Мерил Стрийп разпродава на благотворителен търг костюми от „Дяволът носи Прада 2“ (СНИМКИ)

Американската актриса Мерил Стрийп застава зад благотворителен търг с костюми и аксесоари от хитовото продължение „Дяволът носи Прада 2“. Онлайн наддаването на сайта на аукционната къща Christie’s ще се проведе от 1 до 15 септември, а приходите ще бъдат насочени към Комитета за защита на журналистите и Съвета на модните дизайнери на Америка.

Трикратната носителка на „Оскар“, която отново влиза в ролята на безкомпромисната главна редакторка Миранда Пристли, е сред инициаторите на проекта. Мерил Стрийп участва и в организирането на подобен благотворителен търг след оригиналния филм от 2006 г.

Сред акцентите са яке с пискюли на Dries Van Noten, носено от Миранда Пристли, рокля Gabriela Hearst на Ан Хатауей като Анди Сакс, костюми на Dolce & Gabbana от сцените по време на Седмицата на модата в Милано и черната рокля с пера на Bad Binch TongTong, носена от певицата Лейди Гага във видеото към песента „Runway“. На търг ще бъдат предложени още бижу Tiffany & Co., носено от актрисата Емили Блънт, модел на емблематичните обувки Valentino Rockstud и сако на Schiaparelli от гардероба на Мерил Стрийп.

Част от най-ценните артикули и специални преживявания, свързани с филма, ще бъдат включени и в отделен благотворителен търг на 10 септември по време на Седмицата на модата в Ню Йорк. Събитието ще бъде само с покани.

Публиката ще може да разгледа част от колекцията безплатно в централата на Christie’s на Rockefeller Plaza в Ню Йорк между 8 и 13 септември.

Средствата за Комитета за защита на журналистите ще подкрепят работата на организацията за защита на репортери по света. Делът за CFDA ще бъде насочен към инициативи за развитие на модната индустрия и CFDA/Vogue Fashion Fund, който подпомага ново поколение дизайнери. Президентът и главен изпълнителен директор на CFDA Стивън Колб отбеляза, че търгът свързва именно двете основни теми на филма – модата и журналистиката.

„Дяволът носи Прада 2“ излезе по кината на 1 май, почти 20 години след оригинала, и се превърна в един от големите комерсиални успехи на 2026 г. Продължението е спечелило над 690 млн. долара в световния боксофис след края на основното си киноразпространение.

Режисьорът Дейвид Франкел отново събира основния актьорски състав – Мерил Стрийп като Миранда Пристли, Ан Хатауей като журналистката Анди Сакс, Емили Блънт като Емили Чарлтън и Стенли Тучи като модния директор Найджъл. Историята поставя героите в променена медийна среда, в която списание Runway се бори с натиска върху печатните издания и новите бизнес реалности.

Търгът превръща едни от най-разпознаваемите модни моменти от продължението в колекционерски предмети и едновременно продължава връзката на поредицата с реалния свят на модата и журналистиката.