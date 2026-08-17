Георги Петков с вдъхновяващо послание към Левски преди съдбоносните битки за Шампионската лига

На фона на слънчевите вълни и златния пясък в Гърция, един от най-емблематичните бивши футболисти на Левски – Георги Петков, отправи силни думи към клуба. В компанията на спортния общественик Кирил Евтимов, бившият страж на "сините" не скри оптимизма си за предстоящите решаващи сблъсъци с АЕК, които могат да отворят вратите към групите на Шампионската лига.

Петков, който е част от "синята приказка" през 2006 година, когато Левски стана първият български отбор, достигнал до груповата фаза на най-престижния европейски клубен турнир, изрази непоколебима увереност в сегашния състав.

"Искрено пожелавам успех на Левски. Не се съмнявам, че ще влязат в основната фаза на Шампионска лига за втори път. Много късмет и успех пожелавам на отбора", заяви Петков, изпълнен с ентусиазъм и надежда.

Неговите думи идват в най-подходящия момент – точно преди най-важните мачове на сезона за "сините".