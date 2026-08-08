Тайфунът „Долфин“ удари Окинава, Китай затвори пристанища

Тайфунът „Долфин“ връхлетя южната японска префектура Окинава в събота, като рани шестима души и остави без електричество повече от 50 000 сгради. В същото време Китай затвори пристанища, спря фериботни връзки и започна подготовка за очакваното навлизане на бурята по източното крайбрежие.

Петима възрастни жители на Окинава са получили наранявания, които не са животозастрашаващи, като трима от тях са паднали заради силния вятър. Още един човек е пострадал в префектура Кагошима, съобщават местните власти.

Близо 39 000 сгради в Кагошима и над 12 000 в Окинава са останали без ток. Японските авиокомпании ANA и Japan Airlines отмениха полети до и от Окинава.

Тайфунът се движи с максимални устойчиви ветрове от около 162 км/ч, а поривите достигат 216 км/ч. Най-силно засегнати в Япония се очаква да бъдат Окинава и остров Амами в префектура Кагошима.

В Китай властите определиха „Долфин“ като тайфун от оранжева категория – второто най-високо ниво на предупреждение. Очаква се бурята да достигне сушата между късните часове в неделя и ранните часове в понеделник, най-вероятно в района между град Джоушан в провинция Джъдзян и Фудин в провинция Фудзиен.

Китайският национален метеорологичен център прогнозира ветрове от 38 до 45 метра в секунда в близост до центъра на тайфуна. В някои части на източен Джъдзян могат да паднат над 600 мм валежи.

Властите в Джъдзян повишиха предупреждението за крайбрежните райони до най-високо ниво и преустановиха работата на пристанищата. В източен и южен Китай са спрени фериботи, част от строителните дейности са преустановени, а риболовните кораби са получили нареждане да се върнат в пристанищата.

Международното летище Нинбо Лише ще спре всички полети в неделя. Пристанището Яншан край Шанхай е било освободено от плавателни съдове още в петък вечерта, а част от железопътните услуги в делтата на река Яндзъ също ще бъдат прекъснати.

Заради тайфуна са отменени и 78 полета в Тайван, основно международни. Силни валежи се очакват в северната част на острова през уикенда. Към събота не са издадени заповеди за евакуация.