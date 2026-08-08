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Светлана Василева и треньорът ѝ по бокс изненадаха с ново начинание (ВИДЕО)

Светлана Василева и треньорът ѝ по бокс изненадаха с ново начинание (ВИДЕО)

8 Август, 2026 14:24 1 592 20

  • светлана василева-
  • треньор-
  • подкаст-
  • сунай ремзи

Светлана ще участва в подкаста на спортиста

Светлана Василева и треньорът ѝ по бокс изненадаха с ново начинание (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Треньорът по бокс Сунай Ремзи и плеймейтката Светлана Василева разпалиха интереса в социалните мрежи към новите си планове. Двамата показаха забавна страна от отношенията си, като разкриха, че вместо да се отдадат на усилена тренировка, са прекарали време в разговори и добро настроение.

„Днес два часа се забавлявахме заедно, но не тренирахме“, призна Сунай Ремзи във видеото. Той с усмивка обясни, че причината е липса на мотивация, тъй като току-що се е върнал от морето.

„Светлана ме натиска, ама аз скатавам“, пошегува се треньорът, докато бившата госпожа Гущерова веднага го контрира, че при нея тренировките никога не остават на заден план.

Зад забавното видео обаче стои и по-голям повод – двамата съобщиха предстоящия първи епизод на нов подкаст, в който Светлана Василева ще бъде специален гост. В разговора тя ще разкаже повече за своя път към успеха, личния си опит и различни моменти от живота си.

Първият епизод на подкаста излиза утре, но феновете на Светлана ще следят с интерес кога ще излезе епизода с нея.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Еха

    7 1 Отговор
    Искам тази шапка

    Коментиран от #8

    14:27 08.08.2026

  • 2 Макето

    22 0 Отговор
    Светлана Василева има фенове…..?
    Това е голямата любопитна новина.

    14:27 08.08.2026

  • 3 Лост

    22 0 Отговор
    Не може да си гледа децата,а с бокс ще се занимава.

    14:30 08.08.2026

  • 4 Стига

    13 1 Отговор
    Бе, Светлето, кой ли не го е нокаутирал! Дори и аз като го треснах- извири краката!

    14:31 08.08.2026

  • 5 Лионел Андерс Меси 🇦🇷

    21 2 Отговор
    Много увиснали на тая лелка

    Коментиран от #7

    14:32 08.08.2026

  • 6 Васо

    9 0 Отговор
    Цигани

    14:44 08.08.2026

  • 7 Моряка

    9 3 Отговор

    До коментар #5 от "Лионел Андерс Меси 🇦🇷":

    Я па тоа!Жената е кърмила 4 деца.Даже добре изглежда.Ти един път да накърмиш и веднага ще ти увисне.

    14:49 08.08.2026

  • 8 Фют

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Еха":

    Много е кефеща!
    Те и на мен ми викаха тояжка, заради шапките с големи периферии :)

    14:57 08.08.2026

  • 9 Край

    15 0 Отговор
    Къв треньор по бокс бе тая да взима метлата и светлоотразителната жилетка и да мете улиците.

    Коментиран от #11

    14:58 08.08.2026

  • 10 БРАВО!

    5 1 Отговор
    Таз ки ки мо ра най ме кефи с чадъра без дръжка, дето си го е метнала на главата. Впрочем дръжката е главата й, но всяка друга дръжка на чадър е по-красива от таз на снимката! Впрочем не разбрах изобщо за какво става въпрос в това текстче, ама нейсе…около таз, каквото и да става, веднага пада!!!

    15:10 08.08.2026

  • 11 Лост

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Край":

    Ако избелее малко може и за Алибегов да мине.

    15:21 08.08.2026

  • 12 Много са и увиснали,

    5 0 Отговор
    вече изпуска влака,а и децата от онзи нерез.

    15:26 08.08.2026

  • 13 ПСИХОЛОГ

    3 0 Отговор
    КАКВИ СА ТЕЗИ РОДИТЕЛИ НАБУТАЛИ ДЕЦАТА СИ В МРЪСНИТЕ РЪЦЕТИ НА ТОЗИ ЗАТВОРНИК ЛЕЖАЛ ЗА УБИЙСТВО, СТАНАЛ ОТКРОВЕН ПЕДОФИЛ ОБЕЩОВАЙКИ НА МОМИЧЕТАТА И МАЙКИТЕ ИМ ЗВЕЗДНО БЭДЕЩЕ НА ДЕЦАТА ИМ .И ТОВА СЕ РАКЛАМИРА РОМСКАТА ТВ,КАНАЛ 3. ПОСЛЕ ПЛАЧАТ ЗА ДЕЦАТА СИ.

    15:31 08.08.2026

  • 14 ХАхаха

    3 0 Отговор
    ТОЗИ МАНГОНЕРЕЗ БИЛ ТРЕНЕР ПО УБИЙСТВА И ИЗНАСИЛВАНИЯ В ЗАТВОРА.

    15:37 08.08.2026

  • 15 Уточнение

    3 0 Отговор
    До кога ще ни занимавате с тази стара чанта?

    15:56 08.08.2026

  • 16 Това

    5 0 Отговор
    ли е актуалния сводник ?

    15:56 08.08.2026

  • 17 Още ли

    3 0 Отговор
    Не е намерила кой да я орибере с 4 густерчета и баба кунка?

    15:59 08.08.2026

  • 18 Колко ,

    3 1 Отговор
    петнайсетина години изкара в затвора въпросния боксьор за убийство ?

    Коментиран от #19

    16:01 08.08.2026

  • 19 Надзирател

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Колко ,":

    Само такива като вас се впечатляват. Сичкотоциганин е боксьор в затвора, но като ги затепам припадат при първа кръв.

    16:09 08.08.2026

  • 20 Каралаин

    1 0 Отговор
    Ма той малко си ган мааа.

    16:15 08.08.2026