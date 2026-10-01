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Първи думи на Маркус Гиздол като треньор на ЦСКА: Изключително развълнуван съм, нямам търпение да се срещнем

Първи думи на Маркус Гиздол като треньор на ЦСКА: Изключително развълнуван съм, нямам търпение да се срещнем

1 Октомври, 2026 15:02 529 3

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Германският наставник сподели своя ентусиазъм

Първи думи на Маркус Гиздол като треньор на ЦСКА: Изключително развълнуван съм, нямам търпение да се срещнем - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Новоназначеният старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол отправи първото си официално обръщение към привържениците на „червените“.

Германският наставник сподели своя ентусиазъм от предстоящата си работа в столицата и заяви, че с нетърпение очаква първата си среща с червената публика.

„Здравейте, фенове на ЦСКА! Аз съм вашият треньор Маркус, много съм развълнуван за тази нова страница заедно с вас. Надявам се да се видим много скоро! Само ЦСКА!“, заяви Гиздол в специално видеопослание, публикувано в официалното клубно приложение на „армейците“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Само ЦСКА

    Коментиран от #3

    15:07 01.10.2026

  • 2 Не бързаме

    0 1 Отговор
    Ще те видим.

    15:09 01.10.2026

  • 3 Левски 1914

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Литекс, Литекс цска го няма, отиде в канализацията.

    15:35 01.10.2026

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