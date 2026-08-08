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Разбиха голяма мрежа за трафик в Средиземно море

Разбиха голяма мрежа за трафик в Средиземно море

8 Август, 2026 14:37 1 001 5

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  • полиция

При международна операция са арестувани 78 души, а властите иззеха лодки, наркотици, оръжие и пари в брой

Разбиха голяма мрежа за трафик в Средиземно море - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Мащабна международна полицейска операция разби една от най-големите престъпни мрежи за морски трафик на мигранти в Средиземно море. Групата е превозвала нелегално хора, наркотици и оръжия между Алжир и Испания, съобщава Africanews, позовавайки се на Европол и испанската Гражданска гвардия.

При акцията са арестувани общо 78 души – 77 в Испания и един в Алжир. Полицията е иззела 18 моторни лодки, наркотични вещества, сателитни телефони, пистолет и повече от 25 000 евро в брой.

Според испанската Гражданска гвардия групата е била сред най-големите престъпни организации, специализирани в морски трафик на хора в Средиземно море.

Мрежата е използвала двупосочен маршрут между Алжир и Испания. В едната посока са били превозвани наркотици към Северна Африка, а при обратните курсове лодките са били натъпквани с мигранти, които са транспортирани към испанското крайбрежие.

Испанските власти публикуваха кадри от операцията, на които се виждат арести на заподозрени, както и пачки с банкноти от по 50 евро, открити при претърсванията.

Операцията беше обявена само седмица след като десетки хиляди мигранти се насочиха към испанския анклав Сеута в Северна Африка, което допълнително изостри миграционния натиск по западносредиземноморския маршрут.

Разследването показва, че престъпната организация е комбинирала няколко вида незаконна дейност – трафик на хора, контрабанда на наркотици и оръжие – като е използвала бързоходни лодки и комуникационна техника за координиране на курсовете между двата бряга на Средиземно море.

Акцията е сред най-сериозните удари срещу организирания трафик по маршрута Алжир–Испания през последните месеци и идва на фона на засилен контрол по морските граници на Европейския съюз.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    3 0 Отговор
    Никаква операция не е това!!!
    Операция е, когато се отстрани заболяването!!!
    А в случая това трябва да се оперира с картечници!!!

    14:43 08.08.2026

  • 2 Тия щедри социални помощи

    3 0 Отговор
    в страните от ЕС които бяха предназначени за местното население в случай на безработица, болест, инвалидност автоматично бяха приложени към "клетите" бежанци осигурявайки им невиждан за тяхната страна стандарт на живот. Липсата на Шериат, свободното разпространение и употреба на алкохол, наркотици, проститутки привлече най-големите хайлази от арабския, азиатския и африкански свят. Бонусите като пари всеки месец, безплатно лечение, квартира, безплатни кухни, "голите" според тях жени по улици, басейни, плажове допълнително ги настърви. Спиране на всякакви помощи и привилегии и както в САЩ - на самолета и там откъдето е дошъл. За по-близки дестинации има автобуси, камионетки, влакове с подходящи (конски) вагони.
    Преселението отдавна е започнало, но вече му се вижда края. Не може една Европа от 450млн. население постигнала с наука, технологии и социални закони висок стандарт на живот, поучила се от двете големи войни, че мирът и човешкият живот са ценности и някакви полумаймуни да идват да живеят наготово и да правят каквото си искат.

    14:56 08.08.2026

  • 3 Абсурдистан

    3 0 Отговор
    Най-големите трафиканги на мигранти са НПО-та, които под предлог, че спасяват мигранти, всъщност ги превозват.

    15:05 08.08.2026

  • 4 Е и кво?

    1 0 Отговор
    "...и пачки с банкноти от по 50 евро, открити при претърсванията."

    Ха, ха, ха, ха, аматьори! У нас само по чекмеджетата пачките са от банкноти по 500 €, а за гарнитура държим и по няколко златни кюлчета.

    15:29 08.08.2026

  • 5 Сорос филантропа

    1 0 Отговор
    Долу ръцете от бизнесите ми!

    15:37 08.08.2026

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