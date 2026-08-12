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ЦСКА проведе последна тренировка преди реванша с Макаби

ЦСКА проведе последна тренировка преди реванша с Макаби

12 Август, 2026 19:00 870 0

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„Червените“ се готвят в Панчарево за крачка към плейофите на Лига Европа, докато ЦСКА 1948 демонстрира спортсменство към Панатинайкос

ЦСКА проведе последна тренировка преди реванша с Макаби - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Футболистите на ЦСКА, водени от старши треньора Христо Янев, проведоха официалното си последно тренировъчно занимание преди утрешния дългоочакван мач реванш от третия предварителен кръг на УЕФА Лига Европа срещу израелския гранд Макаби Тел Авив.

Тренировката стартира в 18:00 часа на клубната база в Панчарево, като първите 15 минути бяха изцяло открити за представителите на медиите. Родният гранд има комфортен аванс след категоричната победа с 3:0 в първия двубой, игран в Грузия, и е устремен към финалната крачка за влизане в груповата фаза на турнира. Мачът ще се изиграе в четвъртък, 13 август, от 21:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

Интересен факт е, че гостите от Израел решиха изобщо да не провеждат официална тренировка на българска земя. Информация за пълния график и изявленията на щаба може да бъде проследена на официалния уебсайт на клуба (cska.bg), както и в спортната секция на (sportal.bg).

В същото време, другият столичен тим – ЦСКА 1948, показа изключително достойно европейско поведение и джентълменски дух. Ден след инфарктното си и драматично отпадане от Лигата на конференциите след загуба с 1:2 в продълженията от гръцкия Панатинайкос, „червените“ от Бистрица официално поздравиха своя съперник. Ръководството на клуба изпрати своите благопожелания към гръцкия гранд (ПАО) за успех в следващите етапи и плейофи на европейската надпревара.

Въпреки разочарованието от пропуснатия исторически шанс, ЦСКА 1948 демонстрира висока класа извън терена, концентрирайки се вече изцяло върху родната efbet Лига.


България
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