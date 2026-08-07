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Нивото на Дунав: защо България се справя по-добре от другите

Нивото на Дунав: защо България се справя по-добре от другите

7 Август, 2026 13:52 2 958 50

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  • аец козлодуй-
  • енергетика

40 процента от електроенергията се произвеждат в АЕЦ Козлодуй, чиято система за охлаждане е проектирана да работи при по-ниски нива на водата

Нивото на Дунав: защо България се справя по-добре от другите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В реките почти няма вода, асфалтът се е размекнал, нивите са изсъхнали - така изглежда Средна и Югоизточна Европа заради жегата и сушата. Рекордната липса на валежи в последните месеци и горещите летни вълни нанесоха сериозни щети на икономиката и инфраструктурата.

За реколтите от царевица и слънчоглед отдавна е ясно, че ще бъдат под средното. Жертва на горещите вълни стана и придвижването по различните пътища - шосета, релси и особено корабоплаването. Но сушата предизвика и тежка криза в производството на електроенергия, която доведе до спиране на работата в някои предприятия. Основната причина - ниското ниво на Дунав.

Най-засегнати от енергийната криза са Унгария и Румъния. Австрия, Словакия, Сърбия и България също страдат от ниското ниво на Дунава, но те толкова силно колкото Румъния и Унгария.

Унгария: най-тежката криза от десетилетия

Никоя държава в региона не е толкова сериозно засегната от сушата и жегата, колкото Унгария. В голямата част от страната не е валяло от месеци. На пети август в Будапеща бяха измерени 43 градуса, извън столицата - 40. Заради рекордно ниското ниво на Дунав се наложи атомната централа Пакш до голяма степен да прекрати работа, тъй като водата за охлаждането ѝ не е достатъчно. В момента тя работи само с 12 процента от мощността си. Ако нивото на Дунав продължи да спада, ще се наложи и пълното спиране на електропроизводството.

Енергийната криза стана причина унгарското правителство да призове големите потребители да пестят ток. Автомобилопроизводители и нефтени компании вече редуцираха производството си.

Кризата, която се окозва най-тежката от десетилетия насам, е много драматична, защото енергийният микс на страната е много неблагоприятен. "Пакш" произвежда около половината от унгарската електроенергия. Соларни инсталации има, но не и хранилища за произведената от тях енергия, освен това има твърде малко модерни газови централи, а вятърни и водни почти няма. Поради това в момента се налага внос на ток на високи цени, а правителството обяви разработката на план за енергийно развитие.

Румъния: взривове за водоснабдяване

По сходен, макар и не толкова драматичен начин стоят нещата в Румъния. И там за производството на електроенергия се разчита много на АЕЦ Черна вода, и там се наложи спиране на един от двата реактора заради ниското ниво на Дунав. Паралелно бе взривена скала недалеч от централата, за да може да се увеличи притокът на вода към Дунав, а в коритото на реката бяха изсипани тонове камъни пак със същата цел.

Електропроизводството в Румъния е относително балансирано - в страната наред с АЕЦ има и водни, газови, въглищни и вятърни централи. Заради високия дял водна енергия - около една пета, зависимостта от сушата както в сегашния период е много сериозна. И в Румъния на автомобилопроизводители като "Дачия" и "Форд" им се наложи да свият производството си, а правителството обяви, че при необходимост ще принуди някои от големите предприятия да спрат работа.

Сърбия: въглищните централи не могат да се охлаждат

И Сърбия страда от сушата и ниското ниво на Дунав. Там 65 процента от електроенергията се добиват във въглищни централи, 25 - във водни. В момента обаче хидровъзелът "Железни врата" произвежда минимално количество енерпия, а въглищните централи "Костолац", които разчитат за охлаждането си на водата от Дунав, трябваше да намалят производството си.

Словакия и Австрия са по-слабо засегнати

В Словакия 60 процента от електроенергията се добива от ядрените централи Бохунице и Моховце, 20 процента - от водни централи. Но за разлика от Унгария и Румъния словашките АЕЦ, разположени на по-малки реки, не разчитат за охлаждане на Дунав, работят с охладителни кули. Благодарение на това на тях им е нужна по-малко вода за охлаждане, респективно настоящата суша не ги засяга толкова силно.

