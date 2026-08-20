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Шеф на Байерн Мюнхен: Хари Кейн бележи като „деветка“, мисли като „десетка“ и работи като „шестица"

Шеф на Байерн Мюнхен: Хари Кейн бележи като „деветка“, мисли като „десетка“ и работи като „шестица"

20 Август, 2026 10:59 556 0

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Малко е да се каже, че Хари заслужава „Златната топка“

Шеф на Байерн Мюнхен: Хари Кейн бележи като „деветка“, мисли като „десетка“ и работи като „шестица" - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спортният директор на Байерн Мюнхен Макс Еберл изрази мнение, че нападателят на баварския гранд Хари Кейн е достоен за спечелването на „Златната топка“.

„Малко е да се каже, че Хари заслужава „Златната топка“. Всеки, който обича футбола, обича хора като Кейн“, заяви Еберл.

Директорът на Байерн допълни своята оценка с интересно сравнение на качествата на английския голмайстор.

„Хари Кейн бележи като „деветка“, мисли като „десетка“ и работи като „шестица“, изтъкна Еберл.


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