Новите мотрисни влакове „Шкода“ влизат в редовна експлоатация

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще присъства на официалното въвеждане в експлоатация на новите електрически мотрисни влакове „Шкода“, като ще пътува с един от тях.
Общо 20 нулевоемисионни мотриси предстои поетапно да поемат по основни железопътни направления. Те предлагат съвременни решения за безопасност и сигурност, по-висок комфорт и по-добра достъпност за пътниците.
Доставката е на стойност 261,4 млн. евро без ДДС и се финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав у нас от повече от две десетилетия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 светло що не покажете цяла снимка
да видим от старите рециклирани бракми ли е или наистина са нови
купени с надута общ поръчка като за нова
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