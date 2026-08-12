Тръмп планира най-малко $900 млн. за строителни проекти в Белия дом

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп се готви да похарчи най-малко 900 милиона долара за строителни и модернизационни проекти в комплекса на Белия дом, съобщи „Вашингтон пост“, позовавайки се на документи, предава News.bg.

Според изданието администрацията не е поискала директно от Конгреса средства за планираните дейности. Вместо това са били осигурени пари от други федерални ведомства и частни дарители, които са насочени към сметка, предназначена обичайно за текущата поддръжка на Белия дом и разполагаща с едва няколко милиона долара.

Поверителни договори и документи, свързани с планирането, показват, че администрацията възнамерява да използва средствата за проекти, определени като „модернизация на Белия дом“.

Размерът на планираните разходи значително надхвърля обичайните средства, необходими за поддръжката на президентския комплекс.

Засега няма публична подробна информация каква част от сумата ще бъде предоставена от федерални ведомства и каква ще дойде от частни дарители. Не е оповестено и точно за кои строителни и ремонтни дейности ще бъдат използвани средствата.

Белият дом не е отговорил незабавно на запитване на Ройтерс за коментар относно размера на разходите, източниците на финансиране и конкретните проекти.