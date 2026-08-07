Откриват нови лаборатории за тестове за алкохол и дрога при шофьори

Две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на водачи за употреба на алкохол и наркотици ще бъдат открити в Пловдив и Бургас, съобщиха от МВР.

В изключително напреднал етап е изграждането на нова лаборатория и във Варна, допълват от ведомството.

Целта е да бъде оптимизирано времето за обработка на пробите.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще участва в откриването на лабораторията в Пловдив на 10 август.