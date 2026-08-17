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Георги Петков с вдъхновяващо послание към Левски преди съдбоносните битки за Шампионската лига

Георги Петков с вдъхновяващо послание към Левски преди съдбоносните битки за Шампионската лига

17 Август, 2026 18:16 764 2

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Легендарният вратар вярва в нова "синя приказка" и призовава за подкрепа

Георги Петков с вдъхновяващо послание към Левски преди съдбоносните битки за Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

На фона на слънчевите вълни и златния пясък в Гърция, един от най-емблематичните бивши футболисти на Левски – Георги Петков, отправи силни думи към клуба. В компанията на спортния общественик Кирил Евтимов, бившият страж на "сините" не скри оптимизма си за предстоящите решаващи сблъсъци с АЕК, които могат да отворят вратите към групите на Шампионската лига.

Петков, който е част от "синята приказка" през 2006 година, когато Левски стана първият български отбор, достигнал до груповата фаза на най-престижния европейски клубен турнир, изрази непоколебима увереност в сегашния състав.

"Искрено пожелавам успех на Левски. Не се съмнявам, че ще влязат в основната фаза на Шампионска лига за втори път. Много късмет и успех пожелавам на отбора", заяви Петков, изпълнен с ентусиазъм и надежда.

Неговите думи идват в най-подходящия момент – точно преди най-важните мачове на сезона за "сините".


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  • 1 нагласите преди мачовете

    0 1 Отговор
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  • 2 Без излишни приказки

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    19:13 17.08.2026

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