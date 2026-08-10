Руски обстрел в Харковска област уби петима души

Руски удар в североизточната украинска Харковска област причини смъртта на петима души, съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес, предава БТА.
Руските сили са извършили „масиран артилерийски обстрел“ срещу жилищна зона в село в Чугуевски район. Канцеларията на украинския главен прокурор съобщи за нападението в „Телеграм“ и публикува снимки на разрушени жилищни сгради.
Междувременно украинските военновъздушни сили съобщиха за мащабна руска въздушна атака срещу страната. По данни на украинската страна от снощи насам противовъздушната отбрана е неутрализирала 92 дрона и три малогабаритни крилати ракети „Бандерол“.
Според информацията руските сили са използвали общо 126 ударни дрона, включително реактивни безпилотни апарати от типовете „Шахед“ и „Гербера“, както и дронове примамки „Пародия“. Те са били изстреляни от територията на Русия, Крим и окупираната част на Донецка област.
Атаката е включвала и управляема крилата ракета „Кинжал“ и три ракети „Бандерол“, изстреляни от въздушното пространство над Черно море.
Украинските военновъздушни сили посочиха, че въздушното нападение е било отблъснато с участието на авиацията на Силите за отбрана на Украйна, зенитно-ракетни подразделения, сили за радиоелектронна борба, подразделения за безпилотни системи и мобилни огневи групи.
По данни на украинската страна попадения от 31 дрона са регистрирани на 22 места, а на още две места са паднали отломки от свалени въздушни обекти.
Последните удари отново показват мащаба на въздушната война между Русия и Украйна, при която дронове и ракети се използват едновременно срещу военни, енергийни и граждански цели.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Укротроляга, имаш разсейки от рака.
11:30 10.08.2026
2 Укротроляга, имаш разсейки от рака.
11:31 10.08.2026
3 Укротроляга, имаш разсейки от рака.
11:31 10.08.2026
4 Е, тя нали Украйна
11:36 10.08.2026
5 Топчията
11:39 10.08.2026
6 Я пък тоя
11:41 10.08.2026