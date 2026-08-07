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Русия се намесва в предизборната кампания във Франция, алармират френски политици

Русия се намесва в предизборната кампания във Франция, алармират френски политици

7 Август, 2026 14:24 1 180 51

  • франция-
  • русия-
  • хибридна война-
  • саботаж-
  • дезинформация-
  • рафаел глюксман

Макар че тези кампании са имали ограничен отзвук, френските власти се опасяват, че те са предвестник на далеч по-мащабна намеса с наближаването на вота през 2027 г.

Русия се намесва в предизборната кампания във Франция, алармират френски политици - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Осем месеца преди президентските избори във Франция операциите за руска намеса, насочени срещу кандидати, се засилват, макар засега да остават слабо забележими. В рамките на няколко дни проруски мрежи набелязаха трима официални или потенциални претенденти за Елисейския дворец – Едуар Филип, Рафаел Глюксман и Габриел Атал, съобщава Франс Прес, предаде БТА.

При операциите са използвани фалшиви уебсайтове и документи, „дийпфейк“ видеозаписи, публикации от неидентифицирани профили и материали, имитиращи визуалната идентичност на известни френски медии. Макар че тези кампании са имали ограничен отзвук, френските власти се опасяват, че те са предвестник на далеч по-мащабна намеса с наближаването на вота през 2027 г.

Уебсайт, възпроизвеждащ до най-малката подробност отличителните белези на истинска френска онлайн медия, документи, представени като автентични, и „дийпфейк“ – фалшив видеозапис на разследващия журналист Едуи Пленел. Към всичко това се прибавят фалшиви профили в социалните мрежи, които разпространяват твърдението, че журналистката Леа Саламе се опитва да подкупи медии, за да представят в благоприятна светлина партньора ѝ Рафаел Глюксман като потенциален кандидат за президент.

Нищо от това обаче не е вярно. Фалшивото разкритие е изфабрикувано от начало до край, разказва френското обществено радио „Франс Енфо“.

Глюксман съобщи, че през последните дни държавните служби са го уведомили, че е станал жертва на дезинформационна кампания, организирана от групата „Сторм-1516“, ръководена от ГРУ – руското военно разузнаване.

„Сторм-1516“ е проруска група, добре позната на „Вижином“ (Viginum) – френската държавна служба за наблюдение и защита срещу чужда цифрова намеса. През юли 2026 г. чрез публикации в социалните мрежи тя вече бе набелязала друг кандидат за президент – бившия премиер и лидер на дясноцентристката партия „Хоризонти“ Едуар Филип. В тях бяха отправени неверни твърдения за здравословното му състояние.

Глюксман, който е известен критик на Кремъл, предупреди, че тази атака е само „предвестник на онова, което предстои“, и прогнозира, че кампанията през 2027 г. ще бъде белязана от масирана намеса. Съдебните власти започнаха разследване на дезинформационната операция срещу него.

След Едуар Филип и Рафаел Глюксман дойде ред и на Габриел Атал. На 4 август кандидатът на центристката партия „Ренесанс“ за президентските избори стана обект на дезинформационна кампания, идваща от Русия, посочва в. „Монд“.

При операцията бяха използвани фалшиви репортажи, видеозаписи и първи страници, имитиращи визуалната идентичност на редица френски медии – Ер Еф И, Бе Еф Ем Те Ве, „Франс 24“, Франс прес, „Паризиен“, „Уест Франс“, „Либерасион“ и „Монд“, както и публикации в „Екс“ от неидентифицирани профили. В тях Атал бе представян като човек, който може би страда от болестта на Паркинсон.

Операцията бе засечена от „Вижином“. Службата я приписва „с висока степен на увереност“ на проруската мрежа „Матрьошка“. „Вижином“, която е част от Генералния секретариат за национална отбрана и сигурност, препоръча на кандидатите за президент да не коментират публично подобно съдържание, което често е неправдоподобно и има съвсем слаб отзвук в обществения дебат, за да не му осигуряват допълнителна публичност.

Това не попречи на Атал, който води активна кампания през лятото, да свика спешно пресконференция след публикуването на информацията от „Вижином“.

„Очаквам режимът в Кремъл да продължи да провежда операции за намеса срещу кандидати като мен“, заяви вчера бившият министър-председател пред Бе Еф Ем Те Ве.

„Ако не направим нищо, за да се защитим, изборите може да бъдат опорочени“, предупреди той и в ефира на радио Ер Те Ел. Атал обвини Русия, че иска „да открадне“ президентския вот от французите.

От екипа му твърдят, че са предприели мерки за защита по-рано от неговите конкуренти. „Напуснахме „Телеграм“ и използваме защитено приложение за вътрешна комуникация“, заяви представител на обкръжението му.

Правителството се опасява, че тези операции може да са предвестник на онова, което ще се случи през следващите месеци. Министър-председателят Себастиен Льокорню иска да превърне борбата с чуждата намеса в един от приоритетите на правителството преди изборите.

В края на юли кабинетът представи законопроект за противодействие на дезинформацията и за защита на президентския вот. Сред мерките, които ще бъдат обсъдени в Сената след началото на новия политически сезон, е разширяването на обхвата на съществуващата процедура за спешно съдебно производство срещу фалшивите новини. Целта е да може да се иска бързо премахване на заплашително или подвеждащо съдържание.

Предвиждат се и по-тежки наказания за разпространяване на невярна информация в контекста на избори. Наказанието ще бъде увеличено от една на три години затвор, а глобата – от 15 000 на 45 000 евро. То ще може да достигне шест години лишаване от свобода, когато намесата в изборния процес е извършена „в услуга на интересите на чужда сила, компания или организация“.

Част от левицата обаче смята, че правителството не стига достатъчно далеч и настоява да бъдат взети мерки и срещу чуждестранни платформи като „ТикТок“ и „Екс“.

Глюксман призова френските и европейските власти „да не им трепне ръката“, ако се наложи да санкционират тези социални мрежи. Той припомни подозренията около крайнодесния кандидат Калин Джорджеску на президентските избори в Румъния през 2024 година. След като изненадващо се класира на първо място на първия тур, Джорджеску бе обвинен, че се е възползвал от незаконна кампания в негова подкрепа, организирана от Москва, по-специално в „ТикТок“. Изборите бяха анулирани, а няколко месеца по-късно проевропейският кандидат Никушор Дан спечели повторния вот.

„Срещу „ТикТок“ не бяха наложени никакви санкции“, изрази съжаление Глюксман.

Лидерката на „Еколозите“ Марин Тондьолие отиде още по-далеч. В интервю за в. „Либерасион“ тя предложи достъпът във Франция до социални мрежи като „Екс“ да бъде временно спиран за периода на кампанията при предварително установена намеса.

Заради предложението собственикът на „Екс“ Илон Мъск я обвини в „предателство към Франция“ и призова тя да бъде „накарана да замълчи“.

В началото на юли Мъск определи кандидатурата на Марин Льо Пен, водещата фигура на крайнодесния „Национален сбор“ и фаворитка в социологическите проучвания, като „последната надежда за Франция“.

От политическа гледна точка темата е деликатна за „Национален сбор“ заради предишните връзки на партията с Русия, включително заем, получен от руска банка преди едно десетилетие. През 2025 г. обаче председателят на партията Жордан Бардела втвърди тона си към Москва, определи я като „многоизмерна заплаха“ за Франция и спомена по-специално руската намеса.

„Руската намеса е толкова неефективна и гротескна, че позволява на „жертвите“, които разполагат с всички правомощия да се борят с нея, да си правят пиар“, заяви вчера депутатът от „Национален сбор“ Жан-Филип Танги. Той твърди, че същевременно американската и китайската намеса се развихрят безпрепятствено.

Остава въпросът дали чуждата намеса може действително да повлияе върху избора на гласоподавателите. Нейното въздействие е „трудно за определяне“, заяви преди няколко месеца Лоран Кордоние, директор по научноизследователската дейност във фондация „Декарт“ – институт, специализиран в изследването на дезинформацията. Той направи тази оценка на кръгла маса в Сената, посветена на рисковете от цифрови манипулации преди изборите.

С усъвършенстването на изкуствения интелект за журналистите става все по-трудно да проверяват автентичността на съдържанието, а за слушателите, зрителите и читателите – да различават истината от лъжата, посочва „Франс Енфо“ и призовава аудиторията си за максимална бдителност.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    101 3 Отговор
    Няма нещо, за което да не обвинят Путин, той стана извинение за всяка ЕС некадърност.

    Коментиран от #6, #9

    14:27 07.08.2026

  • 2 Феникс

    71 3 Отговор
    Тези милите неолиберали ще ме разплачат от смях, явно ще задминат хамериканците като измислят "демократичната" еднопартийна система!

    14:28 07.08.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    9 49 Отговор
    Русия - страната на неможачите !!!
    Кви избори, кви пет рубли .....😁

    Коментиран от #11, #14

    14:29 07.08.2026

  • 4 Щип

    70 2 Отговор
    Като не им отърват нагласите на избирателите Русия им се месила!!!
    Стават смешни вече!!!
    Тя Русия ако имаше тези финансови възможности да се меси навсякъде по света Украинските управляващи да бяха отдавна купени и да няма война.

    14:30 07.08.2026

  • 5 Ганя Путинофила

    5 51 Отговор
    Защото щерките на путен, лавров, песков и жужака медведев, живеят в Париж!

    Коментиран от #50

    14:30 07.08.2026

  • 6 хехе

    64 3 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Само за сушата в ЕС все още не са го обвинили .

    14:30 07.08.2026

  • 7 Специалист

    67 2 Отговор
    Много умна статия.Излиза че всесилния Путин избира политиците в Америка и Европа.Че тогава защо ние да ходим на избори

    14:31 07.08.2026

  • 8 млад еврас

    51 2 Отговор
    И кво сега, макароня явно се е притеснил да не изберат Путин у френско ли хахахахаха.

    14:32 07.08.2026

  • 9 Европеец

    43 2 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Прав си..... Ама аз се питам има ли някой да прочете тоя пасквил..... Аз определено няма да го чета.....

    14:32 07.08.2026

  • 10 по-скоро

    47 3 Отговор
    Сте ги изфабрикували тези фейкове за да имате повод да обвините Рудия и да касирате резултатите от изборите в случай, че спечели неудобен на Mъpcyла президент! Също както направихте в Румъния.

    14:33 07.08.2026

  • 11 хехе

    35 3 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    щом руснаците са неможачи защо франсетата ревът, че им се месят в изборите. .

    Коментиран от #49

    14:33 07.08.2026

  • 12 Наташките във Франция

    4 33 Отговор
    не искат да се връщат във великата си матушка с белыми берьозками и деревянными кенефами!

    14:34 07.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 1234

    35 2 Отговор
    Бах му тази Русия колко е могъща, реди изборите по цял свят, САЩ, Франция, Германия, на Марс тоже ;-)!

    14:36 07.08.2026

  • 16 Умнокрасив

    30 3 Отговор
    Турция и САЩ също се намесват в изборите в България , но ние сме свикнали . Все пак сме колония .

    14:36 07.08.2026

  • 17 Ъъъ

    25 3 Отговор
    "...които разпространяват твърдението, че журналистката Леа Саламе се опитва да подкупи медии, за да представят в благоприятна светлина партньора ѝ Рафаел Глюксман като потенциален кандидат за президент."

    Макрон иска да отмени изборите и затова е този цирк с уж "руска намеса"....Още преди 2-3 дни се появиха слухове, че Макрон планира отмяна на изборите....😂

    Коментиран от #27

    14:36 07.08.2026

  • 18 Соваж бейби

    22 3 Отговор
    Този Глюксман е голям смешник не знам кой му е внушил че ще има успех в изборите. Едуарт Филип и Габриел Атал са още по неприятни нямат шанс ако не манипулират изборите на практика за сега няма силна конкуренция за Марин и Джордан водещи са в класацията. Мижитурките си мислят че когато обвини Русия хората ще гласуват за тях ,народа видя до къде доведе Макрон държавата на дали ще има доверие на Атал и Е.Филип ,единият дори няма семейство и деца а е жена на мъж .

    14:37 07.08.2026

  • 19 Дъртио

    6 8 Отговор

    До коментар #14 от "Неможач е бил":

    не се напрегай в тая жега, че ще спукаш некоя вена.

