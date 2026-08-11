Две българки на финал в Бирмингам, Хънт е кралица на 100 м

Първият ден на Европейското първенство по лека атлетика за мъже и жени в английския град Бирмингам донесе огромна радост за българския спорт.

Атлетките Александра Начева и Габриела Петрова преодоляха успешно квалификациите в дисциплината троен скок и си осигуриха места сред най-добрите 12, които ще спорят за отличията в големия финал в четвъртък (13 август).

Българският триумф в сектора за троен скок

24-годишната Александра Начева демонстрира страхотна форма още в първия си опит в Квалификационна група А, където записа резултат от 14.13 метра. Въпреки последвалите два фаула, това постижение я нареди на 8-о място в общото класиране и се оказа напълно достатъчно за финала.

Опитната Габриела Петрова (34 г.) също направи тактически зряло състезание в Група В. Тя започна с 14.00 метра, а във втория си опит коригира разбега си и скочи 14.11 метра. Уверена в класирането си напред и с цел да запази свежест, Петрова стратегически пропусна третия си опит, завършвайки непосредствено зад Начева на 9-а позиция. Квалификационната граница от 14.15 метра бе покрита от седем атлетки, водени от италианката Ерика Сарачени с личен рекорд от 14.50 метра, пише БТА. Преди две години на Европейското в Рим Начева завърши четвърта, а Петрова шеста, което дава сериозни надежди за подиум сега в Бирмингам.

Ейми Хънт запази титлата на 100 метра за Великобритания

В най-чаканото събитие от вечерната сесия на стадион "Александър Стейдиъм", представителката на домакините Ейми Хънт стана новата кралица на европейския спринт. 24-годишната британка спечели златния медал в бягането на 100 метра при жените, спирайки хронометрите на точно 11.00 секунди. По този начин тя запази европейската титла в късия спринт в родината си, наследявайки досегашната шампионка Дина Ашър-Смит, която остана пета с 11.10 секунди.

Хънт направи феноменално бягане в последните 40 метра, за да изпревари на самата финална линия полякинята Ева Свобода, която остана със среброто с време 11.02 секунди. Бронзовото отличие отиде при белгийката Делфин Нканса, която записа личен рекорд от 11.06 секунди, информира sportal.bg.

За Хънт това е първа голяма индивидуална титла на открито при жените след среброто на 200 метра от Световното първенство в Токио миналата година и сребърния медал от Игрите на Британската общност в Глазгоу.