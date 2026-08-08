Светлана Василева и треньорът ѝ по бокс изненадаха с ново начинание (ВИДЕО)

Треньорът по бокс Сунай Ремзи и плеймейтката Светлана Василева разпалиха интереса в социалните мрежи към новите си планове. Двамата показаха забавна страна от отношенията си, като разкриха, че вместо да се отдадат на усилена тренировка, са прекарали време в разговори и добро настроение.
„Днес два часа се забавлявахме заедно, но не тренирахме“, призна Сунай Ремзи във видеото. Той с усмивка обясни, че причината е липса на мотивация, тъй като току-що се е върнал от морето.
„Светлана ме натиска, ама аз скатавам“, пошегува се треньорът, докато бившата госпожа Гущерова веднага го контрира, че при нея тренировките никога не остават на заден план.
Зад забавното видео обаче стои и по-голям повод – двамата съобщиха предстоящия първи епизод на нов подкаст, в който Светлана Василева ще бъде специален гост. В разговора тя ще разкаже повече за своя път към успеха, личния си опит и различни моменти от живота си.
Първият епизод на подкаста излиза утре, но феновете на Светлана ще следят с интерес кога ще излезе епизода с нея.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Еха
Коментиран от #8
14:27 08.08.2026
2 Макето
Това е голямата любопитна новина.
14:27 08.08.2026
3 Лост
14:30 08.08.2026
4 Стига
14:31 08.08.2026
5 Лионел Андерс Меси 🇦🇷
Коментиран от #7
14:32 08.08.2026
6 Васо
14:44 08.08.2026
7 Моряка
До коментар #5 от "Лионел Андерс Меси 🇦🇷":Я па тоа!Жената е кърмила 4 деца.Даже добре изглежда.Ти един път да накърмиш и веднага ще ти увисне.
14:49 08.08.2026
8 Фют
До коментар #1 от "Еха":Много е кефеща!
Те и на мен ми викаха тояжка, заради шапките с големи периферии :)
14:57 08.08.2026
9 Край
Коментиран от #11
14:58 08.08.2026
10 БРАВО!
15:10 08.08.2026
11 Лост
До коментар #9 от "Край":Ако избелее малко може и за Алибегов да мине.
15:21 08.08.2026
12 Много са и увиснали,
15:26 08.08.2026
13 ПСИХОЛОГ
15:31 08.08.2026
14 ХАхаха
15:37 08.08.2026
15 Уточнение
15:56 08.08.2026
16 Това
15:56 08.08.2026
17 Още ли
15:59 08.08.2026
18 Колко ,
Коментиран от #19
16:01 08.08.2026
19 Надзирател
До коментар #18 от "Колко ,":Само такива като вас се впечатляват. Сичкотоциганин е боксьор в затвора, но като ги затепам припадат при първа кръв.
16:09 08.08.2026
20 Каралаин
16:15 08.08.2026