Новини
България »
Откриват нови лаборатории за тестове за алкохол и дрога при шофьори
  Тема: Войната на пътя

Откриват нови лаборатории за тестове за алкохол и дрога при шофьори

7 Август, 2026 14:12 1 328 18

  • откриват-
  • лаборатории-
  • дрога-
  • наркотици-
  • алкохол-
  • мвр

Целта е да бъде оптимизирано времето за обработка на пробите

Откриват нови лаборатории за тестове за алкохол и дрога при шофьори - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на водачи за употреба на алкохол и наркотици ще бъдат открити в Пловдив и Бургас, съобщиха от МВР.

В изключително напреднал етап е изграждането на нова лаборатория и във Варна, допълват от ведомството.

Целта е да бъде оптимизирано времето за обработка на пробите.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще участва в откриването на лабораторията в Пловдив на 10 август.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да питам

    25 0 Отговор
    След колко месеца/години ще са готови резултатите??

    14:16 07.08.2026

  • 2 Работни

    24 0 Отговор
    места за търтеи ! И рушветажии .

    14:19 07.08.2026

  • 3 Значи Трябва Да си Търсим Дрога !

    12 1 Отговор
    Дето Тест Я !

    Не Лови !

    14:30 07.08.2026

  • 4 Милиционерите

    18 0 Отговор
    И тях ще хи тестват ли регулярно и систематично на случаен принцип за наркотици и алкохол на работните им места. Нещо МВР много толерантно се държат с мильовците си.

    14:52 07.08.2026

  • 5 Факт

    8 1 Отговор
    И резултата да е 999 % верен

    Коментиран от #8

    14:56 07.08.2026

  • 6 Тов. ЧЛЕНИН

    2 2 Отговор
    Таваришчи , когато шофирате , пийте само бира и никога -водка ... Зная , че ви е любимо питие .. Самагон - може .

    14:56 07.08.2026

  • 7 Васил

    8 0 Отговор
    6 месеца за проба на дрога как ще ни стигнат Китайците?

    14:57 07.08.2026

  • 8 Брачед ,

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    Обърка нещо процентите ..

    14:57 07.08.2026

  • 9 Като Прочетеш !

    8 0 Отговор
    Полиция !

    Можеш Ли ?

    Да И Вярваш ?

    15:00 07.08.2026

  • 10 Ели Енчева

    4 0 Отговор
    Е,и сега ли се сетиха?!

    15:12 07.08.2026

  • 11 По БКПейски почин

    3 1 Отговор
    фуражките на боташарските милиционери, вместо по кухите манерки, седят на задния джам на талигата.

    15:18 07.08.2026

  • 12 данъкоплатец

    12 0 Отговор
    проблемът не е само в лабораториите и в неточните тестове, проблемът е че си виновен преди излизането на пробата, тъпо и дискриминационно е това. И ЗАЩО самите полицаи отказаха да ги тестват с тези тестове? ЗАЩОТО СА НЕТОЧНИ. В тази държава няма ли народно събрание, омбудсман, правораздавателни органи, защо всички си затварят очите за тази несправедливост? всеки келеш със шапка на пътя, ако не си му симпатичен, може да си съсипе живота и здравето, криейки се зад фалшивите тестове. трябва да се променят нещата. понасяш наказание след пробата не преди нея.

    Коментиран от #17

    15:20 07.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 цирка не спира

    5 0 Отговор
    стига глупости във всеки град има поне по 5 лаборатории в които си правим какви ли не кръвни тестове но родната милиция не ги признава те били за докторите не за тях ?!?!?!?!?!??!?!

    15:31 07.08.2026

  • 17 точно така

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "данъкоплатец":

    абсолютно си прав но уви някой държи това нещо да не се случва дали защото не успяха да изгонят достатъчно население на времето казаха че не им трябваме повече от 5 милиона а ние още сме 6 има още един милион докато им излезе сметката…

    15:35 07.08.2026

  • 18 Откривателя

    5 0 Отговор
    Елитът е с имунитет, а законите са за бедните. Точно за това всичко се разпада. Инвеститорите бягат, туристите заобикалят, цените безумни, инфраструктурата се разпада. Но не се тревожете, ще оправят дефицита с фалшивите тестове

    15:47 07.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове