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Уловиха Мбапе на яхта с една от най-известните актриси (СНИМКИ)

Уловиха Мбапе на яхта с една от най-известните актриси (СНИМКИ)

17 Август, 2026 13:28 900 5

  • килиан мбапе-
  • футбол-
  • реал мадрид-
  • почивка-
  • яхта-
  • естер еспосито

В социалните мрежи се завъртяха горещи кадри от общата им почивка, които мигновено се превърнаха в най-обсъжданата тема в медиите

Уловиха Мбапе на яхта с една от най-известните актриси (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе и испанката Естер Еспосито, която е сред най-популярните актриси в страната, изглежда са решили да спрат да крият връзката си. В социалните мрежи се завъртяха горещи кадри от общата им почивка, които мигновено се превърнаха в най-обсъжданата тема в медиите.

Двамата бяха уловени докато релаксират на борда на скъпа яхта в близост до курорта Ибиса. Макар и да правеха всичко възможно да запазят анонимност, фотосите не лъжат за горещите им отношения, датиращи от броени месеци.

Слуховете за романса им се засилиха още преди воаяжа до Ибиса. Мбапе и очарователната актриса се появиха заедно и на бракосъчетанието на бранителя Люка Ернандес, където попаднаха в обсега на камерите по време на официалната церемония.


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