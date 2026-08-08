Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Кая Гербер стана същинско копие на майка си Синди Крауфорд (СНИМКИ)

Кая Гербер стана същинско копие на майка си Синди Крауфорд (СНИМКИ)

8 Август, 2026 17:47 2 585 21

  • кая гербер-
  • синди крауфорд-
  • синди кроуфорд-
  • модел-
  • актриса-
  • прилика-
  • майка-
  • дъщеря

От своя страна младата Кая не смята, че прилича толкова на майка си

Кая Гербер стана същинско копие на майка си Синди Крауфорд (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският модел и актриса Кая Гербер отново предизвика сравнения с майка си легендарния модел Синди Крауфорд, след като се появи с минималистична черна визия на събитие за новия сериал „The Shards“ в Лос Анджелис.

24-годишната Кая Гербер присъства на тематичното парти в Moonlight Rollerway, вдъхновено от 80-те години, с ансамбъл на Gucci. Тоалетът включваше къс топ тип бралет и дълга полупрозрачна пола, под която се виждаше бельо с висока талия. Визията беше завършена с пусната на свободни вълни коса, тънки вежди и матов грим.

A post shared by Kaia Gerber News (@updatesonkaia)

Модният избор веднага беше сравнен с една от появите на супермодела Синди Крауфорд през 90-те. През 1996 г. Крауфорд присъства на премиерата на „Стриптийз“ с черен къс топ и панталон с висока талия, когато бе на 30 години.

Кая Гербер залага последователно на черното по време на промоционалната кампания на „The Shards“. За събитията около сериала тя вече се появи с прозрачна рокля с волани в Лондон и минималистична черна рокля в Ню Йорк, напомняща стила на Каролин Бесет-Кенеди.

Въпреки честите сравнения със Синди Крауфорд, самата Кая Гербер не смята, че приликата им е толкова силна.

„За мен е чест, когато хората казват, че приличам на майка си. Иска ми се да беше така. Мисля, че дори в най-добрите си дни не се доближавам до нея“, заяви моделът в скорошно интервю.

В „The Shards“ Кая Гербер играе Сюзън Рейнолдс. Психологическият трилър на Райън Мърфи е базиран на едноименния роман на Брет Ийстън Елис и се развива в Лос Анджелис през 1981 г. Историята проследява група привилегировани ученици, чийто живот се променя след появата на загадъчен нов съученик и серия убийства.

Любопитното е, че за образа си Кая Гербер не е използвала Синди Крауфорд като основно модно вдъхновение. Актрисата посочва Брук Шийлдс, Лорън Хътън и Джиа Каранджи сред моделите, повлияли върху стила на героинята ѝ.

„The Shards“ дебютира на 5 август по FX и Hulu в САЩ, като новите епизоди излизат всяка седмица.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БАЦО

    8 4 Отговор
    Тая Гербер е от наште .🤘

    17:50 08.08.2026

  • 2 Соваж бейби

    11 16 Отговор
    Глупости ,Кая е доста по грозна от майка си няма харизма за манекенка.

    Коментиран от #4, #5, #16, #17

    17:50 08.08.2026

  • 3 Бойка Гербер

    9 1 Отговор
    Аз съм пълно копие на Амет Доан и ще свърша като него.

    17:51 08.08.2026

  • 4 Наверна ,

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Соваж бейби":

    Ти си па голема убавица ..

    Коментиран от #14

    17:59 08.08.2026

  • 5 Абе....

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Соваж бейби":

    Я остави тая работа на мъжете, да казват коя и колко да става.

    Коментиран от #11

    18:02 08.08.2026

  • 6 Хихи

    2 6 Отговор
    Крава на порт

    18:12 08.08.2026

  • 7 Помак

    5 3 Отговор
    А х котен це е ... Слабите много хубао го паят

    Коментиран от #21

    18:16 08.08.2026

  • 8 Конана

    2 2 Отговор
    Аз пък се точа за наборката, ще я докопам някога🙂

    18:46 08.08.2026

  • 9 Браво

    3 0 Отговор
    Е тва е хубава жена.

    19:08 08.08.2026

  • 10 Дзак

    0 0 Отговор
    Гладна кокошка просо сънува!

    19:10 08.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 бушприт

    0 2 Отговор
    Американската моделка и актриса Кая Гербер.....легендарната моделка Синди Крауфорд,

    19:18 08.08.2026

  • 13 Хелоу блу стоун

    3 0 Отговор
    Името на манекенката е Синди КРОФЪРД.

    19:18 08.08.2026

  • 14 Соваж бейби

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Наверна ,":

    Да съм писала нещо подобно за себе си ?
    Всеки има собствено мнение !

    19:18 08.08.2026

  • 15 Бай Онзи

    2 1 Отговор
    И двете, дедо попе!

    19:35 08.08.2026

  • 16 Ко речи?

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Соваж бейби":

    Ко пък? Нема да я върне?

    19:37 08.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Майката никога не е изглеждала

    2 1 Отговор
    Като жив скелет , винаги си е имала достатъчно от всичко , докато щерката има някои липси

    Коментиран от #20

    19:54 08.08.2026

  • 19 ай ти то

    3 2 Отговор
    Копие, но с изхабен тонер на притнера.

    20:28 08.08.2026

  • 20 така е

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Майката никога не е изглеждала":

    В майка и имаше жизненост, женственос и мекота докато Кая е прекалено кльощава и някак си това я състари в лице а е само на 24 години.Бързо загуби младежката свежест иначе има хубави гени.

    21:12 08.08.2026

  • 21 гинеколог - любител

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Помак":

    Права е Кая да не смята, че прилича толкова на майка си. По мое мнение е по-добро , но все пак е копие на майка си. И прави нейните грешки.

    22:15 08.08.2026