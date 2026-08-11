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Управителят на „ЕМКО“: Изключваме превозното средство като причина за пожара

Управителят на „ЕМКО“: Изключваме превозното средство като причина за пожара

11 Август, 2026 08:49 1 564 22

  • емко-
  • пожар-
  • взрив-
  • оръжеен завод-
  • оръжеен склад-
  • трявна

Пожарът във военния завод „ЕМКО“ край Трявна е овладян, няма активни огнища

Управителят на „ЕМКО“: Изключваме превозното средство като причина за пожара - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожарът във военния завод „ЕМКО“ край Трявна е овладян, няма активни огнища и към момента няма опасност за населението. Това съобщиха в "Денят започва" по БНТ представители на местната власт. Извършват се проверки на въздуха, а предстои разследващите органи да влязат на място и да установят причините за взрива и последвалия пожар.

Експлозията избухна вчера минути преди 11 часа в склад, в който са се съхранявали боеприпаси. Последваха няколко вторични взрива, а пожарът обхвана голяма територия в посока Балкана към село Станчовхан.

Заместник областният управител на Габрово Андрей Николов заяви, че нощта е преминала спокойно и пожарът вече е овладян.

„Нощта премина относително спокойно. През нощта екипи на пожарна безопасност са дежурили на терен, като вече няма активни огнища на пожари. По-късно главен комисар Джартов ще даде повече подробности за пожарите. Но като цяло ситуацията вече е овладяна и нямаме основания за притеснение“, обясни Николов.

Заради ситуацията вчера е била активирана системата BG-ALERT, но не се е стигнало до масова евакуация на населението.

Предстои компетентните институции да предприемат процесуално-следствени действия. Окръжната прокуратура в Габрово вече е образувала досъдебно производство по случая.

По отношение на въздуха към момента не са отчетени отклонения от нормите. Мобилни станции на Регионалната инспекция по околната среда и водите са извършили измервания в Трявна и Плачковци.

Кметът на Трявна Денчо Минев посочи, че част от жителите са били притеснени, но няма данни за опасно замърсяване.

„Имаше притеснение в някои от нашите съграждани, по-скоро които бяха изразени в кметство Плачковци. Бяха извършени проверки от страна на пожарната, като чистотата на въздуха няма измерени някакви отклонения от нормите. Но за сигурност се свързахме и с РИОСВ, които изпратиха екип на място и днес ще има точни данни.“

Мобилните станции са извършили измервания и в Трявна, и в Плачковци, като към момента се намират в Плачковци.

Кметът благодари на пожарникарите, полицаите и служителите на завода за реакцията им след взрива. По думите му най-важното е, че няма пострадали.

Минев допълни, че няма опасност за близките населени места и за туризма в района.

„Не е имало масовост, тъй като не е случайно заводът е на 10 км от града, няма опасност. Така че няма опасност и за туризма, тъй като трябва да е с силен туризъм, в момента е в разгара си. Също така и това нещо, няма притеснения, в обстановката е напълно спокойна.“

Вчера по време на експлозията на територията на завода са били около 260 души. Според първоначалната информация пожарът е избухнал в склад за боеприпаси, като като възможна причина беше посочено превозно средство, използвано при товаро-разтоварни дейности.

Кметът подчерта значението на предприятието за местната икономика и отново изтъкна, че няма пострадали.

„Той не е само за Трявна и за България, но и за Трявна е много важен. По отношение на начина на възникване, в момента се извършват процесуално-следствени действия. Компетентните органи след като имат информация, ще дадат точна информация за причините и следствията. Но пак казвам, героите са работници в случая, да, това е ключово за местната икономика. Това са 300 наши граждани, които са били на територията на площадката, както казахте вие като бройка. Важното е за мен, като кмет, именно, че те са живи и здрави. И в тази ситуация са запазили самообладание, което е най-важното.“

Вчера вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че към момента няма данни за външна намеса. Предстои разследващите да извършат оглед на мястото, за да установят причините за пожара. Управителят на военния завод „ЕМКО“ Славчо Димиев отхвърли версията пожарът да е започнал от превозното средство, намирало се до склада.

