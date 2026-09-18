Защо майката на милиардера Илон Мъск спи на пода и в гаража на SpaceX?

Майката на милиардера Илон Мъск – 78-годишната Мей Мъск, споделя, че се чувства напълно комфортно в по-сурови условия на живот. Тя разкрива, че е израснала на къмпинг в пустинята Калахари, спала е на дивана до 60-годишна възраст, а при гостуване на сина си в обекта на SpaceX в Тексас нощува в гаража, пише plovdiv24.bg.

За Мей Мъск спането на пода или на дивана не представлява проблем, а наличието на покрив над главата е истински лукс. Готовността ѝ да преминава през изпитания е част от нейния непретенциозен подход към живота, който ѝ помага да отгледа сама трите си деца, да изгради кариера и да създаде смислено съществуване. Подробности от своя житейски път тя описва в новите си мемоари "Вечни: Изкуството на преоткриването и устойчивостта на всяка възраст“.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Maye Musk (@mayemusk)



Критичен момент в живота ѝ настъпва на 30-годишна възраст, когато напуска бащата на Илон – Ерол, когото описва в книгата си като физически и емоционално насилник. Въпреки че той отрича тези твърдения в интервю за "Ню Йорк Таймс“, Мей започва от нулата, за да издържа себе си, Илон, по-малкия си син Кимбъл и дъщеря си Тоска. Като самотна майка първо в Южна Африка, а след това в Торонто, тя съвместява няколко професии – работи като диетолог, преподавател по хранене и модел.

На 50-годишна възраст Мей се премества в Ню Йорк, където се посвещава интензивно на моделството. Днес, наближавайки 80-те, тя продължава активно да работи като модел, диетолог, лектор и звезда в социалните мрежи, като определя 70-те си години като най-добрите в своя живот. През 2022 г. тя става най-възрастната жена, появявала се в изданието за бански костюми на "Sports Illustrated“, а в момента е лице на марката CoverGirl.

Въпреки високия си статус, Мей прекарва по четири часа всяка сутрин в лично поддържане на профилите си в социалните мрежи и организиране на публичните си ангажименти. Подобен практически подход към живота са възприели и нейните деца – режисьорката Тоска, предприемачът и готвач Кимбъл, както и най-големият ѝ син Илон.

Мей описва най-големия си син като гений със симпатична и забавна страна, която проличава най-силно, когато е с децата си. Тя признава, че не разполага с технически познания, за да му помага в проектирането на ракети, но винаги му оказва майчина подкрепа.

През последните години, след като Илон се превръща в една от най-противоречивите фигури в американския политически живот, Мей лично защитава сина си от критични журналистически публикации в платформата X.

Темата за имиграцията също е преживяна лично от нея. Въпреки че нейните баща, баба и дядо са американци, на родената в Канада Мей ѝ отнема около 12 години работа с визи, за да получи зелена карта, и още пет години, преди окончателно да стане американска гражданка.

През следващите седмици на Мей Мъск ѝ предстоят служебни пътувания за фотосесии и публични изяви в Хонконг, Остин, Буенос Айрес и Шанхай, пише bTV. Тя категорично отхвърля идеята за пенсиониране, заявявайки, че истински се забавлява с работата си.