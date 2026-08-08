Кая Гербер стана същинско копие на майка си Синди Крауфорд (СНИМКИ)

Американският модел и актриса Кая Гербер отново предизвика сравнения с майка си легендарния модел Синди Крауфорд, след като се появи с минималистична черна визия на събитие за новия сериал „The Shards“ в Лос Анджелис.
24-годишната Кая Гербер присъства на тематичното парти в Moonlight Rollerway, вдъхновено от 80-те години, с ансамбъл на Gucci. Тоалетът включваше къс топ тип бралет и дълга полупрозрачна пола, под която се виждаше бельо с висока талия. Визията беше завършена с пусната на свободни вълни коса, тънки вежди и матов грим.
Модният избор веднага беше сравнен с една от появите на супермодела Синди Крауфорд през 90-те. През 1996 г. Крауфорд присъства на премиерата на „Стриптийз“ с черен къс топ и панталон с висока талия, когато бе на 30 години.
Кая Гербер залага последователно на черното по време на промоционалната кампания на „The Shards“. За събитията около сериала тя вече се появи с прозрачна рокля с волани в Лондон и минималистична черна рокля в Ню Йорк, напомняща стила на Каролин Бесет-Кенеди.
Въпреки честите сравнения със Синди Крауфорд, самата Кая Гербер не смята, че приликата им е толкова силна.
„За мен е чест, когато хората казват, че приличам на майка си. Иска ми се да беше така. Мисля, че дори в най-добрите си дни не се доближавам до нея“, заяви моделът в скорошно интервю.
В „The Shards“ Кая Гербер играе Сюзън Рейнолдс. Психологическият трилър на Райън Мърфи е базиран на едноименния роман на Брет Ийстън Елис и се развива в Лос Анджелис през 1981 г. Историята проследява група привилегировани ученици, чийто живот се променя след появата на загадъчен нов съученик и серия убийства.
Любопитното е, че за образа си Кая Гербер не е използвала Синди Крауфорд като основно модно вдъхновение. Актрисата посочва Брук Шийлдс, Лорън Хътън и Джиа Каранджи сред моделите, повлияли върху стила на героинята ѝ.
„The Shards“ дебютира на 5 август по FX и Hulu в САЩ, като новите епизоди излизат всяка седмица.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БАЦО
17:50 08.08.2026
2 Соваж бейби
Коментиран от #4, #5, #16, #17
17:50 08.08.2026
3 Бойка Гербер
17:51 08.08.2026
4 Наверна ,
До коментар #2 от "Соваж бейби":Ти си па голема убавица ..
Коментиран от #14
17:59 08.08.2026
5 Абе....
До коментар #2 от "Соваж бейби":Я остави тая работа на мъжете, да казват коя и колко да става.
Коментиран от #11
18:02 08.08.2026
6 Хихи
18:12 08.08.2026
7 Помак
Коментиран от #21
18:16 08.08.2026
8 Конана
18:46 08.08.2026
9 Браво
19:08 08.08.2026
10 Дзак
19:10 08.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 бушприт
19:18 08.08.2026
13 Хелоу блу стоун
19:18 08.08.2026
14 Соваж бейби
До коментар #4 от "Наверна ,":Да съм писала нещо подобно за себе си ?
Всеки има собствено мнение !
19:18 08.08.2026
15 Бай Онзи
19:35 08.08.2026
16 Ко речи?
До коментар #2 от "Соваж бейби":Ко пък? Нема да я върне?
19:37 08.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Майката никога не е изглеждала
Коментиран от #20
19:54 08.08.2026
19 ай ти то
20:28 08.08.2026
20 така е
До коментар #18 от "Майката никога не е изглеждала":В майка и имаше жизненост, женственос и мекота докато Кая е прекалено кльощава и някак си това я състари в лице а е само на 24 години.Бързо загуби младежката свежест иначе има хубави гени.
21:12 08.08.2026
21 гинеколог - любител
До коментар #7 от "Помак":Права е Кая да не смята, че прилича толкова на майка си. По мое мнение е по-добро , но все пак е копие на майка си. И прави нейните грешки.
22:15 08.08.2026