Как да купиш Google за 3 долара: 7 дребни грешки, които струваха милиарди

Пропусната такса от 1 200 долара отвори патентната крепост на лекарството-хит на десетилетието. Забравен сървър изпари 440 милиона за 45 минути. Една буква „s" погреба компания на 124 години. Това са най-скъпите „дреболии" в историята на бизнеса.

Големите корпоративни катастрофи рядко започват с грешна стратегия. Стратегическите грешки се виждат, обсъждат се на бордове, застраховат се. Най-скъпите провали започват другаде — с неплатена фактура, с пропуснат чекбокс, с разменени полета във формуляр. Дребни действия, които никой не проверява втори път, защото са твърде незначителни, за да се сгрешат. Ето седем случая, в които цената на грешката няма нищо общо с размера ѝ.

1. Novo Nordisk: таксата от 1 200 долара, която събори патентна крепост

Semaglutide — активната съставка на Ozempic и Wegovy — е второто най-продавано лекарство в света с 26 милиарда долара продажби само за 2024 г. През 2020 г. канадският патент на Novo Nordisk върху молекулата тихо изтича. Причината: пропусната поддържаща такса от около 1 200 канадски долара. Никой не забелязва години наред, докато химикът Дерек Лоу не изважда случая в списание Science. Резултатът е необратим — в канадския патентен регистър не остава нищо, което да пази молекулата, и от началото на 2026 г. генеричните гиганти Sandoz и Apotex влизат в един от десетте най-големи фармацевтични пазара в света. Милиарди годишни приходи, отключени срещу цената на една вечеря за четирима.

2. Google: империята, купена за по-малко от 3 долара

През април 2021 г. милиони аржентинци изведнъж остават без Google. Причината не е хакерска атака — регистрацията на домейна google.com.ar просто е изтекла. Уеб дизайнерът Николас Куроня прави немислимото: влиза в официалния регистър, плаща около 270 песо — по-малко от 3 долара — и напълно законно става собственик на аржентинския Google. Държи го часове, преди компанията да си го върне. Не е и първият случай: през 2015 г. бившият служител Санмай Вед купува самия google.com за 12 долара заради пробив в Google Domains. Собствеността му трае около минута, но Google му плаща награда — 6 006,13 долара, удвоени, когато той ги дарява за благотворителност.

3. Microsoft: Коледа без Hotmail заради 35 долара

Бъдни вечер, 1999 г. Милиони потребители по света не могат да влязат в пощата си. Hotmail и цялата система MSN Passport са надолу, защото Microsoft е пропуснала да поднови регистрацията на passport.com — домейна, през който минава удостоверяването. Спасителят не идва от Редмънд: Майкъл Чейни, Linux консултант от Тенеси, вижда проблема, отваря сайта на регистратора и плаща таксата от 35 долара от собствения си джоб. Услугата на компания за половин трилион долара оживява благодарение на непознат с кредитна карта. Microsoft му изпраща благодарствен чек за 500 долара. Чейни го обявява на търг в eBay.

4. Knight Capital: сървърът, който всички забравиха

1 август 2012 г., 9:30 сутринта. Knight Capital — най-големият маркетмейкър на американския пазар на акции — пуска нов търговски код. Техникът го инсталира на седем от осемте сървъра. На осмия остава старо тестово парче код, а преизползван софтуерен флаг го събужда от мъртвите. Системата започва да изстрелва милиони погрешни поръчки по около 150 акции. Четиридесет и пет минути по-късно Knight е загубила около 440 милиона долара — повече от годишната си печалба. Акцията се срива със 70%, компанията оцелява броени дни на системи благодарение на спешен спасителен консорциум и скоро след това изчезва, погълната от конкурент. Без хакер, без криза, без измама — един пропуснат сървър при рутинна процедура.

5. Taylor & Sons: буквата, която уби 124-годишна компания

През 2009 г. британският търговски регистър Companies House вписва, че Taylor & Sons Ltd — уелска машиностроителна фирма, основана през 1875 г., с около 250 служители — е в ликвидация. В ликвидация обаче е Taylor & Son Ltd. Единствено число. Съвсем друга фирма. Грешката е поправена за три дни, но е късно: информацията вече е стигнала до кредитните застрахователи и контрагентите. Клиенти разтрогват договори, доставчици искат авансови плащания, банковият кредит пресъхва. Два месеца по-късно истинската Taylor & Sons наистина влиза в несъстоятелност — самосбъдващо се пророчество от една буква. През 2015 г. Висшият съд в Лондон признава отговорността на регистъра по иск за близо 9 милиона паунда.

6. Citibank: три чекбокса и 900 милиона долара

Август 2020 г. Citibank, в ролята си на агент по кредит на козметичния гигант Revlon, трябва да преведе лихвено плащане от 7,8 милиона долара. Софтуерът изисква да се отметнат три полета. Операторът отмята едно. Вместо лихвата банката превежда цялата главница — близо 900 милиона долара, от собствените си пари. Трима души по веригата „изпълнител — проверяващ — одобряващ" гледат екрана и никой не забелязва. Част от кредиторите връщат парите доброволно; други отказват, а федерален съдия първоначално постановява, че могат да ги задържат. Нужни са две години дела, докато апелативният съд обърне решението и Citi си върне сумата — след правни разноски, регулаторен срам и учебникарски пример как изглежда операционен риск.

7. Mizuho: разменените полета за 340 милиона

8 декември 2005 г., Токийската борса, дебютът на малката компания J-Com. Трейдър в Mizuho Securities иска да продаде 1 акция за 610 000 йени. Въвежда обратното: 610 000 акции по 1 йена. Системата показва предупреждение — той го затваря по навик. Поръчката е за 42 пъти повече акции, отколкото компанията изобщо е издала, а софтуерен дефект на самата борса блокира опитите за отмяна. Загубата: около 40,7 милиарда йени — над 340 милиона долара — за минути. Скандалът е такъв, че оставка подава не шефът на Mizuho, а президентът на Токийската фондова борса, чиято система е отказала да спре очевидната грешка.

Поуката: заради един пирон

Общото между седемте случая не е небрежността — във всяка от тези организации работят хиляди умни хора и съществуват процедури точно срещу това. Общото е асиметрията: системи за милиарди, в които такса от 1 200 долара, чекбокс или една буква са единствена точка на отказ, непокрита от никого, защото е „твърде дребна, за да се сгреши". Старата поговорка го е казала преди всички одитори: заради един пирон паднала подковата, заради подковата — конят, заради коня — ездачът, а заради ездача — цялото царство.

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