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Сигнал в социалните мрежи: Дете на 4-5 години управлява автомобил

Сигнал в социалните мрежи: Дете на 4-5 години управлява автомобил

18 Септември, 2026 08:40 448 12

  • дете-
  • автомобил-
  • сигнал

Кадрите са споделени в интернет от родителите на детето

Сигнал в социалните мрежи: Дете на 4-5 години управлява автомобил - 1
Кадър бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сигнал от гражданин алармира за случай на малолетно дете, управляващо автомобил, съобщава бТВ. Потребителят е забелязал видеоклип, публикуван в социалната мрежа фейсбук, на който се вижда как дете на видима възраст между 4 и 5 години се намира зад волана на моторно превозно средство (МПС) в движение.

Според информацията от подателя, кадрите са споделени в интернет от родителите на детето. От видеоматериала не може да бъде установено точното местоположение на инцидента, но се забелязва, че превозното средство се движи в зона с присъствие на други автомобили и пешеходци. Като фонов звук в клипа звучи поп-фолк музика.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да попитам

    13 0 Отговор
    "поп-фолк музика"?!?
    Има ли някой изненадан?

    08:50 18.09.2026

  • 2 Овчар

    6 0 Отговор
    В социалните мрежи се появиха коментари че в България има 3 ,139 професора една голяма част от тях са с купени или откраднати титли..! Една част от тези професори преподават медицина и създават убийци..!!

    08:51 18.09.2026

  • 3 123

    9 0 Отговор
    Джигит учи сина си на тънкостите на джигитизма

    08:52 18.09.2026

  • 4 Киро

    4 0 Отговор
    Добре,че поне не е било дроги..рано с нар..котици.....марка Ид.ио...това.

    08:52 18.09.2026

  • 5 Киро

    1 0 Отговор
    Добре,че поне не е било дроги..рано с нар..котици.....марка Ид.ио...това.

    08:52 18.09.2026

  • 6 Детето Чудо !

    4 0 Отговор
    Какво ли не може да се случи !

    В България !

    08:54 18.09.2026

  • 7 да споделя

    1 0 Отговор
    за първи път управлявах кола на 5г. но стоях с скута на вуйчо ми и само въртях волана нямаше как да стигна педалите … това дете е поне на 8-10г. но и това не най-важното важното е че когато децата се научат от малки стават добри шофьори после но когато се учат на шофьорски курс полсе увисват по стълбове и дървета…

    08:57 18.09.2026

  • 8 Храмът на обречените

    0 0 Отговор
    На Индиана Джоунс колата също я караше едно малолетно китайче. Дори на Оскарите участва. От МВР да отидат и да му напишат акт и да му наложат глоба.

    08:57 18.09.2026

  • 9 Студопор

    0 0 Отговор
    Вече няма да ме учуди дори и куче да кара...

    09:01 18.09.2026

  • 10 Механик

    0 0 Отговор
    Че това за мен не изнанада. Точно до дома имаме детска градина, където всяка сутрин сме свидетели на подобни неща. А онзи ден, един баш-модерен татко, докара детето си на тротинетката. Нямате представа каква гордост излъчваше въпросния татко.

    09:01 18.09.2026

  • 11 Такива "умения" се налагат ...

    0 0 Отговор
    по наследство в страната ни ,...със сигурност бащата на" Инструктора" който (не се
    вижда на снимката ) е обучаван по същия начин от неговия баща ,
    " за да стане , хлапето мъж , час по- скоро"!!!???
    В България това се нарича ," талантлива селекция" на подрастващото поколение!!!

    09:02 18.09.2026

  • 12 Исторически парк

    0 0 Отговор
    Фончо най добрия шифьор

    09:02 18.09.2026

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