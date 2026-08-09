Лудогорец триумфира с обрат срещу Черно море на "Тича"

Футболният спектакъл на стадион "Тича" във Варна предложи истинска вихрушка от емоции за феновете на българския футбол. Лудогорец излезе победител с 3:2 срещу Черно море в среща от четвъртия кръг на Първа лига, след като домакините поведоха, но не успяха да удържат устрема на шампионите.

Още от първия съдийски сигнал Черно море демонстрира амбиция и настойчивост. Георги Лазаров бе близо до откриване на резултата още в 10-ата минута, но Антон Недялков се намеси решително. Натискът на варненци даде плод в 30-ата минута – Ертан Томбак проби по десния фланг и подаде ниско към Лазаров, който хладнокръвно прати топката във вратата за 1:0.

След антракта гостите от Разград излязоха преобразени. Само две минути след подновяването на играта, Руан Крус се възползва от рикошет и изравни резултата с доза късмет. Еуфорията в лагера на Лудогорец не стихна – в 50-ата минута отново Руан бе точен, този път след прецизна атака, и обърна мача в полза на гостите – 1:2.

В 53-ата минута Ивайло Чочев покачи на 1:3 с майсторски удар с глава след центриране на Симеон Шишков. Черно море не се предаде и в 84-ата минута Николай Златев върна интригата с красиво попадение, но времето не стигна за нов обрат.

След този успех Лудогорец се изравни по точки с лидера Левски – и двата тима имат по 12 пункта. Черно море остава на 12-о място с едва една точка и ще търси първа победа в следващите си срещи.