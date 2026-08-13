ЦСКА уреди още една звезда на Локомотив Пловдив!

Столичният гранд ЦСКА е постигнал пълно съгласие за привличането на поредна ключова фигура от състава на Локомотив Пловдив. На „Българска армия“ ще акостира 26-годишният румънски полузащитник Каталин Иту, който направи отлични мачове с черно-белия екип на „Лаута“.
Преговорите между двата клуба са финализирани в следобедните часове на 13 август 2026 г., като се очаква сделката да бъде обявена официално веднага след ключовия реванш на ЦСКА срещу Макаби Тел Авив в евротурнирите, съобщават колегите от спортния портал Топспорт (topsport.bg). Двубоят на „червените“ е с начален час 21:00 на Националния стадион „Васил Левски“.
Втора ключова сделка по оста Пловдив – София
Това е втори сериозен удар, който софийският тим нанася по селекцията на „железничарите“ в рамките на настоящия летен трансферен прозорец. По-рано това лято по идентичен начин от Пловдив в посока столицата пое и водещият нидерландски централен нападател Жоел Цвартс, чиято откупна клауза бе активирана от ръководството на ЦСКА.
С привличането на Каталин Иту старши треньорът на армейците Христо Янев ще получи сериозна класа и стабилност в средата на терена за предстоящите тежки битки в efbet Лига и груповата фаза на европейските клубни турнири. Румънецът притежава отличен поглед върху играта и се наложи като абсолютен лидер в Пловдив, което провокира засиления интерес от София.
Феновете очакват първите думи на Иту като футболист на 31-кратните шампиони, докато ръководството на Локомотив Пловдив ще трябва бързо да търси качествен заместник на своята звезда в халфовата линия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Локо, Локоо!
16:04 13.08.2026
2 Левски 1914
Коментиран от #3, #4
16:20 13.08.2026
3 кое динамо
До коментар #2 от "Левски 1914":спартаче ?
16:32 13.08.2026
4 даже нямаш и 20
До коментар #2 от "Левски 1914":евро да идеш на мач , ставаш по нощите да пишеш само коментари под неща , които не те вълнуват прроскубан еврн ..
16:43 13.08.2026