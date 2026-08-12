Разбилият се мотоделтапланер е паднал на 300 метра от брега, не е бил регистриран

Един човек загина, а пилот е откаран в болница, след като самоделен мотоделтапланер се разби във водите до Несебър. Спасител подава информация на инцидента. В 10,36 ч., в Координационния център за търсене и спасяване при авиационни произшествия (КЦТСАП) е получен сигнала за паднал мотоделтапланер в морето на около 200–300 метра от брега, с двама души на борда, съобщи бТВ.
Екип на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ е бил на терен в района още от неделя, след сигнал от областния управител на Бургас. При проверка инспекторите са открили мотоделтапланера, скрит в скалите между Равда и Несебър. Установено е, че той не е регистриран.
От направения оглед е констатирано, че не е поддържан – моторът е ръждясал, има самоделни ремонти по винта и множество видими дефекти. Незабавно е подаден сигнал към телефон 112, откъдето е поискано инспекторите да сигнализират при установяване на излитане.
Вчера, след излитане на мотоделтапланера, е подаден сигнал към 112, но машината не се е върнала на мястото. Полицията е напуснала района, а инспекторите са останали, за да уведомят службите при завръщане на летателния апарат. Това така и не се е случило.
Машината е любителски сглобена. Като мотоделтапланер, тя следва да премине цялостна процедура по първоначално сертифициране като въздухоплавателно средство, тъй като няма типов сертификат. След това трябва да бъде регистрирана и да получи специално разрешение за извършване на такъв тип полети. За пилота се изисква национален лиценз за любител пилот (NPPL).
Летателната дейност е била осъществявана напълно незаконно, в нарушение на изискванията за безопасност, без необходимите разрешителни и без вписване в регистрите на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“.
Инспекторите оказват пълно съдействие на компетентните органи за изясняване на случая. Инцидентът се разследва и от Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.
По информация на бТВ инструктурът е 71-годишен, а загиналият е негов приятел.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На Такъв !
Да Му Дадеш !
Все Тая !
15:22 12.08.2026
2 Делтапланеризъм
15:23 12.08.2026
3 Имбицил
Коментиран от #10, #11
15:24 12.08.2026
4 Тоню
15:30 12.08.2026
5 ВСИЧКО Е ЯСНО
15:35 12.08.2026
6 Гост
15:35 12.08.2026
7 Ми за какво да
15:36 12.08.2026
8 много неясноти
15:37 12.08.2026
9 Янко
15:43 12.08.2026
10 Думата е
До коментар #3 от "Имбицил":имбЕцил.
Значението си го намери сам!😆
Така че, първо себе си имаш предвид явно!
България се напълни с полуобразовани екземпляри!
Коментиран от #17
15:43 12.08.2026
11 Сума народ
До коментар #3 от "Имбицил":е цъкнал плюсове на имбИцила!
Явно са като него и те!
Полуобразовани индивиди!
15:46 12.08.2026
12 Медиите
Което силно ме озадачи!
Пък то ставало въпрос за самоделка.
Коментиран от #13
15:50 12.08.2026
13 Тити на Кака
До коментар #12 от "Медиите":Когато мотоделтапланер бъде приспособен за кацане във вода - това го превръща в хидроплан. Няма проблем в двете названия.
Коментиран от #14
15:55 12.08.2026
14 Хидроплан
До коментар #13 от "Тити на Кака":и хидропланер са две различни неща!
Първото е самолет.
Второто е летяща лодка.
16:02 12.08.2026
15 военен неможач
16:06 12.08.2026
16 Фют
Кой знае какво щеше да е.
17:21 12.08.2026
17 Имбецил
До коментар #10 от "Думата е":Буквите "е" и "и" са една до друга на клавиатурата! Печатните грешки са чести! Поправка в сайта няма!
Факта, че толкова дълбоко си го приел, също говори за имбецилност!
17:24 12.08.2026
18 Румен
18:00 12.08.2026
19 Абсолютна идиотия
18:43 12.08.2026