Разбиха голяма мрежа за трафик в Средиземно море

Мащабна международна полицейска операция разби една от най-големите престъпни мрежи за морски трафик на мигранти в Средиземно море. Групата е превозвала нелегално хора, наркотици и оръжия между Алжир и Испания, съобщава Africanews, позовавайки се на Европол и испанската Гражданска гвардия.

При акцията са арестувани общо 78 души – 77 в Испания и един в Алжир. Полицията е иззела 18 моторни лодки, наркотични вещества, сателитни телефони, пистолет и повече от 25 000 евро в брой.

Според испанската Гражданска гвардия групата е била сред най-големите престъпни организации, специализирани в морски трафик на хора в Средиземно море.

Мрежата е използвала двупосочен маршрут между Алжир и Испания. В едната посока са били превозвани наркотици към Северна Африка, а при обратните курсове лодките са били натъпквани с мигранти, които са транспортирани към испанското крайбрежие.

Испанските власти публикуваха кадри от операцията, на които се виждат арести на заподозрени, както и пачки с банкноти от по 50 евро, открити при претърсванията.

Операцията беше обявена само седмица след като десетки хиляди мигранти се насочиха към испанския анклав Сеута в Северна Африка, което допълнително изостри миграционния натиск по западносредиземноморския маршрут.

Разследването показва, че престъпната организация е комбинирала няколко вида незаконна дейност – трафик на хора, контрабанда на наркотици и оръжие – като е използвала бързоходни лодки и комуникационна техника за координиране на курсовете между двата бряга на Средиземно море.

Акцията е сред най-сериозните удари срещу организирания трафик по маршрута Алжир–Испания през последните месеци и идва на фона на засилен контрол по морските граници на Европейския съюз.