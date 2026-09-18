Сигнал в социалните мрежи: Дете на 4-5 години управлява автомобил

Сигнал от гражданин алармира за случай на малолетно дете, управляващо автомобил, съобщава бТВ. Потребителят е забелязал видеоклип, публикуван в социалната мрежа фейсбук, на който се вижда как дете на видима възраст между 4 и 5 години се намира зад волана на моторно превозно средство (МПС) в движение.
Според информацията от подателя, кадрите са споделени в интернет от родителите на детето. От видеоматериала не може да бъде установено точното местоположение на инцидента, но се забелязва, че превозното средство се движи в зона с присъствие на други автомобили и пешеходци. Като фонов звук в клипа звучи поп-фолк музика.
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1 да попитам
Има ли някой изненадан?
08:50 18.09.2026
2 Овчар
08:51 18.09.2026
3 123
08:52 18.09.2026
4 Киро
08:52 18.09.2026
5 Киро
08:52 18.09.2026
6 Детето Чудо !
В България !
08:54 18.09.2026
7 да споделя
08:57 18.09.2026
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08:57 18.09.2026
9 Студопор
09:01 18.09.2026
10 Механик
09:01 18.09.2026
11 Такива "умения" се налагат ...
вижда на снимката ) е обучаван по същия начин от неговия баща ,
" за да стане , хлапето мъж , час по- скоро"!!!???
В България това се нарича ," талантлива селекция" на подрастващото поколение!!!
09:02 18.09.2026
12 Исторически парк
09:02 18.09.2026