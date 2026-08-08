Кая Гербер стана същинско копие на майка си Синди Крауфорд (СНИМКИ)

Американският модел и актриса Кая Гербер отново предизвика сравнения с майка си легендарния модел Синди Крауфорд, след като се появи с минималистична черна визия на събитие за новия сериал „The Shards“ в Лос Анджелис.

24-годишната Кая Гербер присъства на тематичното парти в Moonlight Rollerway, вдъхновено от 80-те години, с ансамбъл на Gucci. Тоалетът включваше къс топ тип бралет и дълга полупрозрачна пола, под която се виждаше бельо с висока талия. Визията беше завършена с пусната на свободни вълни коса, тънки вежди и матов грим.

Модният избор веднага беше сравнен с една от появите на супермодела Синди Крауфорд през 90-те. През 1996 г. Крауфорд присъства на премиерата на „Стриптийз“ с черен къс топ и панталон с висока талия, когато бе на 30 години.

Кая Гербер залага последователно на черното по време на промоционалната кампания на „The Shards“. За събитията около сериала тя вече се появи с прозрачна рокля с волани в Лондон и минималистична черна рокля в Ню Йорк, напомняща стила на Каролин Бесет-Кенеди.

Въпреки честите сравнения със Синди Крауфорд, самата Кая Гербер не смята, че приликата им е толкова силна.

„За мен е чест, когато хората казват, че приличам на майка си. Иска ми се да беше така. Мисля, че дори в най-добрите си дни не се доближавам до нея“, заяви моделът в скорошно интервю.

В „The Shards“ Кая Гербер играе Сюзън Рейнолдс. Психологическият трилър на Райън Мърфи е базиран на едноименния роман на Брет Ийстън Елис и се развива в Лос Анджелис през 1981 г. Историята проследява група привилегировани ученици, чийто живот се променя след появата на загадъчен нов съученик и серия убийства.

Любопитното е, че за образа си Кая Гербер не е използвала Синди Крауфорд като основно модно вдъхновение. Актрисата посочва Брук Шийлдс, Лорън Хътън и Джиа Каранджи сред моделите, повлияли върху стила на героинята ѝ.

„The Shards“ дебютира на 5 август по FX и Hulu в САЩ, като новите епизоди излизат всяка седмица.