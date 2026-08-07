Русия се намесва в предизборната кампания във Франция, алармират френски политици

Осем месеца преди президентските избори във Франция операциите за руска намеса, насочени срещу кандидати, се засилват, макар засега да остават слабо забележими. В рамките на няколко дни проруски мрежи набелязаха трима официални или потенциални претенденти за Елисейския дворец – Едуар Филип, Рафаел Глюксман и Габриел Атал, съобщава Франс Прес, предаде БТА.
При операциите са използвани фалшиви уебсайтове и документи, „дийпфейк“ видеозаписи, публикации от неидентифицирани профили и материали, имитиращи визуалната идентичност на известни френски медии. Макар че тези кампании са имали ограничен отзвук, френските власти се опасяват, че те са предвестник на далеч по-мащабна намеса с наближаването на вота през 2027 г.
Уебсайт, възпроизвеждащ до най-малката подробност отличителните белези на истинска френска онлайн медия, документи, представени като автентични, и „дийпфейк“ – фалшив видеозапис на разследващия журналист Едуи Пленел. Към всичко това се прибавят фалшиви профили в социалните мрежи, които разпространяват твърдението, че журналистката Леа Саламе се опитва да подкупи медии, за да представят в благоприятна светлина партньора ѝ Рафаел Глюксман като потенциален кандидат за президент.
Нищо от това обаче не е вярно. Фалшивото разкритие е изфабрикувано от начало до край, разказва френското обществено радио „Франс Енфо“.
Глюксман съобщи, че през последните дни държавните служби са го уведомили, че е станал жертва на дезинформационна кампания, организирана от групата „Сторм-1516“, ръководена от ГРУ – руското военно разузнаване.
„Сторм-1516“ е проруска група, добре позната на „Вижином“ (Viginum) – френската държавна служба за наблюдение и защита срещу чужда цифрова намеса. През юли 2026 г. чрез публикации в социалните мрежи тя вече бе набелязала друг кандидат за президент – бившия премиер и лидер на дясноцентристката партия „Хоризонти“ Едуар Филип. В тях бяха отправени неверни твърдения за здравословното му състояние.
Глюксман, който е известен критик на Кремъл, предупреди, че тази атака е само „предвестник на онова, което предстои“, и прогнозира, че кампанията през 2027 г. ще бъде белязана от масирана намеса. Съдебните власти започнаха разследване на дезинформационната операция срещу него.
След Едуар Филип и Рафаел Глюксман дойде ред и на Габриел Атал. На 4 август кандидатът на центристката партия „Ренесанс“ за президентските избори стана обект на дезинформационна кампания, идваща от Русия, посочва в. „Монд“.
При операцията бяха използвани фалшиви репортажи, видеозаписи и първи страници, имитиращи визуалната идентичност на редица френски медии – Ер Еф И, Бе Еф Ем Те Ве, „Франс 24“, Франс прес, „Паризиен“, „Уест Франс“, „Либерасион“ и „Монд“, както и публикации в „Екс“ от неидентифицирани профили. В тях Атал бе представян като човек, който може би страда от болестта на Паркинсон.
Операцията бе засечена от „Вижином“. Службата я приписва „с висока степен на увереност“ на проруската мрежа „Матрьошка“. „Вижином“, която е част от Генералния секретариат за национална отбрана и сигурност, препоръча на кандидатите за президент да не коментират публично подобно съдържание, което често е неправдоподобно и има съвсем слаб отзвук в обществения дебат, за да не му осигуряват допълнителна публичност.
Това не попречи на Атал, който води активна кампания през лятото, да свика спешно пресконференция след публикуването на информацията от „Вижином“.
„Очаквам режимът в Кремъл да продължи да провежда операции за намеса срещу кандидати като мен“, заяви вчера бившият министър-председател пред Бе Еф Ем Те Ве.
„Ако не направим нищо, за да се защитим, изборите може да бъдат опорочени“, предупреди той и в ефира на радио Ер Те Ел. Атал обвини Русия, че иска „да открадне“ президентския вот от французите.
От екипа му твърдят, че са предприели мерки за защита по-рано от неговите конкуренти. „Напуснахме „Телеграм“ и използваме защитено приложение за вътрешна комуникация“, заяви представител на обкръжението му.
Правителството се опасява, че тези операции може да са предвестник на онова, което ще се случи през следващите месеци. Министър-председателят Себастиен Льокорню иска да превърне борбата с чуждата намеса в един от приоритетите на правителството преди изборите.