В Словакия засегната от ниското ниво на Дунав е водната централа Габчиково, където в момента работи само една от осемте турбини. Но електропроизводството в тази централа е само с 12 процента по-ниско, отколкото година по-рано.

Австрия произвежда 60 процента от нужната ѝ електроенергия във водни централи, но там положението не е така драматично, както в Унгария. Обяснението - част от ВЕЦ-овете не са проточни, а са акумулиращи и помпено-акумулиращи. Първите зависят пряко от количеството вода в реката, а вторите според нуждите използват водата, съхранена в язовири и резервоари, т.е. те са по-малко уязвими в горещи периоди като сегашния. Освен това около 30 процента от електроенергията в Австрия се произвеждат от възобновяеми източници.

България: хранилища с голям капацитет

България остава незасегната от енергийната криза. 40 процента от електроенергията се произвеждат в АЕЦ Козлодуй, чиято система за охлаждане е проектирана да работи при по-ниски нива на водата в сравнение с централите в Унгария и Румъния. Затова засега проблеми с функционирането на централата няма - тя работи на почти пълна мощност. Такива биха възникнали, ако нивото продължи да спада.

Освен това България не разчита основно на проточни ВЕЦ по големи реки, както е в Румъния и Сърбия например. И още: през последните години страната значително разшири производството на слънчева и вятърна енергия.

Най-голямата разлика в сравнение с другите държави е в това, че България разполага с хранилища с мощност 3,4 гигавата и капацитет за съхранение от 8,6 гигаватчаса. Капацитетът за съхранение съответства на 16 процента от общата инсталирана мощност в страната - показател, който никоя друга страна в света не достига.

Така България може да компенсира прекъсванията в доставките и пиковете на потреблението без да ѝ се налага скъп внос. Същевременно страната се превръща в регионален лидер на пазара за нови енергийни концепции и в център за стабилизиране на електроенергийната мрежа и за осигуряване на повече ценова стабилност в търговията с електроенергия.

Автор: Кено Верзек


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дунав е канализацията на Европа

    36 5 Отговор
    водеща до септичната яма Черно море!

    Коментиран от #10

    13:53 07.08.2026

  • 2 инженер

    107 5 Отговор
    Това е защото е имато тогава умни български и руски учени ,които никога не са чували за джендъри !!

    13:55 07.08.2026

  • 3 Кривоверен алкаш

    109 2 Отговор
    Когато е строена АЕЦ е мислено, както трябва,нямало е какво да спестим та да си разделим едни пари...това е истината.

    Коментиран от #47

    13:56 07.08.2026

  • 4 Русодебил

    14 69 Отговор
    А русодебилите твърдяха, че зелената политика на Европа била грешна.
    Сега без перки и панели, какво щяхме да правим?

    Коментиран от #43, #48

    13:57 07.08.2026

  • 5 Гориил

    54 7 Отговор
    Странно е да видиш как умираща Европа ликува над пожарите в логистичните центрове на Wildberries.

    Коментиран от #9, #36

    13:57 07.08.2026

  • 6 Под вола теле търси

    12 12 Отговор
    Нашият бряг на Дунав е по висок и от това тук е по дълбоко. Затова румънците натискат да променят течението в замяна на трети мост над Дунав.

    13:59 07.08.2026

  • 7 Последния Софиянец

    4 38 Отговор
    До две седмици АЕЦ Козлодуй спира.

    Коментиран от #11

    13:59 07.08.2026

  • 8 Джурналюга събуди се

    12 1 Отговор
    Имаше една ядрена централа в Югославия на река Сава. Нея изключиха ли ?

    14:00 07.08.2026

  • 9 гост

    7 9 Отговор

    До коментар #5 от "Гориил":

    в тези центрове става транспорта на техника която се използва в Украйна...не вярвам да има нещо против шефката на руският Амазон.

    14:01 07.08.2026

  • 10 А КАТИТАЛИЗМА

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дунав е канализацията на Европа":

    НАПРАВИ НАПРАВИ ТЕРИТОРИЯТА МЕЖДУ ТЯХ СМЕТИЩЕ

    14:02 07.08.2026

  • 11 Герги

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    пепел ти на езика.

