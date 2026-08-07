Държавната агенция за бежанците при МС и Националната комисия за борба с трафика на хора сключват меморандум за сътрудничество

Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и Националната комисия за борба с трафика на хора ще сключат меморандум за сътрудничество

Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и Националната комисия за борба с трафика ще сключат меморандум за сътрудничество. Това бе договорено по време на работна среща в Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.

В хода на разговора председателят на Агенцията Иван Иванов предложи сътрудничеството с Националната комисия за борба с трафика на хора да бъде надградено с меморандум, който да позволи по-оперативната работа и реализирането на обучение за служителите в ДАБ при МС за ранната и навременна идентификация жертвите на трафик.

По време на срещата секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора Даниела Савеклиева и Антоанета Димитрова, главен експерт в комисията, представиха проблемите, свързани с конкретни казуси на жени жертви на трафик и начините, по които комисията, се опитва да им помогне. Антоанета Димитрова посочи, че работата с жени, жертви на трафик с цел сексуална експлоатация, е изключително трудна и е необходимо повече време за спечелване на доверието им.

В срещата от страна на ДАБ при МС участваха още Деница Лозанова, заместник-председател на Агенцията, Яница Ряпова, директор дирекция „Качество на процедурата за международна закрила“

Освен възможностите за сътрудничество двете страни обсъдиха и подготвяните нормативни промени, свързани с международната закрила, борбата с трафика на хора и необходимостта от закрила на лицата, жертви на трафик.