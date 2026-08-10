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Извънредни мерки в Камчатка! Най-тежко въоръжените подводници в света са покрити с мрежи срещу дронове
  Тема: Украйна

Извънредни мерки в Камчатка! Най-тежко въоръжените подводници в света са покрити с мрежи срещу дронове

10 Август, 2026 11:23 2 713 45

  • камчатка-
  • русия-
  • подводници-
  • ракети-
  • дронове

Тези мерки са в отговор на бързия растеж на украинската безпилотна война, и показва, че опасенията относно атаките с дронове вече се простират и до някои от най-стратегически важните активи в руските въоръжени сили

Извънредни мерки в Камчатка! Най-тежко въоръжените подводници в света са покрити с мрежи срещу дронове - 1
Фокус Фокус

Руският флот започна да инсталира големи мрежи срещу дронове над ядрените си балистични подводници във военноморската база Рибачий на полуостров Камчатка, пише MWM, позовавайки се на сателитни изображения, които показват множество руски подводници, покрити с големи надземни мрежи с защита, простираща се през няколко подводни пристанища.

Тези мерки са в отговор на бързия растеж на украинската безпилотна война, и показва, че опасенията относно атаките с дронове вече се простират и до някои от най-стратегически важните активи в руските въоръжени сили.

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Фактът, че такива мерки се налагат върху балистичните подводници, е изключително значим, тъй като тези кораби са проектирани главно да оцелеят, като останат незабелязани и оперират в морето, а не чрез поемане на удари, докато стоят в пристанище. Веднъж щом подводницата се озове до кей, обаче, огромният ѝ размер и предсказуемо местоположение могат да я направят значително по-уязвима към все по-сложни безпилотни системи.

База Рибачий е особено значима, защото служи като основна база на Тихоокеанския флот за руските подводници от клас "Борей" с ядрени балистични ракети, които са най-тежко въоръжените военни кораби в света.

Кадри от цяла Русия показват продължаващи операции за укрепване на високоценни цели срещу удари с дронове, включително разполагането на хеликоптери Ми-26 в Москва за позициониране на стационарни системи за противовъздушна отбрана на покривите на високи сгради. Стана ясно, че Русия строи и специални хранилища, за да защити най-големите си изтребители Су-34.

Су-34 също така е смятан и за изтребителя с най-голям обсег в света.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 чичо Кольо

    30 39 Отговор
    Украинците и там ще ги добарат.

    Коментиран от #4, #24

    11:26 10.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 няма край

    33 30 Отговор
    Няма край руския резил. Няма край.

    Коментиран от #36

    11:30 10.08.2026

  • 7 Напалм

    13 7 Отговор
    пирогел. Бензин.

    11:31 10.08.2026

  • 8 Путин е магьосник

    17 13 Отговор
    В Красноярск бензиностанциите първо рязко свалиха, а после драстично повишиха цените на горивата в рамките на два дни. Причината бе посещението на руския президент Владимир Путин в града, пише местният вестник „Проспект Мира“, както и множество руски Телеграм канали.

    Вечерта преди височайшата визита цените на горивата на бензиностанциите в Красноярск, Сосновоборск и Железногорск неочаквано паднаха: АИ-95 поевтиня от 91 рубли на 67 рубли за литър, а АИ-92 - от 87 рубли на 63 рубли. Веднага щом Путин напусна града, на бензиностанциите от най-голямата верига в региона - “Красноярскнефтепродукт” (КНП), бензините АИ-92 и АИ-95 се повишиха с 24 рубли, a дизеловото гориво - с 21 рубли.

    Коментиран от #37

    11:33 10.08.2026

  • 9 Някой

    15 17 Отговор
    Точно показаната (Акула/Тайфун) е супер здрава с 2 улея, 2 ядрени реактори и вътре дори басейн. 173 метра дълга - на футболен терени на стадиони са 100-110 метра. 23 метра широка - 50 метра са на футболен терен. С това нагоре 25 метра висока - около 8 етажен блок. 48 000 тона водоизместимост. 20 ядрени ракети.

    Коментиран от #11

    11:33 10.08.2026

  • 10 Един

    18 21 Отговор
    Путлер е опакован в противодронни мрежи.

    11:33 10.08.2026

  • 11 Как можеш

    26 26 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    да се възхищаваш от такива рекорди при условие, че 90% от руснаците живеят като скотове.

    Коментиран от #27, #39

    11:37 10.08.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    22 16 Отговор
    на тия вече и врабчетата им се смеят

    11:37 10.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Kaлпазанин

    13 19 Отговор
    А аз чух от някой друг който е видял че руснаците бягали панически от Москва и Санкт Петербург ,само идиот би ви повярвал .а имате ли си представа ако укрите или някой гръмне атомна подводница какво ще се случи

    Коментиран от #15, #16, #20

    11:43 10.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Перничанин

    10 7 Отговор
    Ще добарат🖕.