    14:02 07.08.2026

  • 12 Кисело Зеле

    10 0 Отговор
    Дойчета, ние пием повече бира от вас, по-често ходим до ВеЦето и от там ....

    14:05 07.08.2026

  • 13 Джибрю

    4 24 Отговор
    Акхммм, соларни панели и вятърни турбини ли видях? Недейте така, ще вкарате в брутална дилема напите копейтролчета..

    14:06 07.08.2026

  • 14 дядо дръмпир да ви набута...мозък......

    3 24 Отговор
    живота е отговорност и мисъл пред бъдещето!това ,което е направено за козлодуй не е гениалност ,а селска хитрина ,която унищожава много вода от дунав.оказва се ,че тази вода не е ВЕЧНА!И ще гледате централата след известно време затворена....ще чакате да се напълни дунав ама ...друг път!

    Коментиран от #16, #19

    14:07 07.08.2026

  • 15 Kaлпазанин

    29 0 Отговор
    И като сме лидер ,защоюплащаме и на кого скъп ток и защо теглим борчове от Ротшилд бря ,

    14:10 07.08.2026

  • 16 на дядо вампир

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "дядо дръмпир да ви набута...мозък......":

    нещо друго трябва да се набута,,,пускаш ги сватбарски...

    Коментиран от #18

    14:10 07.08.2026

  • 17 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 0 Отговор
    Защото България е дала на света Иван Тренев, ние сме вилик народ!🦍🦍🦍🥳🤣👍

    14:15 07.08.2026

  • 18 дядо дръмбир да те намести по ..чешки!

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "на дядо вампир":

    ти ли си умника дето връщаше водата в дунав след като охлади...парогенераторите и турбините....!ПС.Утре отивам за боровинки ела по пътя за академика и викай дядо дръмпир....

    14:17 07.08.2026

  • 19 Чако

    10 5 Отговор

    До коментар #14 от "дядо дръмпир да ви набута...мозък......":

    я кажи как "което е направено за козлодуй не е гениалност ,а селска хитрина ,която унищожава много вода от дунав"

    Коментиран от #24, #40

    14:17 07.08.2026

  • 20 Защото е построено

    29 2 Отговор
    Преди 89 г.

    14:17 07.08.2026

  • 21 Феникс

    30 4 Отговор
    Защото всичко е наследство от соца и съветският съюз!

    14:20 07.08.2026

  • 22 Присмехулник

    17 1 Отговор
    А в какво се състои справянето?! Хубаво, че построените от други хранилища не могат да бъдат откраднати!

    14:21 07.08.2026

  • 23 Бай той Толстой

    15 5 Отговор
    После ще заровят старите батерии в задния двор на децата ви.А те ще отидат с парите на чисто и зелено място.

    Коментиран от #29

    14:23 07.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Гориил

    3 3 Отговор
    Но най-топлото подводно течение в света, Ел Ниньо, ще донесе малко сняг и дъжд в Европа тази зима.Докато в Русия се очакват наводнения.

    14:29 07.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Валентин

    34 2 Отговор
    да благодарим на комунистите и ссср за аеца. но къде се мекеретата като кривата уста кунева дето затвориха 1-4 блок? тези продажни твари трябва да бъдат заплювани в лицето от всеки Българин.

    Коментиран от #30, #42

    14:29 07.08.2026

  • 28 Вашето мнение

    8 2 Отговор

    До коментар #26 от "Вашето мнение":

    А да забравих и ДВ беше забранено.

    14:30 07.08.2026

  • 29 ха ха ха

    8 0 Отговор

    До коментар #23 от "Бай той Толстой":

    Аха... Батерии. Ха ха ха. Мунчо. Седни и прочети йакво са рия "батерии"

    14:30 07.08.2026

  • 30 Вашето мнение

    30 2 Отговор

    До коментар #27 от "Валентин":

    Кунева известна като мадам йес сър беше главен преговарящ с ес. България никога, нищо хубаво не е видяла от англосаксонската измет.

    14:32 07.08.2026

  • 31 Защото

    13 10 Отговор
    Защото след 89 комунистите не успяха на нарежат и АЕЦ-а.Метър мина.

