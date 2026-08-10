Извънредни мерки в Камчатка! Най-тежко въоръжените подводници в света са покрити с мрежи срещу дронове

Руският флот започна да инсталира големи мрежи срещу дронове над ядрените си балистични подводници във военноморската база Рибачий на полуостров Камчатка, пише MWM, позовавайки се на сателитни изображения, които показват множество руски подводници, покрити с големи надземни мрежи с защита, простираща се през няколко подводни пристанища.
Тези мерки са в отговор на бързия растеж на украинската безпилотна война, и показва, че опасенията относно атаките с дронове вече се простират и до някои от най-стратегически важните активи в руските въоръжени сили.
Фактът, че такива мерки се налагат върху балистичните подводници, е изключително значим, тъй като тези кораби са проектирани главно да оцелеят, като останат незабелязани и оперират в морето, а не чрез поемане на удари, докато стоят в пристанище. Веднъж щом подводницата се озове до кей, обаче, огромният ѝ размер и предсказуемо местоположение могат да я направят значително по-уязвима към все по-сложни безпилотни системи.
База Рибачий е особено значима, защото служи като основна база на Тихоокеанския флот за руските подводници от клас "Борей" с ядрени балистични ракети, които са най-тежко въоръжените военни кораби в света.
Кадри от цяла Русия показват продължаващи операции за укрепване на високоценни цели срещу удари с дронове, включително разполагането на хеликоптери Ми-26 в Москва за позициониране на стационарни системи за противовъздушна отбрана на покривите на високи сгради. Стана ясно, че Русия строи и специални хранилища, за да защити най-големите си изтребители Су-34.
Су-34 също така е смятан и за изтребителя с най-голям обсег в света.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 чичо Кольо
Коментиран от #4, #24
11:26 10.08.2026
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6 няма край
Коментиран от #36
11:30 10.08.2026
7 Напалм
11:31 10.08.2026
8 Путин е магьосник
Вечерта преди височайшата визита цените на горивата на бензиностанциите в Красноярск, Сосновоборск и Железногорск неочаквано паднаха: АИ-95 поевтиня от 91 рубли на 67 рубли за литър, а АИ-92 - от 87 рубли на 63 рубли. Веднага щом Путин напусна града, на бензиностанциите от най-голямата верига в региона - “Красноярскнефтепродукт” (КНП), бензините АИ-92 и АИ-95 се повишиха с 24 рубли, a дизеловото гориво - с 21 рубли.
Коментиран от #37
11:33 10.08.2026
9 Някой
Коментиран от #11
11:33 10.08.2026
10 Един
11:33 10.08.2026
11 Как можеш
До коментар #9 от "Някой":да се възхищаваш от такива рекорди при условие, че 90% от руснаците живеят като скотове.
Коментиран от #27, #39
11:37 10.08.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
11:37 10.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Kaлпазанин
Коментиран от #15, #16, #20
11:43 10.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Перничанин
11:51 10.08.2026
19 Мишел
Коментиран от #21
11:53 10.08.2026
20 Маргарет Тачър
До коментар #14 от "Kaлпазанин":Най-много пусин да пометне с близнетата
11:54 10.08.2026
21 Да не си
До коментар #19 от "Мишел":Трол случайно?
Коментиран от #30
11:56 10.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 рибачий
12:06 10.08.2026
24 дядо Петър
До коментар #1 от "чичо Кольо":Може, дедовото. Ама какво ще стане, ако една такава подводница започне да гърми с това, което има? Чат ли си? От Киев и Украйна нищо няма да остане. Само купчина радиоактивен прах. На теб кой ти каза, че ако се атакува такава подводница тя ще стои като мишена и нищо няма да прави? Сигурация има ли!
Коментиран от #26, #29, #31, #44
12:12 10.08.2026
25 Цеко
Коментиран от #33
12:12 10.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 дядо Петър
До коментар #11 от "Как можеш":Това за скотовете от "Дойче веле" ли ти го казаха, дедовото? Умната, че има опасност от мозъчно увреждане! Да не си на надница, дедовото? Как е, добре ли плащат?
12:15 10.08.2026
28 Цеко
12:15 10.08.2026
29 Реалист
До коментар #24 от "дядо Петър":Русия да атакува Киев с подводница, а бе ти добре ли си?!
Коментиран от #35
12:16 10.08.2026
30 не е сам
До коментар #21 от "Да не си":Цял взвод са зад този ник. Затова са денонощно по форумите.
12:22 10.08.2026
31 Ой ой ой
До коментар #24 от "дядо Петър":Ай как хочется, ай ай ай! Ииииих!
12:24 10.08.2026
32 няма край
12:26 10.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Само,че
12:35 10.08.2026
35 дядо Петър
До коментар #29 от "Реалист":Подводниците от клас "Борей" са въоръжени с ракети "Булава". Знаеш ли какъв радиус на действие имат? Ами ограмотявай се. Нали се сещаш, че подводницата плува и може да се премести така, че всичко да е в обхвата и на действие.
Коментиран от #42, #45
12:41 10.08.2026
36 Анти-бот
До коментар #6 от "няма край":Кучетата си лаят, керванът си върви..
12:41 10.08.2026
37 Вале-каро
До коментар #8 от "Путин е магьосник":Ето . От такива търговци-мошенници страда и България.
12:45 10.08.2026
38 Чета "новини" , чета коментари
12:46 10.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 хахаха
13:07 10.08.2026
41 Дреме ѝ на балистичната ракета
13:15 10.08.2026
42 хех
До коментар #35 от "дядо Петър":До момента Булава е с 50% успеваемост. Затова руснаците избягват много много да ги споменават. Ама от къде да ги знаеш тези неща.
Коментиран от #43
13:16 10.08.2026
43 хахаха
До коментар #42 от "хех":и къде е използвана Булава, че да направим тоз извод?
13:20 10.08.2026
44 Гошо
До коментар #24 от "дядо Петър":Ее приятелю, то и тежките бомбардировачи, дето ги подпалиха на руските летища в сибир( операция паяжина ) носят товар, който нанася тежки щети, ама не успяха да нанесат щети, ами изгоряха като купа сено!
13:29 10.08.2026
45 плуай плуай
До коментар #35 от "дядо Петър":ней риба
13:35 10.08.2026