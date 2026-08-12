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Тръмп планира най-малко $900 млн. за строителни проекти в Белия дом

Тръмп планира най-малко $900 млн. за строителни проекти в Белия дом

12 Август, 2026 14:56, обновена 12 Август, 2026 14:53 490 7

  • доналд тръмп-
  • белия дом-
  • строителни обекти

Средствата са осигурени от федерални ведомства и частни дарители, без администрацията да е поискала директно финансиране от Конгреса

Тръмп планира най-малко $900 млн. за строителни проекти в Белия дом - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп се готви да похарчи най-малко 900 милиона долара за строителни и модернизационни проекти в комплекса на Белия дом, съобщи „Вашингтон пост“, позовавайки се на документи, предава News.bg.

Според изданието администрацията не е поискала директно от Конгреса средства за планираните дейности. Вместо това са били осигурени пари от други федерални ведомства и частни дарители, които са насочени към сметка, предназначена обичайно за текущата поддръжка на Белия дом и разполагаща с едва няколко милиона долара.

Поверителни договори и документи, свързани с планирането, показват, че администрацията възнамерява да използва средствата за проекти, определени като „модернизация на Белия дом“.

Размерът на планираните разходи значително надхвърля обичайните средства, необходими за поддръжката на президентския комплекс.

Засега няма публична подробна информация каква част от сумата ще бъде предоставена от федерални ведомства и каква ще дойде от частни дарители. Не е оповестено и точно за кои строителни и ремонтни дейности ще бъдат използвани средствата.

Белият дом не е отговорил незабавно на запитване на Ройтерс за коментар относно размера на разходите, източниците на финансиране и конкретните проекти.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    2 2 Отговор
    Че колко са 900 милиона?

    Коментиран от #7

    14:59 12.08.2026

  • 2 сащисан кравар

    3 1 Отговор
    Бай Дончо е решил, че е негова собственост и ще векува там😂

    Коментиран от #4

    15:12 12.08.2026

  • 3 Проектчета

    3 0 Отговор
    Строим ние европеоктчетат постоянно, a пpeз тoвa вpeмe 36 гoдини пpocтoтия, дeмoгpaфия, ĸpизи в ĸyлтypaтa, финaнcитe, мopaлa, a ceгa и yĸpaинизaция нa Бългapия – 36 гoдини cтигaт, cтигaт. Bpeмeтo e нaшe, нaшe – тoвa тpябвa дa пeят млaдитe днec.

    15:26 12.08.2026

  • 4 Може

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "сащисан кравар":

    и да го заровят там!

    15:29 12.08.2026

  • 5 Герги

    3 0 Отговор
    На този косата ще му почернее от дела,като му свърши Президенството,една планина бели направи...

    15:36 12.08.2026

  • 6 Тръм

    2 0 Отговор
    Понеже съм ВЕЛИК ГЕРОЙ след балната зала ще си направя ЕГИПЕТСКА ПИРАМИДА за да остана во веки веков, само Хеопс ли ще има такава, аз съм ПО-ВЕЛИК!

    15:40 12.08.2026

  • 7 Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лост":

    20 бункера

    15:41 12.08.2026