    Коментиран от #33

    14:33 07.08.2026

  • 32 Владимир Путин, президент

    9 20 Отговор
    "..никоя държава не е толкова тежко засегната от сушата, колкото Унгария.."

    Синдром, Руски синдром.....
    Който е с Русия, сам си подписва тъжна орисия !!!
    Доказано и проверено с времето 👆

    14:34 07.08.2026

  • 33 Вашето мнение

    30 5 Отговор

    До коментар #31 от "Защото":

    Краво, това което комунистите построихме третополовите жиндъри още не можете да разрушите.

    Коментиран от #34, #35, #37

    14:34 07.08.2026

  • 34 Чезни пръдлю

    3 7 Отговор

    До коментар #33 от "Вашето мнение":

    Построил бил.

    15:02 07.08.2026

  • 35 Герги

    3 7 Отговор

    До коментар #33 от "Вашето мнение":

    Стари мохабети от селски вечеринки..

    15:07 07.08.2026

  • 36 Що да е странно?

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Гориил":

    Ние знаем, че те са си изчадия!

    15:19 07.08.2026

  • 37 Прав си!

    4 2 Отговор

    До коментар #33 от "Вашето мнение":

    Ама на третополовите тука истината Ич не им изнася нещо! :)

    15:21 07.08.2026

  • 38 Естествено,

    7 4 Отговор
    че ще е по-добре! Руснаците ни построиха АЕЦ-А И БЪЛГАРСКИТЕ ИНЖЕНЕРИ ОТ СОЦА! Елементарно е, но не е за елементарни астралопитеци!

    15:23 07.08.2026

  • 39 Елелементарно

    7 2 Отговор
    Глей ти "мръсните комунисти" как са го измислили - да не могат да ни спрат АЕЦ-а!

    15:39 07.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ядосан

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Валентин":

    Кунева трябва да бъде удавена в Стряма край Войнягово.

    15:44 07.08.2026

  • 43 Ехо

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Русодебил":

    Спомни си Испания. Всички източници на енергия трябва да са развити, да има баланс, а не залитания. Мариците спасяват Европа, но много искаха да ги закрият.

    16:01 07.08.2026

  • 44 професор от БАН

    3 2 Отговор
    Това е така, защото Дунав се изследва над 130 години от БАН за нивата и теченията. И когато се правеше с 300 зора накарахме руснаците да направим заливчето и прокопаем на по-дълбоко защото това не се случва за първи път тези нива на Дунава. Защото 1947 беше още по-ниско нивото. Те за това

    Коментиран от #46

    16:02 07.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 дядо дръмпир

    2 3 Отговор

    До коментар #44 от "професор от БАН":

    И на професор ли стана ,а мешелче...сега да кажеш като триеш истината ,ще напълниш ли дунав???Дунав се пълни от реките в германия и НАЙ $ПАЧЕ ОТ РЕЙН ,понеже си професор и нищшо знаещ да ти кажа ,че тези централи направени по течението на дунава ще го Пресушат.А,това ,че бг е направила 3пъти по дълбоки шлюзове хаби 3пъти повече вода.тази вода е по ценна от АЕЦ,защото се оказва ,че вече се губи и не се въстановява ,глу...ко!такива като теб се учат единственно от пилето.....

    16:08 07.08.2026

  • 47 Правилно

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кривоверен алкаш":

    И после да се чешат по глупавите кратуни и да се чудят какво да направят или да кажат, че некой друг им е виновен

    16:31 07.08.2026

  • 48 Тоалетна Хартия

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Русодебил":

    Има ток, защото в България няма производство.!! Ако имахме икономиката преди 1989 година и ние щяхме да страдам!!

    16:38 07.08.2026

  • 49 Митко

    1 0 Отговор
    Не е заради тиквата.

    16:59 07.08.2026

  • 50 Само до преди 2 месеца язовирите

    1 0 Отговор
    Преливаха и аз ви казах че след месец ще останат без вода и ще цирикат политиците че годината била такава сушава а язовете източени през перките на вецовете за милиони евро😅😅

    17:06 07.08.2026