Откриват нови лаборатории за тестове за алкохол и дрога при шофьори

Две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на водачи за употреба на алкохол и наркотици ще бъдат открити в Пловдив и Бургас, съобщиха от МВР.
В изключително напреднал етап е изграждането на нова лаборатория и във Варна, допълват от ведомството.
Целта е да бъде оптимизирано времето за обработка на пробите.
Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще участва в откриването на лабораторията в Пловдив на 10 август.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да питам
14:16 07.08.2026
2 Работни
14:19 07.08.2026
3 Значи Трябва Да си Търсим Дрога !
Не Лови !
14:30 07.08.2026
4 Милиционерите
14:52 07.08.2026
5 Факт
Коментиран от #8
14:56 07.08.2026
6 Тов. ЧЛЕНИН
14:56 07.08.2026
7 Васил
14:57 07.08.2026
8 Брачед ,
До коментар #5 от "Факт":Обърка нещо процентите ..
14:57 07.08.2026
9 Като Прочетеш !
Можеш Ли ?
Да И Вярваш ?
15:00 07.08.2026
10 Ели Енчева
15:12 07.08.2026
11 По БКПейски почин
15:18 07.08.2026
12 данъкоплатец
Коментиран от #17
15:20 07.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 цирка не спира
15:31 07.08.2026
17 точно така
До коментар #12 от "данъкоплатец":абсолютно си прав но уви някой държи това нещо да не се случва дали защото не успяха да изгонят достатъчно население на времето казаха че не им трябваме повече от 5 милиона а ние още сме 6 има още един милион докато им излезе сметката…
15:35 07.08.2026
18 Откривателя
15:47 07.08.2026