„Да кажем, че складовото помещение е унищожено напълно. Складовото помещение е действително унищожено. Аз преди малко казах на ясния въпрос, има ли вероятност от превозното средство, което е до склада да е започнал пожарът. Не! Няма такава вероятност, поради простата причина, че превозното средство е товарен камион, с който се е превозила продукция от производството от помещение към склада за съхранение. Около 10 минути преди инцидента е разтоварена продукция в склада и превозното средство е било подготвено да отива към друг склад.“

По думите му работниците, които са извършвали товаро-разтоварните дейности, са видели, че запалването е започнало отвътре навън.

„От това, което са видели нашите работници, които са обслужвали в момента тази разтоварната дейност, е започнало запалване отвътре навън в складовото помещение. Това запалване тепърва ще бъде изяснено като причина каква е. Силно се надяваме действително да има ясна причина установена, за да не се допусне в бъдеще да се случват такива подобни неща.“

Димиев не изключи възможността за човешка грешка, но подчерта, че на този етап не може да се направи категоричен извод.

„Човешка грешка е възможно винаги, но едва ли мога в момента или някой друг в днешния ден да даде яснота по въпроса, защото тепърва предстои, след определен период от време, да се допуснат хора до мястото на склада, да се направят огледи, да се направят експертизи, които биха могли да донесат малко повече яснота. Винаги съм го казвал в такива тежки ситуации, че ние сме най-заинтересованите да разберем каква е истината, за да не се допускат такива случаи в бъдеще.“

Взривът и пожарът са нанесли сериозни щети на складовото помещение, но производствените помещения не са пострадали. Димиев заяви, че производствената дейност ще бъде възстановена след изясняване на причините и извършването на необходимите огледи.

„След изясняване на причини или след подробен оглед на района, производствената дейност, естествено, винаги ще бъде възстановена. Всеки склад съдържа материали, готова продукция, които са необходими за производство. Да, много тежка щета за нас е тази авария, която се случи. Със сигурност ще е превъзмогната. Производствените помещения няма пострадали. И същественото е, че няма пострадали хора. В принцип за нас най-важно са хората, всичко останало може да се набавя.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мисля

    16 3 Отговор
    Че дрон е ударил склада

    Коментиран от #3

    08:54 11.08.2026

  • 2 Цвете

    17 29 Отговор
    ТОЯ КАЗА, ОНЯ ДОКАЗА, А ИСТИНАТА КАКВА Е, ЕСТЕСТВЕНО ВЪНШНА НАМЕСА. КАКВО ИМА ДА МАСКИРАТ ОЧЕВАДНОТО ????? ТЕЗИ ТАМ НА ИЗТОК НЕ СПЯТ, А СЕ ЧУДЯТ, КАКВИ МЪРСОТИИ ДА НАНАСЯТ НА БЪЛГАРИЯ, КОЯТО Е ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА? СЪЩАТА ИСТОРИЯ СЪС ЗАЛОВЕНИТЕ ШПИОНИ В ШВЕЦИЯ. ТОВА ЛЪЖА ЛИ Е?

    08:56 11.08.2026

  • 3 Анонимен

    28 7 Отговор

    До коментар #1 от "Мисля":

    Ако е украински, е било съвсем случайно!

    08:59 11.08.2026

  • 4 1488

    18 5 Отговор
    като се поразхлади след седмица-две ще е идеално за висене с часове по площадите, за скандирания за оставка на текущата власт и за цветни революции

    неслучайно всички важни събития в бг стават на есен

    08:59 11.08.2026

  • 5 Да бе

    27 8 Отговор
    докато товариха укробандеровския тир и бум

    09:02 11.08.2026

  • 6 Питам

    20 8 Отговор
    Този Гебрев колко ли работнически души е изгорил, колко ли "партньори" е измамил и ограбил та сега ВСЕ НА НЕГО СЕ СЛУЧВА?

    Коментиран от #7

    09:19 11.08.2026

  • 7 А и не

    11 3 Отговор

    До коментар #6 от "Питам":

    произвежда бонбони другаря !

    09:23 11.08.2026

  • 8 Боруна Лом

    15 6 Отговор
    ЯВНО СИ ЗНАЕТЕ? ЦЯЛ СКЛАД СРИНАТ И НИТО ЕДНА ЖЕРТВА! ИЗВЕДЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНО И СТЕ ЗАПАЛИЛИ ФИТИЛА..ВИЕ ЗНАЕТЕ КАК!

