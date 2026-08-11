Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
ЦСКА 1948 срещу Панатинайкос: Битка за плейофите!

ЦСКА 1948 срещу Панатинайкос: Битка за плейофите!

11 Август, 2026 08:04, обновена 11 Август, 2026 08:09 1 035 2

  • цска 1948-
  • панатинайкос-
  • лига на конференциите-
  • футбол-
  • реванш

„Червените“ приемат гръцкия гранд на „Васил Левски“ след ценно равенство в Атина.

ЦСКА 1948 срещу Панатинайкос: Битка за плейофите! - 1
Снимка: Фейсбук/FC CSKA 1948
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българският представител ЦСКА 1948 се изправя днес срещу гръцкия гранд Панатинайкос в решителен мач-реванш от третия предварителен кръг на Лигата на конференциите.

Двубоят ще се играе на Националния стадион „Васил Левски“ в София от 20:30 часа. След изненадващото и изключително престижно равенство 1:1 в първия двубой в Атина, момчетата на старши треньора Александър Александров имат исторически шанс да елиминират именития си съперник.

В лагера на ЦСКА 1948: Без страх и с високо самочувствие

Българският тим влиза в сблъсъка в отлична форма и серия от позитивни резултати. В последния си мач от efbet Лига „червените“ загряха за евротурнирите с категорична победа над Локомотив (София) с 3:1, което допълнително вдигна морала в състава.

Наставникът на домакините Александър Александров сподели, че отборът му е готов за всякакви сценарии, включително продължения и дузпи. „Напрежението трябва да бъде изцяло в Панатинайкос. Те са фаворитът с далеч по-голям бюджет. Ние излизаме, за да изпитаме удоволствие и да дадем повече от 100% от себе си“, заяви българският специалист на официалната пресконференция преди срещата, цитиран от БНТ. Добрата новина за домакините е, че всички основни футболисти са здрави и на негово разположение.

Гостите от Атина пристигат под огромно напрежение

В лагера на Панатинайкос обстановката е коренно различна. Равенството в първия мач, където Георги Русев отбеляза безценното попадение за българите, предизвика сериозни критики в Гърция. Новият старши треньор на ПАО Якоб Нееструп призна, че отговорността е огромна. „Напрежението е голямо. Знаем колко пари похарчихме за трансфери и целта ни е задължително участие в основната фаза на Европа“, сподели датският специалист пред репортери, предаде bTV.

Очаква се гърците да направят поне четири промени в състава си в сравнение с първия сблъсък, търсейки по-агресивна игра. В защита за гостите отново ще действа нидерландецът Рик ван Дронгелен, който изрази готовност за тежък двубой в София, допълва sportal.bg.

Къде да гледаме мача ЦСКА 1948 – Панатинайкос?

Големият реванш ще бъде излъчен пряко в телевизионния ефир по bTV, като студиото преди мача стартира в 20:00 часа. Двубоят ще бъде ръководен от белгийска съдийска бригада с главен рефер Яспер Вергооте. Победителят от тази двойка ще си осигури място в плейофния кръг, който е последното стъпало преди влизането в същинската групова фаза на турнира Лига на конференциите.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 напомняне

    0 1 Отговор
    Ползвателите на СРС знаят за договореното 1:3 между операторите. Останалите да внимават с вълненията в жегите.

    09:28 11.08.2026

  • 2 дичо

    2 0 Отговор
    Дузпи и ЦСКА продължава.

    10:04 11.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове