ЦСКА уреди още една звезда на Локомотив Пловдив!

Столичният гранд ЦСКА е постигнал пълно съгласие за привличането на поредна ключова фигура от състава на Локомотив Пловдив. На „Българска армия“ ще акостира 26-годишният румънски полузащитник Каталин Иту, който направи отлични мачове с черно-белия екип на „Лаута“.

Преговорите между двата клуба са финализирани в следобедните часове на 13 август 2026 г., като се очаква сделката да бъде обявена официално веднага след ключовия реванш на ЦСКА срещу Макаби Тел Авив в евротурнирите, съобщават колегите от спортния портал Топспорт (topsport.bg). Двубоят на „червените“ е с начален час 21:00 на Националния стадион „Васил Левски“.

Втора ключова сделка по оста Пловдив – София

Това е втори сериозен удар, който софийският тим нанася по селекцията на „железничарите“ в рамките на настоящия летен трансферен прозорец. По-рано това лято по идентичен начин от Пловдив в посока столицата пое и водещият нидерландски централен нападател Жоел Цвартс, чиято откупна клауза бе активирана от ръководството на ЦСКА.

С привличането на Каталин Иту старши треньорът на армейците Христо Янев ще получи сериозна класа и стабилност в средата на терена за предстоящите тежки битки в efbet Лига и груповата фаза на европейските клубни турнири. Румънецът притежава отличен поглед върху играта и се наложи като абсолютен лидер в Пловдив, което провокира засиления интерес от София.

Феновете очакват първите думи на Иту като футболист на 31-кратните шампиони, докато ръководството на Локомотив Пловдив ще трябва бързо да търси качествен заместник на своята звезда в халфовата линия.