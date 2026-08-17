Уловиха Мбапе на яхта с една от най-известните актриси (СНИМКИ)

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе и испанката Естер Еспосито, която е сред най-популярните актриси в страната, изглежда са решили да спрат да крият връзката си. В социалните мрежи се завъртяха горещи кадри от общата им почивка, които мигновено се превърнаха в най-обсъжданата тема в медиите.
Двамата бяха уловени докато релаксират на борда на скъпа яхта в близост до курорта Ибиса. Макар и да правеха всичко възможно да запазят анонимност, фотосите не лъжат за горещите им отношения, датиращи от броени месеци.
Слуховете за романса им се засилиха още преди воаяжа до Ибиса. Мбапе и очарователната актриса се появиха заедно и на бракосъчетанието на бранителя Люка Ернандес, където попаднаха в обсега на камерите по време на официалната церемония.
Kylian Mbappé and Ester Exposito are vacationing together in Ibiza pic.twitter.com/ODOh0QHhpY— J&T (@JamesFoxyy) August 16, 2026
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тиква
13:34 17.08.2026
2 Наивник на средна възраст
13:35 17.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Колко
13:40 17.08.2026
5 Хохов
13:52 17.08.2026