    14:37 07.08.2026

  • 20 Гориил

    23 4 Отговор
    Струва ми се, че самата Франция е загубила атрибутите на демокрацията и волята за свобода. Страна, неспособна да обуздае пропагандната лудост, се превръща в жертва и заложник на политическа нестабилност и несигурност. Вместо спокоен и обмислен избор, от френския народ се иска да приеме конспиративна теория.

    14:39 07.08.2026

  • 21 Владимир Путин, президент

    3 13 Отговор

    До коментар #14 от "Неможач е бил":

    "..нищо не става от теб.."

    Шшшшът.....
    81% манголски татари не знаят това 👆😁

    14:39 07.08.2026

  • 22 Орк

    20 2 Отговор
    Путин иска да открадне демократичен избор на французи!!! Ужас!!! Че друго няма за крадене. Ама дреми му на Путин този пседо демократичен избор. Путин изгори цялата Франция и иссуши водите на Европа!!

    14:44 07.08.2026

  • 23 мекият макарон

    16 2 Отговор
    Френчките джендита едни други се ритат по кокалчетата, но пак "Путин е виновен" 😅

    14:44 07.08.2026

  • 24 Дежурният обвиняем

    20 2 Отговор
    Започнаха и тези изтърканата плоча. Русия е виновна на всеки неуспял политик.

    14:44 07.08.2026

  • 25 Някой

    14 2 Отговор
    А те не ес мешат по избори на други държави ли? В Румъния дори отмениха. отделно в Молдова с орязано право за гласуване в Русия и сменено накрая от референдум НЕ за ЕС на 50.4% ДА. Или Босна и Херцеговина, където като противоречиш на представител на ЕС и влизаш в затвора.

    14:48 07.08.2026

  • 26 млад еврас

    10 4 Отговор
    Франция и цял ЕС са във война с Русия, а през военно време избори не се правят и най демократично ще е изборите да се отменят като в най демократичната и защитаваща целия свят от Русия укрия, само с отмяна на изборите и референдумите ще спасим демокрацията, дали ще се стигне до там.

    14:49 07.08.2026

  • 27 Соваж бейби

    9 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ъъъ":

    Това момче Глюксман малко не е добре и много противоречив с себе си ,някой му дава пари да си прави реклама факт.В Праиж преди 2 месеца бяхме последно на разходка уикенда по Шанз-Елизе има поне 5 билборда единия точно до Café George V бяхме седнали да хапнем на терасата ,другите 4 са по надолу учудващо защото Глюксман е една голяма нула ни направи впечатление че някой здраво плаща да му прави реклама.

    14:51 07.08.2026

  • 28 Сатана Z

    7 2 Отговор
    Мосю Макрон ще въведе военно положение във Франция и отмени изборите.Колко му е.

    14:52 07.08.2026

  • 29 Оня

    13 2 Отговор
    Дунав пресъхва - Путин е виновен, слънцето изгрява - Путин е виновен, слънцето залязва - Путин е виновен! От къде ви копат беееее!? Поне се напънете да измислите нещо по умно!

    14:54 07.08.2026

  • 30 Хаха

    9 2 Отговор
    Пак Путин им виновен

    14:54 07.08.2026

  • 31 Наистина ли си въобразявате че в

    7 2 Отговор
    Европейският съюз съществува някаква демокрация. Неолиберализъм в действие с налагане на сами и рестрикции и наказания на тези които мислят по различен начин.
    Да запитам България на кое място е по-свобода на словото в света след кои гаджалски държави е в същност. Учудвате ли се защо толкова много коментари тук в този сайт са изтрити

    14:54 07.08.2026

  • 32 Машаала

    12 2 Отговор
    Тя Франция отдавна се зарина сама, като сега е предимно мисюлманска държава. Няма нужда Русия да се намесва в каквото и да било.

    14:56 07.08.2026

  • 33 Виждащ

    2 7 Отговор
    Путин пак ще хвърли пари на крепостните на вятъра.

