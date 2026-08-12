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Техеран: Просто няма какво да се удължава! Иран и САЩ не обсъждат срока на примирието!
  Тема: Иранската криза

Техеран: Просто няма какво да се удължава! Иран и САЩ не обсъждат срока на примирието!

12 Август, 2026 16:09 2 242 21

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • ормузки проток

В подписаното през юни временно споразумение се предвиждаше през 60-дневният срок да се водят преговори за постигане на окончателна сделка, включваща ограничаване на ядрената програма на Техеран и отменяне на американските санкции

Техеран: Просто няма какво да се удължава! Иран и САЩ не обсъждат срока на примирието! - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

САЩ и Иран не водят диалог за удължаване на срока на спирането на огъня, защото от гледна точка на Техеран споразумението няма начална дата и следователно няма какво да се удължава, заяви за Ройтерс високопоставен представител на Ислямската република, пише БТА.

Той изрази тази позиция, след като Анадолската агенция предаде, позовавайки се на източници от пакистанското правителство, че Техеран и Вашингтон са се съгласили на 60-дневно удължаване на примирието, влязло в сила в съответствие с подписаното през юни временно споразумение.

Този документ предвижда „незабавно и постоянно прекратяване на военните операции по всички фронтове“, но договорките бързо отпаднаха, след като на 7 юли президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че всичко е „свършило“, отбелязва Ройтерс.

Седмица по-късно иранското външно министерство обяви, че временното споразумение „е отменено“.

„Не става въпрос за удължаване, защото от гледна точка на Иран няма период, който да е започнал, и следователно няма какво да се удължава. САЩ нарушиха временното споразумение 48 часа след сключването му и се оттеглиха от него няколко дни по-късно“, обясни пред Ройтерс висшият ирански представител.

В подписаното през юни временно споразумение се предвиждаше през 60-дневният срок да се водят преговори за постигане на окончателна сделка, включваща ограничаване на ядрената програма на Техеран и отменяне на американските санкции. Преговорният период също така можеше да се удължава.

Имаше редица изисквания, чието изпълнение бе смятано за необходима предпоставка за започването на следващия етап от преговорите. Условията включваха прекратяване на огъня в Ливан, гарантиране на свободно корабоплаване в Персийския залив и допускане на изключения, позволяващи на Иран да продава своя петрол въпреки наложените му санкции.

„Един от въпросите, които се обсъждат чрез посредници, е връщането на САЩ към временното споразумение и определянето на график за изпълнението на поетите ангажименти. По тази точка няма абсолютно никакъв напредък“, каза източникът на Ройтерс.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Удължителите

    35 5 Отговор
    Ние пък 36 години удължаваме агонияата си като не постигнахме нито една от целит си, но ни не търсим изход. За това вpeмe 36 гoдини пpocтoтия, дeмoгpaфия, ĸpизи в ĸyлтypaтa, финaнcитe, мopaлa, a ceгa и yĸpaинизaция нa Бългapия – 36 гoдини cтигaт, cтигaт. Bpeмeтo e нaшe, нaшe – тoвa тpябвa дa пeят млaдитe днec.

    Коментиран от #8

    16:13 12.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Слава на ИРАН

    39 8 Отговор
    Пречупи гръбнака на световното зло

    16:23 12.08.2026

  • 4 гост

    4 33 Отговор
    Време е САЩ да направи Техеран остров като за начало...и чалмите да станат робинзоновци.

    16:26 12.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 20 Отговор
    Бомбя си Иран когато и както си искам и никой не може да ма спре.

    16:48 12.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Иран

    21 1 Отговор
    се бъзикат с Тръмп и го въртят на шиш, но веселбата ще започне малко преди и по време на междинните избори в САЩ на есен.

    Идват трудни времена за Рижавия!
    Ако загуби Конгреса може и до импийпмънт да се стигне.
    За втори път.

    16:58 12.08.2026

  • 10 Иран и САЩ не обсъждат срока на примирие

    12 1 Отговор
    Г-н Стайков, в момента Иран не обсъжда н и щ о със САЩ, ама НИЩО!!!! Разбра ли????? В момента официалната пизиция на Иран е да изчака да изтече срока/мандата на президента Доналд Тръм, пък тогав ще видим. Г-н Стайков, няма такова "животно" като "високопоставен представител на Ислямската република". Всичко е просто и ясно, повтарям, просто и ясно и хората си имена, и м е н а. Ах, да, ти цитираш БТА , стандартната игра на "развален телефон". Ах, ама колко сме прости ....

    17:02 12.08.2026

  • 11 Механик

    17 1 Отговор
    "7 юли президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че всичко е „свършило“
    Е па той, Шарен Пипи обяви окончателна победа над Иран барем 15-20 пъти. Да не говорим ,че всеки път изземваше златото, петрола и урана им.
    Тоя човек е за много силно, даже бих казал, насилствено лечение.

    17:03 12.08.2026

  • 12 Тарасчук

    4 1 Отговор
    Укротрола е болен от скоротечен рак. Има разсейки навсякъде.

    17:04 12.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ако си прав

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    Значи си един от тях.

    17:11 12.08.2026

  • 15 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 9 Отговор
    Бомбя Путин
    Бомбя Моджтабата
    Те са абонирани при мен

    17:22 12.08.2026

  • 16 МОДЖТАБА ЗОМБИТО

    1 7 Отговор
    Тръмп ни разката

    17:25 12.08.2026

  • 17 Z-ахарова

    0 3 Отговор

    До коментар #13 от "Тц, тц, тц,":

    Люблю тебя мой голупчик

    17:34 12.08.2026

  • 18 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 1 Отговор
    Моджтабата ми разпори белият асхол, голям срам, голям резил... Останахме без бази в близкия изток. Защо ми трябваше да слушам Биби ама файловете щяха да излязат, ко да правя..

    17:40 12.08.2026

  • 19 нннн

    4 1 Отговор
    На Тръмп хич не му трябваше тая война. Тя бе нужна на Нетаняху.

    17:43 12.08.2026

  • 20 Тор от Асгард

    2 1 Отговор
    Преди да заемете конкретна страна вижте как Иран наранява свойте граждани и какъв е режима на Аятоласите те са диктатори, Тръмп и Сащ може да не са цвете за мирисане но поне Сащ не бичува с камшици и не реже крайници както правят в Иран Северна Корея и зруги изпаднали държави, България няма място в нато добре но не е начина да се подържа друго зло само за да се борим срещу злото което в момента тормози България Сащ не е единственото зло просто има най голям научен и военен капацитет да разработва оръжия и да налага воля всяка държава би го направила това което Сащ прави със света Израел с Палестина Русия с Украйна ако имаше капацитета на сащ Китай или Русия България щеше да завладее Балканския полуостров всяка държава с капацитет Велика Сила би тероризарала даден регион или друг континент по света както Сащ прави но Иран не е по малко зло Редно е да се замислим хората от народа не е ли по разумно да се направи нация на доброто някъде може би в Гренландия или Антарктида някъде където ще бъде неутрална и мирна.

    18:12 12.08.2026

  • 21 604

    0 0 Отговор
    докът тръмпона презареди..., ако има с кво...

    18:46 12.08.2026

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