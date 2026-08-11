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Шесткратно увеличение! Близо 20 000 хектара изгоряха при пожар в Южна Испания

Шесткратно увеличение! Близо 20 000 хектара изгоряха при пожар в Южна Испания

11 Август, 2026 08:46 921 3

  • испания-
  • горски пожари-
  • глобално затопляне-
  • педро санчес

Според оценки на Европейската информационна система за горски пожари от началото на годината в Испания са изгорели над 244 000 хектара земи и е имало около 400 пожара

Шесткратно увеличение! Близо 20 000 хектара изгоряха при пожар в Южна Испания - 1
Reuters Reuters

Голям горски пожар се разпространява по югозападните части на Испания, съобщава Ройтерс, цитирайки регионалните власти в страната. Огънят продължава да се разраства край град Ниебла в област Андалусия.

До момента пламъците са унищожили над 20 000 хектара, а пожарникарите не са успели да го овладеят. Горещото и ветровито време подхранва и други огнища в страната.

Ръководителят на регионалната служба за извънредни ситуации Антонио Санс заяви, че гасенето вероятно ще продължи няколко дни. Около 600 пожарникари се борят със стихията, а близо 500 души са евакуирани от района.

Пожари има и в провинциите Сеговия и Кастельон. В Сеговия са евакуирани 176 жители, а в общината Тириг в Кастейон, огънят е изпепелил около 800 хектара и е наложил евакуацията на 900 души.

Според оценки на Европейската информационна система за горски пожари от началото на годината в Испания са изгорели над 244 000 хектара земи и е имало около 400 пожара. Това бележи шесткратно увеличение спрямо същия период миналата година.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    7 0 Отговор
    Брях....... И испанците ли ще садят фотоволтаици......?!

    08:47 11.08.2026

  • 2 Kaлпазанин

    6 0 Отговор
    Кой сега ,пак ли Путин е виновен ,или хитлеряхю ,ще дава ли Испания базите за нападения срещу Иран ,испанците не са толкова глупави да си палят горите и да садят и ядат ток като нас

    Коментиран от #3

    09:10 11.08.2026

  • 3 Жоре

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Kaлпазанин":

    Испанците не са, ама ги управляват социалисти....

    10:49 11.08.2026

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