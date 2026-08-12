Германия забранява "контролираното пиене" на алкохол на младежите

Федералното правителство на Германия слага край на практиката "контролирано пиене", която в момента позволява на 14- и 15-годишни да пият вино и бира под надзора на отговорен възрастен, съощава ДПА.
На заседание в Берлин днес германският кабинет подкрепи предложение на министъра на семейството Карин Приен за прекратяване на тази практика. Сега предложението ще бъде обсъдено от долната камара на германския парламент — Бундестага.
"Изключението в Закона за защита на младежта, което позволява на 14- и 15-годишни да консумират или закупуват алкохолни напитки, когато са придружени от лице, упражняващо родителски права, трябва да бъде премахнато", се посочва в проектозакона на кабинета за реформата в областта на детското и младежкото благосъстояние.
Според документа това изключение подкопава "защитата на младите хора от значителните здравни и социални последици от употребата на алкохол" и поради това противоречи на целите на федералното правителство за подобряване на превенцията на зависимостите.
По принцип в Германия вече е в сила минимална възраст от 16 години за публичната употреба и продажбата на бира, вино, пенливо вино и смесени напитки, приготвени на тяхна основа.
Досега изключението е било приложимо, когато "младежите са придружени от лице, упражняващо родителски права", както е посочено в член 9 от Закона за защита на младежта.
Други алкохолни напитки, като спиртните напитки, понастоящем могат — и ще продължат да могат — да бъдат продавани и консумирани само от пълнолетни.
Здравните министри на германските провинции се изказаха в подкрепа на забраната още миналата година заради рисковете от развитие на зависимост. Федералният комисар по наркотиците Хендрик Щрек също подкрепя забраната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лопата Орешник
16:04 12.08.2026
2 Трол
16:05 12.08.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ПРИ КАДАФИ , ПРИ СУХИЯ РЕЖИМ
......
В СЬОРМАН , КЪДЕТО БЕШЕ НАЙ - ГОЛЕМИЯ ЗАТВОР В РЕГИОНА ЗА КРИМИНАЛНИ ПРЕДТЪПНИЦИ, ПЪК ХВАНАХА ФАБРИКА ЗА ВОДКА 500 ЛИТРА НА ДЕН
.....
ВСЕКИ АРАБСКИ ФЕРМЕР ОТ НАШИЯ КРАЙ - ДО ГРАНИЦАТА С ТУНИС ИМАШЕ ПОД КЪЩАТА ЦИСТЕРНА С ВИНО ОТ ЛОЗЕТО
......
ОТ ТУНИС ПЪК ВЛИЗАХА " ЗАПАДНИ ОТРОВИ"
......
ГЕРМАНЦИТЕ , НЕЗАВИСИМО ЧЕ ВЕЧЕ СА ИСЛЯМСКА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА, СЪВСЕМ ИЗБИХА РЕГИСТРИРАНИТЕ КОКОШКИ:)
16:06 12.08.2026
4 мюмюн немеца
16:09 12.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 тук дупетатите гласуваха да се пие
16:16 12.08.2026
7 Сатана Z
16:25 12.08.2026
8 Фрау Розита
16:28 12.08.2026
9 оня с коня
Коментиран от #15, #16
16:30 12.08.2026
10 Истината
16:33 12.08.2026
11 Ний ша Ва упрайм
16:39 12.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 за да угодят на брадатите талибани в
Германия забранява "контролираното пиене" на алкохол на младежите
16:44 12.08.2026
14 Един
16:45 12.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 У бре, де бре
17:52 12.08.2026