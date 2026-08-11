Шесткратно увеличение! Близо 20 000 хектара изгоряха при пожар в Южна Испания

Голям горски пожар се разпространява по югозападните части на Испания, съобщава Ройтерс, цитирайки регионалните власти в страната. Огънят продължава да се разраства край град Ниебла в област Андалусия.

До момента пламъците са унищожили над 20 000 хектара, а пожарникарите не са успели да го овладеят. Горещото и ветровито време подхранва и други огнища в страната.

Ръководителят на регионалната служба за извънредни ситуации Антонио Санс заяви, че гасенето вероятно ще продължи няколко дни. Около 600 пожарникари се борят със стихията, а близо 500 души са евакуирани от района.

Пожари има и в провинциите Сеговия и Кастельон. В Сеговия са евакуирани 176 жители, а в общината Тириг в Кастейон, огънят е изпепелил около 800 хектара и е наложил евакуацията на 900 души.

Според оценки на Европейската информационна система за горски пожари от началото на годината в Испания са изгорели над 244 000 хектара земи и е имало около 400 пожара. Това бележи шесткратно увеличение спрямо същия период миналата година.