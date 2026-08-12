Гръцките власти спасиха 240 мигранти край остров Крит

Гръцките власти спасиха общо 240 мигранти в рамките на няколко часа в морето южно от Крит, след като лодките им са изпаднали в затруднение при опит да прекосят Средиземно море от Северна Африка, съобщава „Катимерини“, предава Фокус.

При четири от общо петте спасителни операции, проведени в сряда и късно във вторник, лодките са били засечени от пилотирани самолети или дронове на европейската гранична агенция Frontex.

Две лодки с общо 93 души на борда са били открити на около 51 морски мили югоизточно от Крит. Екипи на гръцката брегова охрана са транспортирали мигрантите до острова.

При други три операции са били спасени съответно 32, 69 и 46 души, намиращи се в морето южно от Крит.

Маршрутът от Либия набира популярност

Все повече мигранти избират приблизително 36-часовия морски маршрут от Източна Либия до Крит. Междувременно традиционният маршрут през източната част на Егейско море е загубил популярност, след като Гърция засили патрулирането и сътрудничеството си с Турция.

От началото на годината над 10 000 души от Близкия изток, Африка и Индийския субконтинент са достигнали Крит от Източна Либия. Гръцкото правителство продължава да оказва натиск върху либийските власти за ограничаване на миграционния поток.

Общо малко под 20 000 мигранти са пристигнали в Гърция от началото на годината, като около 4600 от тях са преминали през североизточната сухопътна граница с Турция.

През миналата година в страната са влезли близо 49 000 нелегални мигранти, като значителна част от тях са продължили към други европейски държави в търсене на по-добри условия за живот.