    14:59 07.08.2026

  • 34 Ъъъ

    7 1 Отговор
    Хахаха....🤣

    В националното си обръщение на 19 юли президентът на Никарагуа Даниел Ортега заяви, че когато следващите избори в страната се проведат през 2027 г., никой, който е насърчавал насилственото антиправителствено въстание през 2018 г., няма да бъде допуснат да се кандидатира за президент. Изявлението беше интерпретирано от западните медии като пълна забрана за гласуване, което предизвика истерични намеси от Държавния департамент на САЩ.....Цитирайки изявлението на президента напълно извън контекста, "Ню Йорк Таймс“ изкрещя, че Даниел Ортега планира да премахне напълно изборите, засилвайки "авторитарния си контрол“ над страната. Заглавие в Bloomberg пък гласеше:

    "Диктатурата в Никарагуа трябва да бъде следващият проблем на Марко Рубио"
    И като по сигнал Рубио публикува изявление, обвинявайки никарагуанското правителство в "осуетяване на основните принципи на нашето демократично полукълбо“.🤣

    Тяхното "демократично полукълбо", подкрепяше дикактора Самоса в Никарагуа в продължение на 42 години....Кой е Сомоса?

    Династията Сомоса е семеен клан, който управлява Никарагуа в продължение на 42 години (до 1979 г.). Режимът е поддържан от САЩ, и се отличава с изключителна корупция, насилие и трупане на лично богатство за сметка на обикновените никарагуанци.....Сомоса е взривен с базука в Парагвай, където избягва, след като е свален от власт....Та така САЩ разпространяват "демократичните си ценности" по земята....Ако обаче Макрон отмени изборите, т

    15:03 07.08.2026

  • 35 Простият

    5 1 Отговор
    „Руската намеса е толкова неефективна......., същевременно американската и китайската намеса се развихрят безпрепятствено." И що тогава така ревът и се вълнуват франсетата? Та те тия по прости и от мен бре.

    15:12 07.08.2026

  • 36 глюпустами

    1 3 Отговор
    Шефката каза, че Русия не прави такива неща. Аз и вервам. Сега ни готви пельмени.

    15:13 07.08.2026

  • 37 Чи как!

    4 1 Отговор
    Белким им помогнат да си сложат читав човек,мъж или жена...

    15:17 07.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ?????

    6 1 Отговор
    А дано ама надали.
    Само да напомня че когато Франция директно се намеси в последните румънски и молдовски избори тва беше много правилно и демократично.

    15:20 07.08.2026

  • 41 Да, бе

    8 1 Отговор
    също както РФ "се беше намесила" в Румъния и Молдова, че накрая €-комисията и Урсуляка директно си назначиха лакеите през отмяна на реалните резултати.

    15:23 07.08.2026

  • 42 Абе

    5 1 Отговор
    Тя тая Русия, като бързия Джо бе. Докато се огледаш и тя там бе. Крем Те ни Зъм в ев ро па та , ама пък лен.....

    15:26 07.08.2026

  • 43 Психиатър

    6 0 Отговор
    Русия предизвика пожарите в Западна Европа, пресуши Дунава и разби изолацията на моята тераса, та протече на комшиите!

    15:45 07.08.2026

  • 44 Мунчо

    5 0 Отговор
    Урсула има ту запек, ту диария...Русия се е намесила.

    15:48 07.08.2026

  • 45 Я пък тоя

    4 0 Отговор
    Във Франция се подготвят да играят по румънския сценарии.

    16:00 07.08.2026

  • 46 Aйдее почна се

    6 0 Отговор
    Пак същите инструменти на Урсула, както при изборите в Румъния , Молдова, Армения, Грузия...опитват същото и в Германия и Франция.
    По голяма намеса в избори от тяхната, няма. Всичко съшито с бели конци и терор.
    Тази статия също е намеса в избори.

    16:05 07.08.2026

  • 47 604

    1 0 Отговор
    Френския народ си обича рашките ве люмпини..

    16:08 07.08.2026

  • 48 дядото

    4 0 Отговор
    та нима франция е преставала да се намесва в русия

    16:24 07.08.2026

  • 49 анти-бот

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "хехе":

    Не се хаби да им отговаряш, това са разни либерастки ботове..

    16:26 07.08.2026

  • 50 Ох, Ганьовото

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ганя Путинофила":

    жалко, че ти не си падаш по щерки..

    16:27 07.08.2026

  • 51 любопитен

    0 0 Отговор
    Този номер не се ли изтърка?

    17:06 07.08.2026

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