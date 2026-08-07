Нивото на Дунав: защо България се справя по-добре от другите

В реките почти няма вода, асфалтът се е размекнал, нивите са изсъхнали - така изглежда Средна и Югоизточна Европа заради жегата и сушата. Рекордната липса на валежи в последните месеци и горещите летни вълни нанесоха сериозни щети на икономиката и инфраструктурата.
За реколтите от царевица и слънчоглед отдавна е ясно, че ще бъдат под средното. Жертва на горещите вълни стана и придвижването по различните пътища - шосета, релси и особено корабоплаването. Но сушата предизвика и тежка криза в производството на електроенергия, която доведе до спиране на работата в някои предприятия. Основната причина - ниското ниво на Дунав.
Най-засегнати от енергийната криза са Унгария и Румъния. Австрия, Словакия, Сърбия и България също страдат от ниското ниво на Дунава, но те толкова силно колкото Румъния и Унгария.
Унгария: най-тежката криза от десетилетия
Никоя държава в региона не е толкова сериозно засегната от сушата и жегата, колкото Унгария. В голямата част от страната не е валяло от месеци. На пети август в Будапеща бяха измерени 43 градуса, извън столицата - 40. Заради рекордно ниското ниво на Дунав се наложи атомната централа Пакш до голяма степен да прекрати работа, тъй като водата за охлаждането ѝ не е достатъчно. В момента тя работи само с 12 процента от мощността си. Ако нивото на Дунав продължи да спада, ще се наложи и пълното спиране на електропроизводството.
Енергийната криза стана причина унгарското правителство да призове големите потребители да пестят ток. Автомобилопроизводители и нефтени компании вече редуцираха производството си.
Кризата, която се окозва най-тежката от десетилетия насам, е много драматична, защото енергийният микс на страната е много неблагоприятен. "Пакш" произвежда около половината от унгарската електроенергия. Соларни инсталации има, но не и хранилища за произведената от тях енергия, освен това има твърде малко модерни газови централи, а вятърни и водни почти няма. Поради това в момента се налага внос на ток на високи цени, а правителството обяви разработката на план за енергийно развитие.
Румъния: взривове за водоснабдяване
По сходен, макар и не толкова драматичен начин стоят нещата в Румъния. И там за производството на електроенергия се разчита много на АЕЦ Черна вода, и там се наложи спиране на един от двата реактора заради ниското ниво на Дунав. Паралелно бе взривена скала недалеч от централата, за да може да се увеличи притокът на вода към Дунав, а в коритото на реката бяха изсипани тонове камъни пак със същата цел.
Електропроизводството в Румъния е относително балансирано - в страната наред с АЕЦ има и водни, газови, въглищни и вятърни централи. Заради високия дял водна енергия - около една пета, зависимостта от сушата както в сегашния период е много сериозна. И в Румъния на автомобилопроизводители като "Дачия" и "Форд" им се наложи да свият производството си, а правителството обяви, че при необходимост ще принуди някои от големите предприятия да спрат работа.
Сърбия: въглищните централи не могат да се охлаждат
И Сърбия страда от сушата и ниското ниво на Дунав. Там 65 процента от електроенергията се добиват във въглищни централи, 25 - във водни. В момента обаче хидровъзелът "Железни врата" произвежда минимално количество енерпия, а въглищните централи "Костолац", които разчитат за охлаждането си на водата от Дунав, трябваше да намалят производството си.
Словакия и Австрия са по-слабо засегнати
В Словакия 60 процента от електроенергията се добива от ядрените централи Бохунице и Моховце, 20 процента - от водни централи. Но за разлика от Унгария и Румъния словашките АЕЦ, разположени на по-малки реки, не разчитат за охлаждане на Дунав, работят с охладителни кули. Благодарение на това на тях им е нужна по-малко вода за охлаждане, респективно настоящата суша не ги засяга толкова силно.
