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Германия забранява "контролираното пиене" на алкохол на младежите

Германия забранява "контролираното пиене" на алкохол на младежите

12 Август, 2026 16:01 1 887 18

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По принцип в Германия вече е в сила минимална възраст от 16 години за публичната употреба и продажбата на бира, вино, пенливо вино и смесени напитки, приготвени на тяхна основа

Германия забранява "контролираното пиене" на алкохол на младежите - 1
DPA DPA

Федералното правителство на Германия слага край на практиката "контролирано пиене", която в момента позволява на 14- и 15-годишни да пият вино и бира под надзора на отговорен възрастен, съощава ДПА.

На заседание в Берлин днес германският кабинет подкрепи предложение на министъра на семейството Карин Приен за прекратяване на тази практика. Сега предложението ще бъде обсъдено от долната камара на германския парламент — Бундестага.

"Изключението в Закона за защита на младежта, което позволява на 14- и 15-годишни да консумират или закупуват алкохолни напитки, когато са придружени от лице, упражняващо родителски права, трябва да бъде премахнато", се посочва в проектозакона на кабинета за реформата в областта на детското и младежкото благосъстояние.

Според документа това изключение подкопава "защитата на младите хора от значителните здравни и социални последици от употребата на алкохол" и поради това противоречи на целите на федералното правителство за подобряване на превенцията на зависимостите.

По принцип в Германия вече е в сила минимална възраст от 16 години за публичната употреба и продажбата на бира, вино, пенливо вино и смесени напитки, приготвени на тяхна основа.

Досега изключението е било приложимо, когато "младежите са придружени от лице, упражняващо родителски права", както е посочено в член 9 от Закона за защита на младежта.

Други алкохолни напитки, като спиртните напитки, понастоящем могат — и ще продължат да могат — да бъдат продавани и консумирани само от пълнолетни.

Здравните министри на германските провинции се изказаха в подкрепа на забраната още миналата година заради рисковете от развитие на зависимост. Федералният комисар по наркотиците Хендрик Щрек също подкрепя забраната.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    31 5 Отговор
    Изпаднали германци!! Спират контролираното пиене и нека безконтролното пиене започне сега!!! Познайте кога ще спрете тийнейджъри да се нахакат като хайдути!

    16:04 12.08.2026

  • 2 Трол

    24 3 Отговор
    Ще има бум на германски туристи на Слънчака догодина.

    16:05 12.08.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 3 Отговор
    В ГРАД ЗУАРА ЛИБИЯ СЪМ ПИЛ ЛЕКУВАНА КОЛА С ВОДКА НА 50 МЕТРА ОТ СТАРАТА ДЖАМИЯ
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    ПРИ КАДАФИ , ПРИ СУХИЯ РЕЖИМ
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    В СЬОРМАН , КЪДЕТО БЕШЕ НАЙ - ГОЛЕМИЯ ЗАТВОР В РЕГИОНА ЗА КРИМИНАЛНИ ПРЕДТЪПНИЦИ, ПЪК ХВАНАХА ФАБРИКА ЗА ВОДКА 500 ЛИТРА НА ДЕН
    .....
    ВСЕКИ АРАБСКИ ФЕРМЕР ОТ НАШИЯ КРАЙ - ДО ГРАНИЦАТА С ТУНИС ИМАШЕ ПОД КЪЩАТА ЦИСТЕРНА С ВИНО ОТ ЛОЗЕТО
    ......
    ОТ ТУНИС ПЪК ВЛИЗАХА " ЗАПАДНИ ОТРОВИ"
    ......
    ГЕРМАНЦИТЕ , НЕЗАВИСИМО ЧЕ ВЕЧЕ СА ИСЛЯМСКА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА, СЪВСЕМ ИЗБИХА РЕГИСТРИРАНИТЕ КОКОШКИ:)

    16:06 12.08.2026

  • 4 мюмюн немеца

    18 2 Отговор
    алау не дава да пиеме алкоол

    16:09 12.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 тук дупетатите гласуваха да се пие

    7 2 Отговор
    в парковете и сега всички пият и пушат и на детските площадки АДСКИЯ ТРАНСПОРТ И МЕТРОТО !

    16:16 12.08.2026

  • 7 Сатана Z

    8 2 Отговор
    В Hitlerjugend също не са пиели алкохол

    16:25 12.08.2026

  • 8 Фрау Розита

    6 1 Отговор
    Няма такива контролирани неща. Може бира и сайдер от 16 г да си купиш от магазина, както и да пиеш греяно вино по панаирите, но за 14-15 годишни алкохол не не се сервира, освен, ако не пие с баща си за семейно събиране или у дома.

    16:28 12.08.2026

  • 9 оня с коня

    13 2 Отговор
    Нация,която се напива от бира-не ми я хвали.Тук по-на Изток бирата я пием за изтрезняване.Хахаха

    Коментиран от #15, #16

    16:30 12.08.2026

  • 10 Истината

    5 1 Отговор
    Те тия са все пияни откакто Адолф се гръмна.

    16:33 12.08.2026

  • 11 Ний ша Ва упрайм

    1 3 Отговор
    туй му се вика деспотизъм жива диктатура!

    16:39 12.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 за да угодят на брадатите талибани в

    6 1 Отговор
    в германистан искащи шариа
    Германия забранява "контролираното пиене" на алкохол на младежите

    16:44 12.08.2026

  • 14 Един

    6 0 Отговор
    А неконтролираното?

    16:45 12.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 У бре, де бре

    2 1 Отговор
    Начи ши жасат никонтрулирану

    17:52 12.08.2026

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