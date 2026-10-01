Първи думи на Маркус Гиздол като треньор на ЦСКА: Изключително развълнуван съм, нямам търпение да се срещнем

Новоназначеният старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол отправи първото си официално обръщение към привържениците на „червените“.

Германският наставник сподели своя ентусиазъм от предстоящата си работа в столицата и заяви, че с нетърпение очаква първата си среща с червената публика.

„Здравейте, фенове на ЦСКА! Аз съм вашият треньор Маркус, много съм развълнуван за тази нова страница заедно с вас. Надявам се да се видим много скоро! Само ЦСКА!“, заяви Гиздол в специално видеопослание, публикувано в официалното клубно приложение на „армейците“.