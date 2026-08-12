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ООН призова корабните компании да оценят рисковете в Червено море

ООН призова корабните компании да оценят рисковете в Червено море

12 Август, 2026 14:37 456 1

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Призивът идва след поредното нападение край Йемен, при което са загинали най-малко шестима души

ООН призова корабните компании да оценят рисковете в Червено море - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Международната морска организация (ММО) призова корабособствениците и операторите внимателно да оценяват рисковете за сигурността, преди да изпращат плавателни съдове през Червено море и други опасни райони. Призивът последва поредното нападение край бреговете на Йемен, приписвано на подкрепяните от Иран хуси, при което са загинали най-малко шестима души, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Повтарям призива си към корабособствениците и операторите на кораби да оценят внимателно рисковете, преди да преминават през този и други региони“, заяви генералният секретар на ММО Арсенио Домингес.

По думите му моряците трябва да бъдат защитени и да могат да изпълняват задълженията си при пълна безопасност.

Хусите засилиха атаките си срещу корабоплаването, след като през миналия месец обявиха блокада на саудитския флот в Червено море на фона на възобновяването на военните действия в региона.

„Тези повтарящи се атаки срещу корабоплаването само засилват напрежението и заплашват световните вериги за доставки, от които всички зависят“, предупреди Домингес.

Все по-важен маршрут за световната търговия

Сигурността на Червено море и на пролива Баб ел Мандеб придобива още по-голямо значение за международното корабоплаване заради блокирането на Ормузкия проток от Иран.

Баб ел Мандеб се намира между южната част на Йемен и Джибути и е ключов морски коридор между Червено море и Аденския залив.

Саудитска Арабия използва маршрута за пренасочване на значителна част от износа си на петрол към Азия, който е блокиран в Ормузкия проток.

Алтернативата е корабите да заобикалят Африка, което значително увеличава продължителността на пътуванията и разходите за превоз. Според АФП продължаващите атаки създават допълнителен риск за международните доставки и могат да окажат натиск върху глобалните вериги за доставки.


Йемен
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