Лучано Спалети настоява за по-добра синхронизация в Ювентус

Ювентус започна предсезонната си подготовка с горчив привкус, след като отстъпи с 1:2 на Интер в приятелски двубой, изигран на австралийска земя. Въпреки че резултатът не бе от решаващо значение, наставникът Лучано Спалети не скри разочарованието си от представянето на своите възпитаници.

„Виждам потенциал в Алайбегович и Коло Муани, но те все още не са в оптимална кондиция. Пристигнаха едва преди три дни и може би бе прибързано да играят цяло полувреме“, коментира Спалети след срещата. Той подчерта, че двамата футболисти са с безспорни качества, но целият състав трябва да намери баланса, който липсваше срещу Интер.

Спалети не пропусна да отбележи, че съперникът им е демонстрирал по-голяма отборна спойка, особено през първата част на мача. „Интер показа, че са по-организирани и единни. За нас това е сигнал, че трябва да работим още по-усърдно, за да изградим истински колектив“, допълни треньорът на Ювентус

В заключение, Спалети изрази увереност, че с повече тренировки и търпение, Ювентус ще успее да изгради необходимата отборна химия. „Това е процес, през който трябва да преминем, за да постигнем желаното развитие“, завърши той.