В края на юли кабинетът представи законопроект за противодействие на дезинформацията и за защита на президентския вот. Сред мерките, които ще бъдат обсъдени в Сената след началото на новия политически сезон, е разширяването на обхвата на съществуващата процедура за спешно съдебно производство срещу фалшивите новини. Целта е да може да се иска бързо премахване на заплашително или подвеждащо съдържание.
Предвиждат се и по-тежки наказания за разпространяване на невярна информация в контекста на избори. Наказанието ще бъде увеличено от една на три години затвор, а глобата – от 15 000 на 45 000 евро. То ще може да достигне шест години лишаване от свобода, когато намесата в изборния процес е извършена „в услуга на интересите на чужда сила, компания или организация“.
Част от левицата обаче смята, че правителството не стига достатъчно далеч и настоява да бъдат взети мерки и срещу чуждестранни платформи като „ТикТок“ и „Екс“.
Глюксман призова френските и европейските власти „да не им трепне ръката“, ако се наложи да санкционират тези социални мрежи. Той припомни подозренията около крайнодесния кандидат Калин Джорджеску на президентските избори в Румъния през 2024 година. След като изненадващо се класира на първо място на първия тур, Джорджеску бе обвинен, че се е възползвал от незаконна кампания в негова подкрепа, организирана от Москва, по-специално в „ТикТок“. Изборите бяха анулирани, а няколко месеца по-късно проевропейският кандидат Никушор Дан спечели повторния вот.
„Срещу „ТикТок“ не бяха наложени никакви санкции“, изрази съжаление Глюксман.
Лидерката на „Еколозите“ Марин Тондьолие отиде още по-далеч. В интервю за в. „Либерасион“ тя предложи достъпът във Франция до социални мрежи като „Екс“ да бъде временно спиран за периода на кампанията при предварително установена намеса.
Заради предложението собственикът на „Екс“ Илон Мъск я обвини в „предателство към Франция“ и призова тя да бъде „накарана да замълчи“.
В началото на юли Мъск определи кандидатурата на Марин Льо Пен, водещата фигура на крайнодесния „Национален сбор“ и фаворитка в социологическите проучвания, като „последната надежда за Франция“.
От политическа гледна точка темата е деликатна за „Национален сбор“ заради предишните връзки на партията с Русия, включително заем, получен от руска банка преди едно десетилетие. През 2025 г. обаче председателят на партията Жордан Бардела втвърди тона си към Москва, определи я като „многоизмерна заплаха“ за Франция и спомена по-специално руската намеса.
„Руската намеса е толкова неефективна и гротескна, че позволява на „жертвите“, които разполагат с всички правомощия да се борят с нея, да си правят пиар“, заяви вчера депутатът от „Национален сбор“ Жан-Филип Танги. Той твърди, че същевременно американската и китайската намеса се развихрят безпрепятствено.
Остава въпросът дали чуждата намеса може действително да повлияе върху избора на гласоподавателите. Нейното въздействие е „трудно за определяне“, заяви преди няколко месеца Лоран Кордоние, директор по научноизследователската дейност във фондация „Декарт“ – институт, специализиран в изследването на дезинформацията. Той направи тази оценка на кръгла маса в Сената, посветена на рисковете от цифрови манипулации преди изборите.
С усъвършенстването на изкуствения интелект за журналистите става все по-трудно да проверяват автентичността на съдържанието, а за слушателите, зрителите и читателите – да различават истината от лъжата, посочва „Франс Енфо“ и призовава аудиторията си за максимална бдителност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
Коментиран от #6, #9
14:27 07.08.2026
2 Феникс
14:28 07.08.2026
3 Владимир Путин, президент
Кви избори, кви пет рубли .....😁
Коментиран от #11, #14
14:29 07.08.2026
4 Щип
Стават смешни вече!!!
Тя Русия ако имаше тези финансови възможности да се меси навсякъде по света Украинските управляващи да бяха отдавна купени и да няма война.
14:30 07.08.2026
5 Ганя Путинофила
Коментиран от #50
14:30 07.08.2026
6 хехе
До коментар #1 от "Зевс":Само за сушата в ЕС все още не са го обвинили .
14:30 07.08.2026
7 Специалист
14:31 07.08.2026
8 млад еврас
14:32 07.08.2026
9 Европеец
До коментар #1 от "Зевс":Прав си..... Ама аз се питам има ли някой да прочете тоя пасквил..... Аз определено няма да го чета.....
14:32 07.08.2026
10 по-скоро
14:33 07.08.2026
11 хехе
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":щом руснаците са неможачи защо франсетата ревът, че им се месят в изборите. .
