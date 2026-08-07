Държавната агенция за бежанците при МС и Националната комисия за борба с трафика на хора сключват меморандум за сътрудничество

Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и Националната комисия за борба с трафика на хора ще сключат меморандум за сътрудничество
Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и Националната комисия за борба с трафика ще сключат меморандум за сътрудничество. Това бе договорено по време на работна среща в Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.
В хода на разговора председателят на Агенцията Иван Иванов предложи сътрудничеството с Националната комисия за борба с трафика на хора да бъде надградено с меморандум, който да позволи по-оперативната работа и реализирането на обучение за служителите в ДАБ при МС за ранната и навременна идентификация жертвите на трафик.
По време на срещата секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора Даниела Савеклиева и Антоанета Димитрова, главен експерт в комисията, представиха проблемите, свързани с конкретни казуси на жени жертви на трафик и начините, по които комисията, се опитва да им помогне. Антоанета Димитрова посочи, че работата с жени, жертви на трафик с цел сексуална експлоатация, е изключително трудна и е необходимо повече време за спечелване на доверието им.
В срещата от страна на ДАБ при МС участваха още Деница Лозанова, заместник-председател на Агенцията, Яница Ряпова, директор дирекция „Качество на процедурата за международна закрила“
Освен възможностите за сътрудничество двете страни обсъдиха и подготвяните нормативни промени, свързани с международната закрила, борбата с трафика на хора и необходимостта от закрила на лицата, жертви на трафик.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
14:21 07.08.2026
2 Поредните безполезни чиновници!
Коментиран от #10, #16
14:25 07.08.2026
3 майстор
14:51 07.08.2026
4 глоги
14:56 07.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 смок
15:01 07.08.2026
8 Абе
15:04 07.08.2026
9 Не разбрахме
Коментиран от #11
15:10 07.08.2026
10 Нищо чудно
До коментар #2 от "Поредните безполезни чиновници!":Е,зад тях стоят престъпни схеми и пране на пари.Нищо чудно и да има схема за даване на гражданство на руски фиктивни бизнесмени.
15:11 07.08.2026
11 Дъниела Савекълиева
До коментар #9 от "Не разбрахме":Ми кой кой, ние, като по-висшестоящ орган
15:13 07.08.2026
12 Мунмурандум
15:20 07.08.2026
13 Гане Пиперков
15:20 07.08.2026
14 някой да каже
15:34 07.08.2026
15 закрила
15:36 07.08.2026
16 пак ли
До коментар #2 от "Поредните безполезни чиновници!":Путин виновен..120 кухи глави като теб все виждат заплаха от Русия..а през това време стотици хиляди чалми и бурки прииждат уж да работят, а скоро ще ги връщат от ЕС..в България защото така било по закон..където тези скакалци първо влязоха там ги връщат..Теб все руснаци притискат..а отзад имигранти-талибани...
15:40 07.08.2026
17 Мани Мани !
16:02 07.08.2026