се радва на солидна популярност. Макар на пръв поглед да изглежда като пряк аналог на добре познатите плъгин хибриди (PHEV), тази задвижваща система крие фундаментална разлика, която остава незабелязана от повечето купувачи – драстично по-ниските изисквания за сервижна поддръжка.

При класическите PHEV модели бензиновият агрегат и електрическият двигател споделят задвижването на колелата в зависимост от натоварването и заряда в батерията. При EREV концепцията обаче двигателят с вътрешно горене функционира единствено като генератор на електрическа енергия, докато тягата към пътя се осигурява изцяло от електромотора. Това позволява на конвенционалния агрегат да работи при постоянно натоварване в своя идеален режим на ефективност, лишен от резки температурни колебания, вибрации и механичен стрес.

Практическото потвърждение за това инженерно предимство дойде с разкриването на сервизната програма за новия всъдеход Xiaomi SkyNomad N90. Официалните данни показват, че след първоначалното обслужване на 10 000 км (или след изтичане на една година), последващата смяна на моторното масло се извършва на интервал от три години или 30 000 километра реален пробег на самия бензинов двигател. Този подход, приложен от марки като Li Auto и разработен съвместно със Shell с цел създаване на специализирани смазочни материали с нисък вискозитет, предпазва от окисление и влага дори при продължителен престой на бензиновия агрегат.

Слабата страна на EREV технологията продължава да бъде по-високата маса на автомобила и съответно по-високата му цена. Поради наличието на значително по-големи батерии (които в някои случаи достигат капацитет до 76 kWh и автономност между 200 и 400 км на ток), инвестицията е по-сериозна спрямо тази за стандартен PHEV. Въпреки това, осезаемо по-редките посещения в сервиза скъсяват разликата в експлоатационните разходи спрямо чисто електрическите превозни средства (BEV). На европейския пазар пионери като Leapmotor вече проправят път с моделите C10 и B10 REEV, а очакваният наплив на нови азиатски предложения постепенно подготвя почвата за по-широкото приемане на задвижванията с удължен пробег.


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  • 1 Реалист

    1 1 Отговор
    Двигателят им е проектиран да издържи, колкото батерията - около 8 -10 год., за това няма особена поддръжка. След това колата отива за скрап и си взимаш следващата, ако можеш. Да живей Екологията!

    12:36 04.08.2026

  • 2 Сзо

    1 0 Отговор
    Когато някой започне да ме убеждава, че ще платя по скъпо в началото, и после ще спестявам от по малко обслужване, нещо не ме кефи.

    12:38 04.08.2026