Коментиран от #49
14:33 07.08.2026
12 Наташките във Франция
14:34 07.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 1234
14:36 07.08.2026
16 Умнокрасив
14:36 07.08.2026
17 Ъъъ
Макрон иска да отмени изборите и затова е този цирк с уж "руска намеса"....Още преди 2-3 дни се появиха слухове, че Макрон планира отмяна на изборите....😂
Коментиран от #27
14:36 07.08.2026
18 Соваж бейби
14:37 07.08.2026
19 Дъртио
До коментар #14 от "Неможач е бил":не се напрегай в тая жега, че ще спукаш некоя вена.
14:37 07.08.2026
20 Гориил
14:39 07.08.2026
21 Владимир Путин, президент
До коментар #14 от "Неможач е бил":"..нищо не става от теб.."
Шшшшът.....
81% манголски татари не знаят това 👆😁
14:39 07.08.2026
22 Орк
14:44 07.08.2026
23 мекият макарон
14:44 07.08.2026
24 Дежурният обвиняем
14:44 07.08.2026
25 Някой
14:48 07.08.2026
26 млад еврас
14:49 07.08.2026
27 Соваж бейби
До коментар #17 от "Ъъъ":Това момче Глюксман малко не е добре и много противоречив с себе си ,някой му дава пари да си прави реклама факт.В Праиж преди 2 месеца бяхме последно на разходка уикенда по Шанз-Елизе има поне 5 билборда единия точно до Café George V бяхме седнали да хапнем на терасата ,другите 4 са по надолу учудващо защото Глюксман е една голяма нула ни направи впечатление че някой здраво плаща да му прави реклама.
14:51 07.08.2026
28 Сатана Z
14:52 07.08.2026
29 Оня
14:54 07.08.2026
30 Хаха
14:54 07.08.2026
31 Наистина ли си въобразявате че в
Да запитам България на кое място е по-свобода на словото в света след кои гаджалски държави е в същност. Учудвате ли се защо толкова много коментари тук в този сайт са изтрити
14:54 07.08.2026
32 Машаала
14:56 07.08.2026
33 Виждащ
14:59 07.08.2026
34 Ъъъ
В националното си обръщение на 19 юли президентът на Никарагуа Даниел Ортега заяви, че когато следващите избори в страната се проведат през 2027 г., никой, който е насърчавал насилственото антиправителствено въстание през 2018 г., няма да бъде допуснат да се кандидатира за президент. Изявлението беше интерпретирано от западните медии като пълна забрана за гласуване, което предизвика истерични намеси от Държавния департамент на САЩ.....Цитирайки изявлението на президента напълно извън контекста, "Ню Йорк Таймс“ изкрещя, че Даниел Ортега планира да премахне напълно изборите, засилвайки "авторитарния си контрол“ над страната. Заглавие в Bloomberg пък гласеше:
"Диктатурата в Никарагуа трябва да бъде следващият проблем на Марко Рубио"
И като по сигнал Рубио публикува изявление, обвинявайки никарагуанското правителство в "осуетяване на основните принципи на нашето демократично полукълбо“.🤣
Тяхното "демократично полукълбо", подкрепяше дикактора Самоса в Никарагуа в продължение на 42 години....Кой е Сомоса?
Династията Сомоса е семеен клан, който управлява Никарагуа в продължение на 42 години (до 1979 г.). Режимът е поддържан от САЩ, и се отличава с изключителна корупция, насилие и трупане на лично богатство за сметка на обикновените никарагуанци.....Сомоса е взривен с базука в Парагвай, където избягва, след като е свален от власт....Та така САЩ разпространяват "демократичните си ценности" по земята....Ако обаче Макрон отмени изборите, т
15:03 07.08.2026
35 Простият
15:12 07.08.2026
36 глюпустами
15:13 07.08.2026
37 Чи как!
15:17 07.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ?????
Само да напомня че когато Франция директно се намеси в последните румънски и молдовски избори тва беше много правилно и демократично.
15:20 07.08.2026
41 Да, бе
15:23 07.08.2026
42 Абе
15:26 07.08.2026
43 Психиатър
15:45 07.08.2026
44 Мунчо
15:48 07.08.2026
45 Я пък тоя
16:00 07.08.2026
46 Aйдее почна се
По голяма намеса в избори от тяхната, няма. Всичко съшито с бели конци и терор.
Тази статия също е намеса в избори.
16:05 07.08.2026
47 604
16:08 07.08.2026
48 дядото
16:24 07.08.2026
49 анти-бот
До коментар #11 от "хехе":Не се хаби да им отговаряш, това са разни либерастки ботове..
16:26 07.08.2026
50 Ох, Ганьовото
До коментар #5 от "Ганя Путинофила":жалко, че ти не си падаш по щерки..
16:27 07.08.2026
51 любопитен
17:06 07.08.2026