В Словакия засегната от ниското ниво на Дунав е водната централа Габчиково, където в момента работи само една от осемте турбини. Но електропроизводството в тази централа е само с 12 процента по-ниско, отколкото година по-рано.
Австрия произвежда 60 процента от нужната ѝ електроенергия във водни централи, но там положението не е така драматично, както в Унгария. Обяснението - част от ВЕЦ-овете не са проточни, а са акумулиращи и помпено-акумулиращи. Първите зависят пряко от количеството вода в реката, а вторите според нуждите използват водата, съхранена в язовири и резервоари, т.е. те са по-малко уязвими в горещи периоди като сегашния. Освен това около 30 процента от електроенергията в Австрия се произвеждат от възобновяеми източници.
България: хранилища с голям капацитет
България остава незасегната от енергийната криза. 40 процента от електроенергията се произвеждат в АЕЦ Козлодуй, чиято система за охлаждане е проектирана да работи при по-ниски нива на водата в сравнение с централите в Унгария и Румъния. Затова засега проблеми с функционирането на централата няма - тя работи на почти пълна мощност. Такива биха възникнали, ако нивото продължи да спада.
Освен това България не разчита основно на проточни ВЕЦ по големи реки, както е в Румъния и Сърбия например. И още: през последните години страната значително разшири производството на слънчева и вятърна енергия.
Най-голямата разлика в сравнение с другите държави е в това, че България разполага с хранилища с мощност 3,4 гигавата и капацитет за съхранение от 8,6 гигаватчаса. Капацитетът за съхранение съответства на 16 процента от общата инсталирана мощност в страната - показател, който никоя друга страна в света не достига.
Така България може да компенсира прекъсванията в доставките и пиковете на потреблението без да ѝ се налага скъп внос. Същевременно страната се превръща в регионален лидер на пазара за нови енергийни концепции и в център за стабилизиране на електроенергийната мрежа и за осигуряване на повече ценова стабилност в търговията с електроенергия.
Автор: Кено Верзек
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дунав е канализацията на Европа
Коментиран от #10
13:53 07.08.2026
2 инженер
13:55 07.08.2026
3 Кривоверен алкаш
Коментиран от #47
13:56 07.08.2026
4 Русодебил
Сега без перки и панели, какво щяхме да правим?
Коментиран от #43, #48
13:57 07.08.2026
5 Гориил
Коментиран от #9, #36
13:57 07.08.2026
6 Под вола теле търси
13:59 07.08.2026
7 Последния Софиянец
Коментиран от #11
13:59 07.08.2026
8 Джурналюга събуди се
14:00 07.08.2026
9 гост
До коментар #5 от "Гориил":в тези центрове става транспорта на техника която се използва в Украйна...не вярвам да има нещо против шефката на руският Амазон.
14:01 07.08.2026
10 А КАТИТАЛИЗМА
До коментар #1 от "Дунав е канализацията на Европа":НАПРАВИ НАПРАВИ ТЕРИТОРИЯТА МЕЖДУ ТЯХ СМЕТИЩЕ
14:02 07.08.2026
11 Герги
До коментар #7 от "Последния Софиянец":пепел ти на езика.
14:02 07.08.2026
12 Кисело Зеле
14:05 07.08.2026
13 Джибрю
14:06 07.08.2026
14 дядо дръмпир да ви набута...мозък......
Коментиран от #16, #19
14:07 07.08.2026
15 Kaлпазанин
14:10 07.08.2026
16 на дядо вампир
До коментар #14 от "дядо дръмпир да ви набута...мозък......":нещо друго трябва да се набута,,,пускаш ги сватбарски...
Коментиран от #18
14:10 07.08.2026
17 Mими Кучева🐕🦺
14:15 07.08.2026
18 дядо дръмбир да те намести по ..чешки!
До коментар #16 от "на дядо вампир":ти ли си умника дето връщаше водата в дунав след като охлади...парогенераторите и турбините....!ПС.Утре отивам за боровинки ела по пътя за академика и викай дядо дръмпир....
14:17 07.08.2026
19 Чако
До коментар #14 от "дядо дръмпир да ви набута...мозък......":я кажи как "което е направено за козлодуй не е гениалност ,а селска хитрина ,която унищожава много вода от дунав"
Коментиран от #24, #40
14:17 07.08.2026
20 Защото е построено
14:17 07.08.2026
21 Феникс
14:20 07.08.2026
22 Присмехулник
14:21 07.08.2026
23 Бай той Толстой
Коментиран от #29
14:23 07.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Гориил
14:29 07.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Валентин
Коментиран от #30, #42
14:29 07.08.2026
28 Вашето мнение
До коментар #26 от "Вашето мнение":А да забравих и ДВ беше забранено.
14:30 07.08.2026
29 ха ха ха
До коментар #23 от "Бай той Толстой":Аха... Батерии. Ха ха ха. Мунчо. Седни и прочети йакво са рия "батерии"
14:30 07.08.2026
30 Вашето мнение
До коментар #27 от "Валентин":Кунева известна като мадам йес сър беше главен преговарящ с ес. България никога, нищо хубаво не е видяла от англосаксонската измет.
14:32 07.08.2026
31 Защото
Коментиран от #33
14:33 07.08.2026
32 Владимир Путин, президент
Синдром, Руски синдром.....
Който е с Русия, сам си подписва тъжна орисия !!!
Доказано и проверено с времето 👆
14:34 07.08.2026
33 Вашето мнение
До коментар #31 от "Защото":Краво, това което комунистите построихме третополовите жиндъри още не можете да разрушите.
Коментиран от #34, #35, #37
14:34 07.08.2026
34 Чезни пръдлю
До коментар #33 от "Вашето мнение":Построил бил.
15:02 07.08.2026
35 Герги
До коментар #33 от "Вашето мнение":Стари мохабети от селски вечеринки..
15:07 07.08.2026
36 Що да е странно?
До коментар #5 от "Гориил":Ние знаем, че те са си изчадия!
15:19 07.08.2026
37 Прав си!
До коментар #33 от "Вашето мнение":Ама на третополовите тука истината Ич не им изнася нещо! :)
15:21 07.08.2026
38 Естествено,
15:23 07.08.2026
39 Елелементарно
15:39 07.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ядосан
До коментар #27 от "Валентин":Кунева трябва да бъде удавена в Стряма край Войнягово.
15:44 07.08.2026
43 Ехо
До коментар #4 от "Русодебил":Спомни си Испания. Всички източници на енергия трябва да са развити, да има баланс, а не залитания. Мариците спасяват Европа, но много искаха да ги закрият.
16:01 07.08.2026
44 професор от БАН
Коментиран от #46
16:02 07.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 дядо дръмпир
До коментар #44 от "професор от БАН":И на професор ли стана ,а мешелче...сега да кажеш като триеш истината ,ще напълниш ли дунав???Дунав се пълни от реките в германия и НАЙ $ПАЧЕ ОТ РЕЙН ,понеже си професор и нищшо знаещ да ти кажа ,че тези централи направени по течението на дунава ще го Пресушат.А,това ,че бг е направила 3пъти по дълбоки шлюзове хаби 3пъти повече вода.тази вода е по ценна от АЕЦ,защото се оказва ,че вече се губи и не се въстановява ,глу...ко!такива като теб се учат единственно от пилето.....
16:08 07.08.2026
47 Правилно
До коментар #3 от "Кривоверен алкаш":И после да се чешат по глупавите кратуни и да се чудят какво да направят или да кажат, че некой друг им е виновен
16:31 07.08.2026
48 Тоалетна Хартия
До коментар #4 от "Русодебил":Има ток, защото в България няма производство.!! Ако имахме икономиката преди 1989 година и ние щяхме да страдам!!
16:38 07.08.2026
49 Митко
16:59 07.08.2026
50 Само до преди 2 месеца язовирите
17:06 07.08.2026