S&P Global запази рейтинга на Грузия на BB

Международната рейтингова агенция S&P Global запази суверенния рейтинг на Грузия на BB, променяйки перспективата от стабилна на положителна. Това беше обявено от пресслужбата на грузинското Министерство на финансите.

„В документа, оценяващ страната, се отбелязва, че Грузия поддържа устойчив икономически растеж, разумна макроикономическа политика и силно вътрешно търсене“, се казва в изявлението.

Този рейтинг се основава на нарастващи международни резерви, висок икономически растеж, стабилна фискална политика, умерен държавен дълг и стабилна банкова система. Това се подкрепя и от достъпа до преференциално финансиране от международни финансови институции, добави министерството.

Рейтинговата агенция отбелязва, че въпреки геополитическите предизвикателства Грузия показва силни икономически резултати. S&P очаква Грузия да продължи да следва ефективна фискална политика, която ще гарантира, че бюджетният дефицит и държавният дълг ще останат умерени.

Както отбелязва агенцията, базовият сценарий за икономическия растеж на Грузия през 2026 г. се прогнозира на 6,4%, през 2027 г. на 5,9%, а в средносрочен план на 5%.