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Разбилият се мотоделтапланер е паднал на 300 метра от брега, не е бил регистриран

Разбилият се мотоделтапланер е паднал на 300 метра от брега, не е бил регистриран

12 Август, 2026 15:20 1 830 19

  • несебър-
  • мотоделтапланер-
  • инспектори

Машината е любителски сглобена

Разбилият се мотоделтапланер е паднал на 300 метра от брега, не е бил регистриран - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Един човек загина, а пилот е откаран в болница, след като самоделен мотоделтапланер се разби във водите до Несебър. Спасител подава информация на инцидента. В 10,36 ч., в Координационния център за търсене и спасяване при авиационни произшествия (КЦТСАП) е получен сигнала за паднал мотоделтапланер в морето на около 200–300 метра от брега, с двама души на борда, съобщи бТВ.

Екип на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ е бил на терен в района още от неделя, след сигнал от областния управител на Бургас. При проверка инспекторите са открили мотоделтапланера, скрит в скалите между Равда и Несебър. Установено е, че той не е регистриран.

От направения оглед е констатирано, че не е поддържан – моторът е ръждясал, има самоделни ремонти по винта и множество видими дефекти. Незабавно е подаден сигнал към телефон 112, откъдето е поискано инспекторите да сигнализират при установяване на излитане.

Вчера, след излитане на мотоделтапланера, е подаден сигнал към 112, но машината не се е върнала на мястото. Полицията е напуснала района, а инспекторите са останали, за да уведомят службите при завръщане на летателния апарат. Това така и не се е случило.

Машината е любителски сглобена. Като мотоделтапланер, тя следва да премине цялостна процедура по първоначално сертифициране като въздухоплавателно средство, тъй като няма типов сертификат. След това трябва да бъде регистрирана и да получи специално разрешение за извършване на такъв тип полети. За пилота се изисква национален лиценз за любител пилот (NPPL).

Летателната дейност е била осъществявана напълно незаконно, в нарушение на изискванията за безопасност, без необходимите разрешителни и без вписване в регистрите на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“.

Инспекторите оказват пълно съдействие на компетентните органи за изясняване на случая. Инцидентът се разследва и от Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

По информация на бТВ инструктурът е 71-годишен, а загиналият е негов приятел.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На Такъв !

    7 1 Отговор
    И Реактивен Самолит !

    Да Му Дадеш !

    Все Тая !

    15:22 12.08.2026

  • 2 Делтапланеризъм

    8 8 Отговор
    Отне ни 36 гoдини делтапланеризма при нас, a пpeз тoвa вpeмe 36 гoдини пpocтoтия, дeмoгpaфия, ĸpизи в ĸyлтypaтa, финaнcитe, мopaлa, a ceгa и yĸpaинизaция нa Бългapия – 36 гoдини cтигaт, cтигaт. Bpeмeтo e нaшe, нaшe – тoвa тpябвa дa пeят млaдитe днec.

    15:23 12.08.2026

  • 3 Имбицил

    20 3 Отговор
    Населението е тежко имбицилно!

    Коментиран от #10, #11

    15:24 12.08.2026

  • 4 Тоню

    19 3 Отговор
    Сега нискочелият "радар Иво "от Толбухин,и високия дЖенерал Наката да огласят своята версия- планера е бил пресрещнат от руски дрон в бъргарски води

    15:30 12.08.2026

  • 5 ВСИЧКО Е ЯСНО

    12 3 Отговор
    Пак Путин и Радев са виновни.

    15:35 12.08.2026

  • 6 Гост

    9 2 Отговор
    Кеф цена няма, но от много кеф - много мъка!

    15:35 12.08.2026

  • 7 Ми за какво да

    11 3 Отговор
    го регистрират, след като горе няма камери за скорост?

    15:36 12.08.2026

  • 8 много неясноти

    14 3 Отговор
    Разликата между регистриран и нерегистриран е рушвета за проверяващия. Щом държавни служители (инспектори) са стояли цял ден на слънце и са чакали да се върне е ясна работата, имали са интерес. Виж полицията не може да разпише и да регистрира и си е тръгнала. Така и не става ясно кога е излетял и откъде? Имал ли е още гориво? Какво се е повредилио или има грешка в управлението? Може заради хайката инструкторът да е предприел по-дълго или по-рисковано пътуване.

    15:37 12.08.2026

  • 9 Янко

    7 2 Отговор
    А какво са пренасяли тези стари юнаци за да дойде и полиция в това горещо време

    15:43 12.08.2026

  • 10 Думата е

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Имбицил":

    имбЕцил.
    Значението си го намери сам!😆

    Така че, първо себе си имаш предвид явно!
    България се напълни с полуобразовани екземпляри!

    Коментиран от #17

    15:43 12.08.2026

  • 11 Сума народ

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Имбицил":

    е цъкнал плюсове на имбИцила!

    Явно са като него и те!

    Полуобразовани индивиди!

    15:46 12.08.2026

  • 12 Медиите

    5 2 Отговор
    първо съобщиха, че двамата паднали от ХИДРОПЛАН???
    Което силно ме озадачи!

    Пък то ставало въпрос за самоделка.

    Коментиран от #13

    15:50 12.08.2026

  • 13 Тити на Кака

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Медиите":

    Когато мотоделтапланер бъде приспособен за кацане във вода - това го превръща в хидроплан. Няма проблем в двете названия.

    Коментиран от #14

    15:55 12.08.2026

  • 14 Хидроплан

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Тити на Кака":

    и хидропланер са две различни неща!

    Първото е самолет.
    Второто е летяща лодка.

    16:02 12.08.2026

  • 15 военен неможач

    7 1 Отговор
    Напълно идиотска история! Дебнели незаконен и ръждясал делтя планер да излети, та тогава да го санкционират! Дебили! "Инспекгорите". А полицаите пък напуснали.....Сега ще санкционират филанкишията. А областния управител най-вероятно е калинка.

    16:06 12.08.2026

  • 16 Фют

    1 0 Отговор
    Добре, че се отказаха от летящите таксита в Бургаска област.
    Кой знае какво щеше да е.

    17:21 12.08.2026

  • 17 Имбецил

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Думата е":

    Буквите "е" и "и" са една до друга на клавиатурата! Печатните грешки са чести! Поправка в сайта няма!
    Факта, че толкова дълбоко си го приел, също говори за имбецилност!

    17:24 12.08.2026

  • 18 Румен

    0 0 Отговор
    Всеки иска да лети кат Радев, ама хората нямат пари. Всеки гледа към небето. Едни търсят спасение във Бог, а други спасение от мизерия. . За това неги съдете

    18:00 12.08.2026

  • 19 Абсолютна идиотия

    0 0 Отговор
    Значи, има сигнал за нередност, пристигат инспектори, намират скритото самоделно хвърчило, което спокойно си лети от години и вози нищо неподозиращи туристи. Констатират сериозни, заплашващи живота факти по машината и...чакат отново да излети, за да се обадят на 112 ! Т.е., някой да пострада, за да се задействат отговорните институции. Което и става. За пореден път в този град! Питаме: какво се случва с Несебър? Докога ще действа принципът "Парите преди всичко"?

    18:43 12.08.2026

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