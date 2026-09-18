Сигнал в социалните мрежи: Дете на 4-5 години управлява автомобил

Сигнал от гражданин алармира за случай на малолетно дете, управляващо автомобил, съобщава бТВ. Потребителят е забелязал видеоклип, публикуван в социалната мрежа фейсбук, на който се вижда как дете на видима възраст между 4 и 5 години се намира зад волана на моторно превозно средство (МПС) в движение.

Според информацията от подателя, кадрите са споделени в интернет от родителите на детето. От видеоматериала не може да бъде установено точното местоположение на инцидента, но се забелязва, че превозното средство се движи в зона с присъствие на други автомобили и пешеходци. Като фонов звук в клипа звучи поп-фолк музика.