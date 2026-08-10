Извънредни мерки в Камчатка! Най-тежко въоръжените подводници в света са покрити с мрежи срещу дронове

Руският флот започна да инсталира големи мрежи срещу дронове над ядрените си балистични подводници във военноморската база Рибачий на полуостров Камчатка, пише MWM, позовавайки се на сателитни изображения, които показват множество руски подводници, покрити с големи надземни мрежи с защита, простираща се през няколко подводни пристанища.

Тези мерки са в отговор на бързия растеж на украинската безпилотна война, и показва, че опасенията относно атаките с дронове вече се простират и до някои от най-стратегически важните активи в руските въоръжени сили.

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Фактът, че такива мерки се налагат върху балистичните подводници, е изключително значим, тъй като тези кораби са проектирани главно да оцелеят, като останат незабелязани и оперират в морето, а не чрез поемане на удари, докато стоят в пристанище. Веднъж щом подводницата се озове до кей, обаче, огромният ѝ размер и предсказуемо местоположение могат да я направят значително по-уязвима към все по-сложни безпилотни системи.

База Рибачий е особено значима, защото служи като основна база на Тихоокеанския флот за руските подводници от клас "Борей" с ядрени балистични ракети, които са най-тежко въоръжените военни кораби в света.

Кадри от цяла Русия показват продължаващи операции за укрепване на високоценни цели срещу удари с дронове, включително разполагането на хеликоптери Ми-26 в Москва за позициониране на стационарни системи за противовъздушна отбрана на покривите на високи сгради. Стана ясно, че Русия строи и специални хранилища, за да защити най-големите си изтребители Су-34.

Су-34 също така е смятан и за изтребителя с най-голям обсег в света.