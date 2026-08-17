Уловиха Мбапе на яхта с една от най-известните актриси (СНИМКИ)

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе и испанката Естер Еспосито, която е сред най-популярните актриси в страната, изглежда са решили да спрат да крият връзката си. В социалните мрежи се завъртяха горещи кадри от общата им почивка, които мигновено се превърнаха в най-обсъжданата тема в медиите.

Двамата бяха уловени докато релаксират на борда на скъпа яхта в близост до курорта Ибиса. Макар и да правеха всичко възможно да запазят анонимност, фотосите не лъжат за горещите им отношения, датиращи от броени месеци.

Слуховете за романса им се засилиха още преди воаяжа до Ибиса. Мбапе и очарователната актриса се появиха заедно и на бракосъчетанието на бранителя Люка Ернандес, където попаднаха в обсега на камерите по време на официалната церемония.

Kylian Mbappé and Ester Exposito are vacationing together in Ibiza pic.twitter.com/ODOh0QHhpY — J&T (@JamesFoxyy) August 16, 2026