    09:24 11.08.2026

  • 9 за 10-15 години 10-15 пожара

    9 3 Отговор
    челопеч, петолъчката, лом , арсенал , ами стават подобни аварии . в цеха правят мините и бомбите . после ги трупат в склада . получава се явление известно като самовзрив . така натъпкания догоре склад с бомби е изгорял . в елин пелин имаше взрив в склада с димния барут за сцената . и там приината беше самовзрив . затова решението е да се складира на по малки количества . не 10 т бомби, а по 2 т на 5 склада . така се намаляват загумите при самовзрив .

    09:31 11.08.2026

  • 10 Сандо

    10 3 Отговор
    Крайно време е да се обвини Русия.Докога ще чакаме,още някой и друг ден забавяне и всички ще ни се смеят.Бързо трябва да се действа,господа,бързо и експедитивно.А ако на някой не му харесва,да ходи да търси истинската причина.А пък на Гебрев му изникнаха още няколко перца по евроатлантическите крила.

    09:45 11.08.2026

  • 11 пчеличката МАЯ е била видяна

    7 0 Отговор
    да фърчи случайно към склада

    09:49 11.08.2026

  • 12 Заощ изтирхте истината?

    6 8 Отговор
    Не, няма никаква външна намеса! няма никакъв камион, измислица на червения и в червата Фатмак и на Вътрешния му Демерджията! И този взрив, както и всички 10 - 15 досега в складовете на Гебрев са дело на руски -шпиони-убийци, които безнаказано безчинствата в злочестата ни родина, която червеният Фатмак е тръгнал да продава на кремълския злодей!

    09:54 11.08.2026

  • 13 На Гебрев

    6 3 Отговор
    Все някой друг му е виновен за да не плаща щети и обезщетения. За живее капитала, демокрацията и НАТО

    09:58 11.08.2026

  • 14 Тапишник

    8 2 Отговор
    С такива пожари се прикрива безотчетното производство, износ и продажба на боеприпаси. Произведеш 10, отчетеш 1, запалиш си склада. Колко ти е чистата печалба? Тука става въпрос за десетки хиляди снаряди.

    09:58 11.08.2026

  • 15 Крайно неприятно лице

    5 2 Отговор
    Гебрев отдавна трябваше да е в затвора

    09:59 11.08.2026

  • 16 Вярваме на Гебрев – Гюбрев

    7 2 Отговор
    Чрез умишлен палеж и последвали есплозии на снаряди и боеприпаси въобще, лесно се прикриват наличностите. Особено, ако са изнесени от складовете боеприпаси, които не са отчетени във ведомостите.

    Коментиран от #20

    10:01 11.08.2026

  • 17 Мунджувите

    4 1 Отговор
    институции не се справят с абсолютно нищо. Смешни, жалки, безсилни

    10:01 11.08.2026

  • 18 да питам само

    1 0 Отговор
    Гюбев скоро не е ли папкал рукола с новичок?

    10:18 11.08.2026

  • 19 Историк

    3 3 Отговор
    Не може да бъде случайно нито този пожар, нито дрона край Кардам, но не вярвам да се изясни причината, която е ясна с просто око- ГРУ на Русия, която спокойно действа на територията на България отдавна. Все пожари в складове на ЕМКО от 2015 г. без разкрития, чехите съобщиха на нашата велика прокуратура, че това е руско дело,защото стана пожар в Чехия на склад с продукция на ЕМКО, но тук резултат нямаше. Истината е, че продава на Украйна боеприпаси, Русия е ненадмината по диверсии и саботажи в световен мащаб от много години. Защо МВНР не повика и вечната руска посланичка полк. Митрофанова? Това е война ,която Русия води срещу Украйна, а в България има последици. Трябва и от двете страни да поиска отговор, ама си трае щом чуе Русия. Уж има служби за сигурност. БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ от национални предатели.

    Коментиран от #21

    10:19 11.08.2026

  • 20 Това е практика от как влезнахме в НАТЮ

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Вярваме на Гебрев – Гюбрев":

    Гърмят празни складове и изписват изнесеното на черния пазар.

    10:19 11.08.2026

  • 21 Сандо

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Историк":

    Дори и да е вярно за руска намеса /което е повече пропаганда/ то това е справедливо,защото с това въоръжение се убиват руснаци.Всеки,който работи в тоя бизнес,трябва да е готов да си понесе последствията,които обикновено са опасни за живота.

    11:32 11.08.2026

  • 22 Явно

    0 0 Отговор
    Има руска външна намеса, както и в предишните случаи разкрити от Христо Грозев.

    11:36 11.08.2026

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