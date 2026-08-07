Над 260 домакинства, чиито домове пострадаха при наводненията през май и юни, получиха финансова помощ

Над 260 домакинства, чиито жилища бяха засегнати от наводненията през май и юни 2026 г., вече са получили финансова подкрепа от Министерството на труда и социалната политика, информират от пресцентъра на ведомството, цитирани от Нова телевизия. Общата сума на предоставената до момента помощ по линия на ведомството достига 478 333 евро.

Еднократна помощ за покриване на извънредно възникнали нужди е отпусната на 263 семейства. Максималният ѝ размер е три пъти линията на бедност, или до 1171,89 евро. Конкретната сума се определя според мащаба на нанесените щети, като се отчитат също доходите и имущественото състояние на пострадалите.

Допълнително 91 домакинства, за които наводненото жилище е единствен дом, са получили по още 1550 евро съгласно решение на Министерския съвет. Общо 8000 евро са изплатени и на двамата наследници на мъжа, който загина при наводненията в района на Севлиево.

Подкрепа е предоставена и чрез Фонд „Социална закрила“. От него са подпомогнати 71 души от общините Горна Оряховица, Севлиево и Дългопол, а предстои да бъдат разгледани още около 10 заявления.

По тази линия пострадалите могат да получат до 1171,89 евро за закупуване на обзавеждане и домакински електроуреди, унищожени от водната стихия. Помощта е целева и се предоставя срещу документи, удостоверяващи направените разходи. Предвидена е и възможност парите да бъдат преведени директно на търговеца, от когото е заявено необходимото оборудване.

Най-голям е броят на подкрепените домакинства в района на Севлиево, който беше сред най-тежко засегнатите от бедствието. Местната дирекция „Социално подпомагане“ е одобрила 105 еднократни помощи, а 33 семейства са получили и допълнителната подкрепа за единствено жилище.

В района на Габрово еднократни помощи са предоставени на 49 домакинства, а в Котел – на други 38, като 25 от тях са получили и допълнителните 1550 евро.

В община Велико Търново са отпуснати 21 еднократни помощи на обща стойност 20 310,24 евро за пострадали във Велико Търново, Дебелец и селата Присово и Церова кория. Допълнителна финансова подкрепа е предоставена на 15 домакинства в общината.