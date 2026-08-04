Не откриха нарушения в МБАЛ-Карлово по случая с починалото двумесечно бебе

Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ не е установила нарушения в дейността на МБАЛ „Д-р Киро Попов“ - Карлово при проверката по случая със смъртта на двумесечното бебе, починало на 8 юли тази година. Това става ясно от официалното становище на агенцията след извършената инспекция, съобщи Нова тв.

Според констатациите детето не е било регистрирано в болничната информационна система на лечебното заведение, а проверяващата комисия не е открила нарушения нито в действията на болницата, нито в работата на медицинските специалисти.

От документа се посочва още, че лекарят, извикан за консултация в Спешния център, е препоръчал бебето да бъде прието за лечение в Детското отделение. Предложената хоспитализация обаче е била отказана от майката, като това е отразено в листа за консултация.

За да бъдат изяснени всички обстоятелства около трагичния случай, проверки са извършени не само в карловската болница, но и в Центъра за спешна медицинска помощ - Пловдив, филиала му в Карлово, както и при личния лекар на детето.

Двумесечното бебе почина на 8 юли във филиала на Спешна медицинска помощ в Карлово. По случая Окръжната прокуратура в Пловдив образува досъдебно производство, което продължава.

След трагедията родителите разказаха, че първоначално са потърсили медицинска помощ заради влошеното състояние на детето, но според тях са получили уверение, че то има единствено хрема и не се нуждае от спешно лечение. По-късно състоянието на бебето рязко се влошило и семейството отново го откарало в болницата, където детето било прието, но въпреки усилията на медиците животът му не успял да бъде спасен.

От Детското отделение на МБАЛ „Д-р Киро Попов“ още тогава уточниха, че бебето не е било хоспитализирано при тях. Окончателните причини за смъртта предстои да бъдат установени след приключване на съдебномедицинската експертиза и разследването.