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ЦСКА уреди още една звезда на Локомотив Пловдив!

ЦСКА уреди още една звезда на Локомотив Пловдив!

13 Август, 2026 16:00 1 267 4

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  • каталин иту

„Червените“ привличат халфа Каталин Иту, трансферът се обявява веднага след реванша с Макаби Тел Авив в София

ЦСКА уреди още една звезда на Локомотив Пловдив! - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Столичният гранд ЦСКА е постигнал пълно съгласие за привличането на поредна ключова фигура от състава на Локомотив Пловдив. На „Българска армия“ ще акостира 26-годишният румънски полузащитник Каталин Иту, който направи отлични мачове с черно-белия екип на „Лаута“.

Преговорите между двата клуба са финализирани в следобедните часове на 13 август 2026 г., като се очаква сделката да бъде обявена официално веднага след ключовия реванш на ЦСКА срещу Макаби Тел Авив в евротурнирите, съобщават колегите от спортния портал Топспорт (topsport.bg). Двубоят на „червените“ е с начален час 21:00 на Националния стадион „Васил Левски“.

Втора ключова сделка по оста Пловдив – София

Това е втори сериозен удар, който софийският тим нанася по селекцията на „железничарите“ в рамките на настоящия летен трансферен прозорец. По-рано това лято по идентичен начин от Пловдив в посока столицата пое и водещият нидерландски централен нападател Жоел Цвартс, чиято откупна клауза бе активирана от ръководството на ЦСКА.

С привличането на Каталин Иту старши треньорът на армейците Христо Янев ще получи сериозна класа и стабилност в средата на терена за предстоящите тежки битки в efbet Лига и груповата фаза на европейските клубни турнири. Румънецът притежава отличен поглед върху играта и се наложи като абсолютен лидер в Пловдив, което провокира засиления интерес от София.

Феновете очакват първите думи на Иту като футболист на 31-кратните шампиони, докато ръководството на Локомотив Пловдив ще трябва бързо да търси качествен заместник на своята звезда в халфовата линия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Локо, Локоо!

    9 2 Отговор
    Крюшо разпродава! Умрял е от глад завалията!😂😂😂

    16:04 13.08.2026

  • 2 Левски 1914

    3 11 Отговор
    Кое цска ?

    Коментиран от #3, #4

    16:20 13.08.2026

  • 3 кое динамо

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    спартаче ?

    16:32 13.08.2026

  • 4 даже нямаш и 20

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    евро да идеш на мач , ставаш по нощите да пишеш само коментари под неща , които не те вълнуват прроскубан еврн ..

    16:43 13.08.2026

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