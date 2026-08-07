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Германската индустриална асоциация понижи прогнозата си за растежа на световния БВП

Германската индустриална асоциация понижи прогнозата си за растежа на световния БВП

7 Август, 2026 14:27 505 1

  • германия-
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Очаква се глобалният икономически растеж да се забави с почти 0,5 процентни пункта до 3%

Германската индустриална асоциация понижи прогнозата си за растежа на световния БВП - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германската индустриална асоциация (BDI) заяви, че конфликтът за Иран възпрепятства глобалния икономически растеж, което е накарало асоциацията да понижи прогнозата си за растежа на глобалния БВП. Това се посочва в доклада на BDI за прогнозата за глобалния растеж.

Според доклада асоциацията очаква глобалният икономически растеж да се забави с почти 0,5 процентни пункта до 3%. BDI отбеляза, че по-дълбока рецесия е била избегната благодарение на мащабни инвестиции в изкуствен интелект (ИИ). Според прогнозата, ако не беше конфликтът за Иран, възраждането на търсенето и бумът на ИИ биха могли да ускорят растежа на глобалния БВП до приблизително 3,3-3,4% (от 3,2% през 2025 г.).

За самата Германия BDI прогнозира растеж на реалния БВП от 0,6%. Главният изпълнителен директор на BDI Таня Гьонер добави, че глобалните рискове и несигурност за бизнеса остават високи.

Ако конфликтът се проточи и корабоплаването през Ормузкия проток бъде допълнително нарушено, асоциацията смята, че световната икономика ще претърпи още по-значително забавяне. BDI изчислява, че глобалната инфлация ще се повиши с повече от 1 процентен пункт, за да надхвърли 4,5%.

В същото време Германската индустриална асоциация посочи сериозни регионални дисбаланси. Докато икономиката на САЩ, според BDI, ще нарасне с 2%, европейската икономика ще нарасне с 0,8%. Темпът на растеж на Китай, според Германската индустриална асоциация, ще бъде 4,6%.

САЩ и Израел започнаха война с Иран на 28 февруари. През юни Вашингтон и Техеран подписаха меморандум за разбирателство, призоваващ за незабавно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан. В нощта на 8 юли обаче Съединените щати възобновиха мащабните удари срещу Иран, обвинявайки го в нарушаване на условията на постигнатите споразумения относно Ормузкия проток.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаген Дас

    0 0 Отговор
    Да точно този конфликт ви спъва икономиката! Смешници от пет години се свиват, призовават и да не се къпят за да пестят енергийни суровини!

    15:21 07.08.2026