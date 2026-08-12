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Гръцките власти спасиха 240 мигранти край остров Крит

Гръцките власти спасиха 240 мигранти край остров Крит

12 Август, 2026 16:15 687 17

  • гърция-
  • гръцки власти-
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  • крит

Пет лодки с хора от Северна Африка изпаднаха в затруднение при опит да достигнат южния гръцки остров

Гръцките власти спасиха 240 мигранти край остров Крит - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Гръцките власти спасиха общо 240 мигранти в рамките на няколко часа в морето южно от Крит, след като лодките им са изпаднали в затруднение при опит да прекосят Средиземно море от Северна Африка, съобщава „Катимерини“, предава Фокус.

При четири от общо петте спасителни операции, проведени в сряда и късно във вторник, лодките са били засечени от пилотирани самолети или дронове на европейската гранична агенция Frontex.

Две лодки с общо 93 души на борда са били открити на около 51 морски мили югоизточно от Крит. Екипи на гръцката брегова охрана са транспортирали мигрантите до острова.

При други три операции са били спасени съответно 32, 69 и 46 души, намиращи се в морето южно от Крит.

Маршрутът от Либия набира популярност

Все повече мигранти избират приблизително 36-часовия морски маршрут от Източна Либия до Крит. Междувременно традиционният маршрут през източната част на Егейско море е загубил популярност, след като Гърция засили патрулирането и сътрудничеството си с Турция.

От началото на годината над 10 000 души от Близкия изток, Африка и Индийския субконтинент са достигнали Крит от Източна Либия. Гръцкото правителство продължава да оказва натиск върху либийските власти за ограничаване на миграционния поток.

Общо малко под 20 000 мигранти са пристигнали в Гърция от началото на годината, като около 4600 от тях са преминали през североизточната сухопътна граница с Турция.

През миналата година в страната са влезли близо 49 000 нелегални мигранти, като значителна част от тях са продължили към други европейски държави в търсене на по-добри условия за живот.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вносните

    8 2 Отговор
    На пък никой и не можела да спре да ни мачка (не да ни спасява). За това вpeмe 36 гoдини (все вносни): пpocтoтия, дeмoгpaфия, ĸpизи в ĸyлтypaтa, финaнcитe, мopaлa, a ceгa и yĸpaинизaция нa Бългapия – 36 гoдини cтигaт, cтигaт. Bpeмeтo e нaшe, нaшe – тoвa тpябвa дa пeят млaдитe днec.

    16:16 12.08.2026

  • 2 Жалко, трябваше

    13 3 Отговор
    да ги оставят да поплуват и който беше оцелял веднага на олимпиадата по плуване...

    16:17 12.08.2026

  • 3 Грета Тунберг

    4 6 Отговор
    Запада им смучи ресурсите, прилага си силата чрез тероризъм и прави тези държави невъзможни за нормален цивилен живот, накрая реват защо идват емигранти.

    Коментиран от #6, #14

    16:22 12.08.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    12 2 Отговор
    Искате да кажете, че са вкарали 240 незаконни мигранти в гърция

    16:23 12.08.2026

  • 5 Ний ша Ва упрайм

    8 1 Отговор
    докато все ги спасяват ще идват! И понеше нема работна ръка само ще дигат джангър и ша ги приемат. На капитала му трее роби. Едмо време са ги возили наслила робовладелци

    16:25 12.08.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Грета Тунберг":

    Абе не е баш! Повечето идват от държави, в които запада почти няма намеса и си е тяхна дивотия! Да не говорим, че много от тях просто бягат от родното си правосъдие! Запада кога си има вина - има... ама тука...

    16:25 12.08.2026

  • 7 пи-пи гюровица

    4 1 Отговор
    искам да им пратим милиони от бюджета

    16:28 12.08.2026

  • 8 Трол

    6 0 Отговор
    Можем да заменим депутатите с тях.

    16:28 12.08.2026

  • 9 Алекс

    8 3 Отговор
    Защо са ги спасили?

    16:31 12.08.2026

  • 10 Анонимен

    8 1 Отговор
    Подарете им еднопосочни билети за Германия.

    16:36 12.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 лодките им са изпаднали в затруднение

    9 0 Отговор
    Екипи на гръцката брегова охрана са транспортирали мигрантите до острова

    браво на малаците
    и после бг заптиета ще си спретват гонки с каналджиите с условни присъди наградени от бг съда

    16:41 12.08.2026

  • 13 Стенли

    4 0 Отговор
    И кога ще спре тази, миграция 😕 това е някаква лудост, повечето дори не са и християни

    17:06 12.08.2026

  • 14 Абе

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Грета Тунберг":

    Сигурна ли си ма?

    17:26 12.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    2 0 Отговор
    Самоубийството на Европа продължава с пълна сила ,пр,,ост,,ите м,,ал,,яки спасяват бъдещите палачи на европейската раса

    18:44 12.08.2026

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