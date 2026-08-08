Разбиха голяма мрежа за трафик в Средиземно море

Мащабна международна полицейска операция разби една от най-големите престъпни мрежи за морски трафик на мигранти в Средиземно море. Групата е превозвала нелегално хора, наркотици и оръжия между Алжир и Испания, съобщава Africanews, позовавайки се на Европол и испанската Гражданска гвардия.
При акцията са арестувани общо 78 души – 77 в Испания и един в Алжир. Полицията е иззела 18 моторни лодки, наркотични вещества, сателитни телефони, пистолет и повече от 25 000 евро в брой.
Според испанската Гражданска гвардия групата е била сред най-големите престъпни организации, специализирани в морски трафик на хора в Средиземно море.
Мрежата е използвала двупосочен маршрут между Алжир и Испания. В едната посока са били превозвани наркотици към Северна Африка, а при обратните курсове лодките са били натъпквани с мигранти, които са транспортирани към испанското крайбрежие.
Испанските власти публикуваха кадри от операцията, на които се виждат арести на заподозрени, както и пачки с банкноти от по 50 евро, открити при претърсванията.
Операцията беше обявена само седмица след като десетки хиляди мигранти се насочиха към испанския анклав Сеута в Северна Африка, което допълнително изостри миграционния натиск по западносредиземноморския маршрут.
Разследването показва, че престъпната организация е комбинирала няколко вида незаконна дейност – трафик на хора, контрабанда на наркотици и оръжие – като е използвала бързоходни лодки и комуникационна техника за координиране на курсовете между двата бряга на Средиземно море.
Акцията е сред най-сериозните удари срещу организирания трафик по маршрута Алжир–Испания през последните месеци и идва на фона на засилен контрол по морските граници на Европейския съюз.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Операция е, когато се отстрани заболяването!!!
А в случая това трябва да се оперира с картечници!!!
14:43 08.08.2026
2 Тия щедри социални помощи
Преселението отдавна е започнало, но вече му се вижда края. Не може една Европа от 450млн. население постигнала с наука, технологии и социални закони висок стандарт на живот, поучила се от двете големи войни, че мирът и човешкият живот са ценности и някакви полумаймуни да идват да живеят наготово и да правят каквото си искат.
14:56 08.08.2026
3 Абсурдистан
15:05 08.08.2026
4 Е и кво?
Ха, ха, ха, ха, аматьори! У нас само по чекмеджетата пачките са от банкноти по 500 €, а за гарнитура държим и по няколко златни кюлчета.
15:29 08.08.2026
5 Сорос филантропа
15:37 08.08.2026