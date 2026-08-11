ЦСКА 1948 срещу Панатинайкос: Битка за плейофите!

Българският представител ЦСКА 1948 се изправя днес срещу гръцкия гранд Панатинайкос в решителен мач-реванш от третия предварителен кръг на Лигата на конференциите.

Двубоят ще се играе на Националния стадион „Васил Левски“ в София от 20:30 часа. След изненадващото и изключително престижно равенство 1:1 в първия двубой в Атина, момчетата на старши треньора Александър Александров имат исторически шанс да елиминират именития си съперник.

В лагера на ЦСКА 1948: Без страх и с високо самочувствие

Българският тим влиза в сблъсъка в отлична форма и серия от позитивни резултати. В последния си мач от efbet Лига „червените“ загряха за евротурнирите с категорична победа над Локомотив (София) с 3:1, което допълнително вдигна морала в състава.

Наставникът на домакините Александър Александров сподели, че отборът му е готов за всякакви сценарии, включително продължения и дузпи. „Напрежението трябва да бъде изцяло в Панатинайкос. Те са фаворитът с далеч по-голям бюджет. Ние излизаме, за да изпитаме удоволствие и да дадем повече от 100% от себе си“, заяви българският специалист на официалната пресконференция преди срещата, цитиран от БНТ. Добрата новина за домакините е, че всички основни футболисти са здрави и на негово разположение.

Гостите от Атина пристигат под огромно напрежение

В лагера на Панатинайкос обстановката е коренно различна. Равенството в първия мач, където Георги Русев отбеляза безценното попадение за българите, предизвика сериозни критики в Гърция. Новият старши треньор на ПАО Якоб Нееструп призна, че отговорността е огромна. „Напрежението е голямо. Знаем колко пари похарчихме за трансфери и целта ни е задължително участие в основната фаза на Европа“, сподели датският специалист пред репортери, предаде bTV.

Очаква се гърците да направят поне четири промени в състава си в сравнение с първия сблъсък, търсейки по-агресивна игра. В защита за гостите отново ще действа нидерландецът Рик ван Дронгелен, който изрази готовност за тежък двубой в София, допълва sportal.bg.

Къде да гледаме мача ЦСКА 1948 – Панатинайкос?

Големият реванш ще бъде излъчен пряко в телевизионния ефир по bTV, като студиото преди мача стартира в 20:00 часа. Двубоят ще бъде ръководен от белгийска съдийска бригада с главен рефер Яспер Вергооте. Победителят от тази двойка ще си осигури място в плейофния кръг, който е последното стъпало преди влизането в същинската групова фаза на турнира Лига на конференциите.