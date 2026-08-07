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Държавната агенция за бежанците при МС и Националната комисия за борба с трафика на хора сключват меморандум за сътрудничество

Държавната агенция за бежанците при МС и Националната комисия за борба с трафика на хора сключват меморандум за сътрудничество

7 Август, 2026 14:19 596 17

  • бежанци-
  • дабт-
  • сътрудничество

Освен възможностите за сътрудничество двете страни обсъдиха и подготвяните нормативни промени, свързани с международната закрила, борбата с трафика на хора и необходимостта от закрила на лицата, жертви на трафик

Държавната агенция за бежанците при МС и Националната комисия за борба с трафика на хора сключват меморандум за сътрудничество - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и Националната комисия за борба с трафика на хора ще сключат меморандум за сътрудничество

Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и Националната комисия за борба с трафика ще сключат меморандум за сътрудничество. Това бе договорено по време на работна среща в Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.

В хода на разговора председателят на Агенцията Иван Иванов предложи сътрудничеството с Националната комисия за борба с трафика на хора да бъде надградено с меморандум, който да позволи по-оперативната работа и реализирането на обучение за служителите в ДАБ при МС за ранната и навременна идентификация жертвите на трафик.

По време на срещата секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора Даниела Савеклиева и Антоанета Димитрова, главен експерт в комисията, представиха проблемите, свързани с конкретни казуси на жени жертви на трафик и начините, по които комисията, се опитва да им помогне. Антоанета Димитрова посочи, че работата с жени, жертви на трафик с цел сексуална експлоатация, е изключително трудна и е необходимо повече време за спечелване на доверието им.

В срещата от страна на ДАБ при МС участваха още Деница Лозанова, заместник-председател на Агенцията, Яница Ряпова, директор дирекция „Качество на процедурата за международна закрила“

Освен възможностите за сътрудничество двете страни обсъдиха и подготвяните нормативни промени, свързани с международната закрила, борбата с трафика на хора и необходимостта от закрила на лицата, жертви на трафик.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 0 Отговор
    Ще карат насам новоизпечените испанци от Сеута.

    14:21 07.08.2026

  • 2 Поредните безполезни чиновници!

    6 3 Отговор
    Защо в територията има 120 000 "нулеви" фирми на руските шпиони, които не извършват никаква дейност?

    Коментиран от #10, #16

    14:25 07.08.2026

  • 3 майстор

    9 0 Отговор
    Какъв меморандум за сътрудничество? Това са държавни агенци и те задължително трябва да работят заедно по даден въпрос!

    14:51 07.08.2026

  • 4 глоги

    3 1 Отговор
    секретарКАТА на "Националната комисия за борба с трафика на хора"- Даниела Савеклиева и Антоанета Димитрова- главНА експертКА в комисията,

    14:56 07.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 смок

    3 0 Отговор
    Яница Ряпова Лукова

    15:01 07.08.2026

  • 8 Абе

    5 0 Отговор
    Е. съм им м. Само глупости, че заплати, че и премии.

    15:04 07.08.2026

  • 9 Не разбрахме

    3 0 Отговор
    сега кой ще взима парите

    Коментиран от #11

    15:10 07.08.2026

  • 10 Нищо чудно

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Поредните безполезни чиновници!":

    Е,зад тях стоят престъпни схеми и пране на пари.Нищо чудно и да има схема за даване на гражданство на руски фиктивни бизнесмени.

    15:11 07.08.2026

  • 11 Дъниела Савекълиева

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Не разбрахме":

    Ми кой кой, ние, като по-висшестоящ орган

    15:13 07.08.2026

  • 12 Мунмурандум

    3 0 Отговор
    за внос на марокански скакалци.

    15:20 07.08.2026

  • 13 Гане Пиперков

    2 0 Отговор
    Това не е неправителствена организация а НАДправителствена организация и в логото са изобразени лястовичката на американските либерали над източните бежанци от НЕмитализирани държави, посрещани/обгръщани от ръцете на европейските и наши подлоги. На въпросната държава, държавния глава е обезглавен от към кръста, но поне взима хубава заплата. Комунизъм ще има навсякъде където местните работят 6 месеца за държавата а туристите(бежанците) получават безвъзмезно приходи, жилище, храна, здравеопазване и интитуционална защита.

    15:20 07.08.2026

  • 14 някой да каже

    2 0 Отговор
    колко хиляди агенциики и хранилки съществуват покрай 240те хрантутника в парламента и имбицилите във властта в малка България?

    15:34 07.08.2026

  • 15 закрила

    1 0 Отговор
    на 80 000 лица които влязоха в Сеута..и ще има още..милиони..раждат като на конвеер..ама плащане ще от ЕС..Борбата с трафик..включва превозване на тези доктури и инженери до Европа. НПО-та на сорос осигуряват логистика..Правят всичко за да отровят нормален живот на европейци..и успяват..защото идиоти ги посрещнаха с цветя и бисквити...

    15:36 07.08.2026

  • 16 пак ли

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Поредните безполезни чиновници!":

    Путин виновен..120 кухи глави като теб все виждат заплаха от Русия..а през това време стотици хиляди чалми и бурки прииждат уж да работят, а скоро ще ги връщат от ЕС..в България защото така било по закон..където тези скакалци първо влязоха там ги връщат..Теб все руснаци притискат..а отзад имигранти-талибани...

    15:40 07.08.2026

  • 17 Мани Мани !

    0 0 Отговор
    На път и под път държавни агенции, служби, комисии, дирекции, а навред - Майно Льо !

    16:02 07.08.2026

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