    11:51 10.08.2026

  • 19 Мишел

    12 12 Отговор
    За да се отучи да атакува руските стратегически оръжия, Украйна ще получи удар с такова оръжие.

    Коментиран от #21

    11:53 10.08.2026

  • 20 Маргарет Тачър

    12 10 Отговор

    До коментар #14 от "Kaлпазанин":

    Най-много пусин да пометне с близнетата

    11:54 10.08.2026

  • 21 Да не си

    7 4 Отговор

    До коментар #19 от "Мишел":

    Трол случайно?

    Коментиран от #30

    11:56 10.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 рибачий

    5 3 Отговор
    хрэн собачий 🤡

    12:06 10.08.2026

  • 24 дядо Петър

    12 12 Отговор

    До коментар #1 от "чичо Кольо":

    Може, дедовото. Ама какво ще стане, ако една такава подводница започне да гърми с това, което има? Чат ли си? От Киев и Украйна нищо няма да остане. Само купчина радиоактивен прах. На теб кой ти каза, че ако се атакува такава подводница тя ще стои като мишена и нищо няма да прави? Сигурация има ли!

    Коментиран от #26, #29, #31, #44

    12:12 10.08.2026

  • 25 Цеко

    9 13 Отговор
    Жалки ват ници...чакаме директно попадение на дрон връз землянката на Путлер!

    Коментиран от #33

    12:12 10.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 дядо Петър

    10 8 Отговор

    До коментар #11 от "Как можеш":

    Това за скотовете от "Дойче веле" ли ти го казаха, дедовото? Умната, че има опасност от мозъчно увреждане! Да не си на надница, дедовото? Как е, добре ли плащат?

    12:15 10.08.2026

  • 28 Цеко

    9 11 Отговор
    Смешник, ах колко про ст си тииии...руска подводница щяла да гърми по Киев??? Ахахаааха, всички русофили ли сет толкова про стииии бе???

    12:15 10.08.2026

  • 29 Реалист

    5 11 Отговор

    До коментар #24 от "дядо Петър":

    Русия да атакува Киев с подводница, а бе ти добре ли си?!

    Коментиран от #35

    12:16 10.08.2026

  • 30 не е сам

    11 1 Отговор

    До коментар #21 от "Да не си":

    Цял взвод са зад този ник. Затова са денонощно по форумите.

    12:22 10.08.2026

  • 31 Ой ой ой

    3 5 Отговор

    До коментар #24 от "дядо Петър":

    Ай как хочется, ай ай ай! Ииииих!

    12:24 10.08.2026

  • 32 няма край

    7 8 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма край.

    12:26 10.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Само,че

    6 6 Отговор
    Най яките руски подводници са под ледовете северния ледовит океан.Друга част са около Америка.

    12:35 10.08.2026

  • 35 дядо Петър

    9 6 Отговор

    До коментар #29 от "Реалист":

    Подводниците от клас "Борей" са въоръжени с ракети "Булава". Знаеш ли какъв радиус на действие имат? Ами ограмотявай се. Нали се сещаш, че подводницата плува и може да се премести така, че всичко да е в обхвата и на действие.

    Коментиран от #42, #45

    12:41 10.08.2026

  • 36 Анти-бот

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "няма край":

    Кучетата си лаят, керванът си върви..

    12:41 10.08.2026

  • 37 Вале-каро

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Путин е магьосник":

    Ето . От такива търговци-мошенници страда и България.

    12:45 10.08.2026

  • 38 Чета "новини" , чета коментари

    8 4 Отговор
    и не разбирам - толкова ли наивни са и журналята и читателите. Как точно си представяте ядрена подводница за 1-2 млрд. да стои на открито, в база която се вижда в Гугъл мапс. Да, виждат се постоянно подводници на кей - по цял свят, но не са точно тези подводници за които пишете.

    12:46 10.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 хахаха

    4 1 Отговор
    разстоянието от киев до Камчатка по права линия е 7523 км...

    13:07 10.08.2026

  • 41 Дреме ѝ на балистичната ракета

    3 1 Отговор
    Дреме ѝ на балистичната ракета каква мрежа са опънали върху подводницата. Ама щом им харесва движухата да опъват.

    13:15 10.08.2026

  • 42 хех

    4 4 Отговор

    До коментар #35 от "дядо Петър":

    До момента Булава е с 50% успеваемост. Затова руснаците избягват много много да ги споменават. Ама от къде да ги знаеш тези неща.

    Коментиран от #43

    13:16 10.08.2026

  • 43 хахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "хех":

    и къде е използвана Булава, че да направим тоз извод?

    13:20 10.08.2026

  • 44 Гошо

    6 3 Отговор

    До коментар #24 от "дядо Петър":

    Ее приятелю, то и тежките бомбардировачи, дето ги подпалиха на руските летища в сибир( операция паяжина ) носят товар, който нанася тежки щети, ама не успяха да нанесат щети, ами изгоряха като купа сено!

    13:29 10.08.2026

  • 45 плуай плуай

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "дядо Петър":

    ней риба

    13:35 10.08.2026

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