Люка Дин се завръща триумфално в ПСЖ: Ново начало за френския ас

Пари Сен Жермен изненада футболната общественост с официалното обявяване на завръщането на Люка Дин. След години, изпълнени с успехи и предизвикателства из най-големите европейски първенства, 33-годишният ляв бек отново ще защитава цветовете на столичния гранд. Дин парафира договор до 2029 година и ще носи фланелката с номер 12 – символ на новата си мисия в ПСЖ.

Кариерата на Дин започва в Лил, където талантът му бързо го изстрелва към елита. През 2013 година той за първи път облича екипа на ПСЖ, а за два сезона в Париж записва 44 двубоя и 5 асистенции. През този период Дин печели два пъти титлата в Лига 1, както и по два пъти Купата на Франция и Купата на лигата, а също така триумфира и три пъти със Суперкупата на Франция. Следващата спирка в кариерата му е Рома, където през сезон 2015/16 изиграва 42 мача, бележи 3 гола и добавя 4 асистенции. Представянето му в Италия не остава незабелязано и скоро след това Барселона го привлича в редиците си. В Каталуния Дин се окичва с две титли в Ла Лига, две Купи на Краля и една Суперкупа на Испания, като за "блаугранас" записва 46 срещи, 2 гола и 3 асистенции.

След престоя си в Испания, Дин се отправя към Висшата лига, където се превръща в един от най-стабилните леви защитници. В Евертън той изиграва 127 мача, реализира 6 попадения и прави 20 асистенции. През 2022 година преминава в Астън Вила, където се утвърждава като лидер и ключова фигура. За бирмингамци Дин записва впечатляващите 182 двубоя, 4 гола и 24 асистенции, а през 2026 година изиграва важна роля за спечелването на Лига Европа.

На международната сцена Люка Дин е истински стожер за "петлите". С 64 мача за националния отбор на Франция, той е част от златното поколение, което печели Световното първенство за младежи до 20 години и Лигата на нациите през 2021 година. Дин участва на Мондиалите през 2014 и 2026 година, като през последния турнир е титуляр в шест срещи и помага на Франция да достигне до полуфиналите.