Германия забранява "контролираното пиене" на алкохол на младежите

Федералното правителство на Германия слага край на практиката "контролирано пиене", която в момента позволява на 14- и 15-годишни да пият вино и бира под надзора на отговорен възрастен, съощава ДПА.

На заседание в Берлин днес германският кабинет подкрепи предложение на министъра на семейството Карин Приен за прекратяване на тази практика. Сега предложението ще бъде обсъдено от долната камара на германския парламент — Бундестага.

"Изключението в Закона за защита на младежта, което позволява на 14- и 15-годишни да консумират или закупуват алкохолни напитки, когато са придружени от лице, упражняващо родителски права, трябва да бъде премахнато", се посочва в проектозакона на кабинета за реформата в областта на детското и младежкото благосъстояние.

Според документа това изключение подкопава "защитата на младите хора от значителните здравни и социални последици от употребата на алкохол" и поради това противоречи на целите на федералното правителство за подобряване на превенцията на зависимостите.

По принцип в Германия вече е в сила минимална възраст от 16 години за публичната употреба и продажбата на бира, вино, пенливо вино и смесени напитки, приготвени на тяхна основа.

Досега изключението е било приложимо, когато "младежите са придружени от лице, упражняващо родителски права", както е посочено в член 9 от Закона за защита на младежта.

Други алкохолни напитки, като спиртните напитки, понастоящем могат — и ще продължат да могат — да бъдат продавани и консумирани само от пълнолетни.

Здравните министри на германските провинции се изказаха в подкрепа на забраната още миналата година заради рисковете от развитие на зависимост. Федералният комисар по наркотиците Хендрик Щрек също подкрепя забраната.